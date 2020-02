Hafif yağmurda şemsiyemi açıp yürümek tutkumdur...O tutkumun sarmalında bugün parke kaldırımlarda yürürken üzüntüyle gözlemledim ki, görme engelliler için şerit halinde döşenen sarı parkelerin çoğu sabitlendikleri yerlerden oynamış durumda... Birkaçına takıldım da yürüyüş sırasında... Amaç herhalde o sarı şeritleri izleyerek yol alacak olan görme engellileri yere düşürüp sakatlamak değildir!... Bir işimizi de doğru dürüst yapamayacak mıyız Allah aşkına?..

(Ahmet Tolgay)

İnsani bir şekilde yaşamak için kullanılan elektrik faturası / Ortalama aylık gelir

Bu oranı düşürmemiz gerekiyor.

Peki işsiz/yaşlı/herhangi bir geliri olmayan insanlar düşük bir faturayı dahi nasıl ödeyecek ? Ödeyemezse elektriksiz mi kalacak ? Bu apayrı bir tartışma konusu.

Bugün gazetelerde çıkan "Yaşlı kadını Kıbtek öldürdü"

haberi biraz acımasızca değil mi sizce?

Baştan aşağıya sorunlu bu ülkede tek sorumlu Kıbtek olmamalı.

Çocukları olduğu ve araya girip açtırmaya çalıştıkları yazıyor. Madem yaşlı kadın hayatını ancak oksijene bağlı sürdürebiliyordu neden annelerini hastaneye götürmeyi tercih etmediler ? Götürdüler de kabul edilmediler mi yoksa?

Günün sonunda olan suçsuz bir kadına oldu. Allah rahmet eylesin

(Gürcan Topukçu)

“Bizde ne varsa, sizde Mağusa’da da olacak” dese Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau...

“Benim adım Ada, sizin ülkeniz de ada ve kentiniz Akdeniz’de sahili olan Mağusa.

Bizim gibi sizin de bir kaleniz, anıtsal eserleriniz, bir limanınız ve kumsallarınız var.

Başkente baş kaldıran futbol takımınızı biliyoruz.

Yıllardır bizlerin mücadele ettiği egemen kültüre karşı, sizler onun tutsağı olmuşsunuz, ama bu artık değişmeli” dese.

Sevinsem...

Barçalılar gibi bir kent bilincimiz, özgürlük ruhumuz, onlarca kültürel mirasımız, bisiklet yollarımız, geniş kaldırımlarımız, yemyeşil parklarımız, sokaklarda dolup dolup boşalan turistlerimiz gün ışığına çıksa; derken uyanmasam.

Rüyam bitmese...

(Okan Dağlı)

DAÜ'de yeniden bir kavga... İktidar kavgası ha, başka değil. Rektöre yakın olanlara göre, 140 milyon TL para var kasada, bunu yeycekler

VYK Başkanına göre, DAÜ'yü kötü yönetirler, müdahale etmesi lazım...

Kimin malının üzerinden hangi iktidar kavgalarının yapıldığına bir bak ey insanoğlu...

Her terfi, her istihdam, her adım şaibelidir artık DAÜ'de.

Yanarım yanarım, bu kayıt döneminde, ülkenin lokomotif üniversitesinin siyasetin elinde oyuncak olmasına yanarım...

Yazık...

(Hüseyin Ekmekçi)

Maraş açılacak gūya ama hala daha plajdan foto çekmek bile yasak!

(Tekin K. Birinci)

Türkiye İlaç Kurumundan ve TL'nin değer kaybından dolayı ilaçlar %12 zamlanmış. KKTC'ye girişi ve eczane satış fiyatını tahmin etmek bile istemem. Bu politikayla hedeflenen şudur ; "Hastaneye değil camiye gidin". Devir kötü. Çare " İlaçla değil duayla...

(Ahmet Ersöz)