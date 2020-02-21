Sensodyn Kırmızı Çizgimizdir...

Sen vatandaşın 43-45 TL arası satın aldığı Sensodyn'i 9,99 TL gösterirsen KKTC dünyanın en ucuz ülkesi olur... Finlandiya bile bizi kıskanmaya başlar

Adam gibi söyleyin işte "Biz bu basın toplantısını vatandaşla alay etmek için düzenledik, basını da buna alet ettik... "

Marketler Birliğinin basına dağıttığı liste kendisi konuşuyor zaten

(Raif Uzkan)

Vallahi ben bu dik durma işini sevdim. İçinin daha da doldurularak devam edilmesi taraftarıyım. İlk olarak Türkiye ile olan bu asimetrik ilişkiyi daha sağlıklı bir zemine nasıl oturtacağımızı açık açık tartışmaya açmak gerekir. Öte yandan, bu yönde bence en önemli adım, mümkün olduğu kadar Türkiye'ye olan aşırı bağımlılığı ortadan kaldırmakla olacaktır. Bu yüzden tüm "onurlu gelecek" bekleyen siyasetçilerin de bu konuda kafa patlatmasının zamanı gelmiştir. Öncelikle kuzeyin bir röntgeni çekilerek işe başlanılabilir. Daha sonra çıkan sonuçlara göre, "kamu reformu," "verimlilik," farklı pazar arayışları, Yeşil hat tüzüğünün daha yoğun kullanımı gibi bazı girişimler yapılabilir. Güney'deki limanlar kullanılarak Avrupa'yla direk ticaret bile yapılabilir. Güney'le daha yoğun bir ilişki teşvik edilebilir. Mekansal anlamda askersizleşme için program çıkartılabilir, Dağa taşa boyanmış askeri sloganlar kaldırılır. Atmosfer biraz olsun sivilleşitirilir. En azından bunun için dik durulur ve bu tip şeylerin üzerine gidilir. Öte yandan Askerden daha sonra ofansiften defansif bir sayıya inmesi istenir. 10. madde kaldırılır. Polis sivile, GKK Cumhurbaşkalığına bağlanır. Maronit ve Ermeni mallarının tümü iade edilir. TMK için kaynak arayışı hızlandırılır. Maraş şartsız şutsuz eski mal sahiplerine iade edilir. Boş Rum mallarına dönüş serbest bırakılır vesaire vesaire. Bakın o zaman anlaşma da nasıl gerçekleşecektir. Gerçekleşmezse de daha kendi kendine yeten, özgür bir "araf devlet" olarak yolumuza devam ederiz. Şimdi merak ettiğim, var mı bunları yapacak bir aday ki ben de oy vereyim? Onun için adaylara şimdiden bazı spesifik soruların sorulması gerektiğini düşünüyorum. Dik durarak neler yapacağımızı öğrenmemiz lazım ki topluma da anlatabilelim.

(Mete Hatay)

Aynı noktadayım... Mesarya’dan çıkıp geldim￼, Mesarya’’daki Alinyanın inadı ile sadece işime sarıldım. Düşmanım yok, düşman gördüğüm yok. İşimizi yapalım, mutlu olalım.

(Hüseyin Ekmekçi)

Maraş’ı da açıyoruk Londra’ya da direk uçuyoruk...

Tamamdır.

Evet yok mu arttıran..

(Göktürk Ötüken)

Cumhurbaşkanı Akıncı, 3 tv kanalının ortak yayınına katıldı. Kendisine yönelik linç kampanyasına karşın, öfkelenmeden, kimseye kızmadan, sesini yükseltmeden, kimseyi aşağılamadan, ağırbaşlı, tolerans sahibi, kucaklayıcı bir lider görüntüsü verdi. sadece bu özelliği bile, Akıncı'nın Kıbrıslı Türkleri onurlu biçimde temsil ettiğini, ilerici görüşlerinden ve barışçı tutumundan zerre kadar taviz vermediğini apaçık biçimde gösterdi. Başka politikacılar çatışmalardan medet umsa da, akıncı akşam bize "toplumsal birliğe" ne kadar önem verdiğini kanıtladı.

(Hasan Kahvecioğlu)

Almanya'da ırkçı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi... Nargile kafeyi hedef alan saldırı öncesinde bir video yayınlayan Tobias R. Almanya'da aşırı sağcı görüşleriyle biliniyordu... Bir kez daha ırkçılığın, ne kadar kötü bir şey olduğu çarpıldı gözümüze... Üzülüyorum, dünya adına kahroluyorum...

(Serkan Soyalan)