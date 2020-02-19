DAÜ’yü de darmadağın edin. İktidar kavgalarınız hiç bitmesin. Seçim üstü, istihdamla, atamayla var olan 3 kurulunu da tüketin. İlgilenmeyin kayıtla, akademik seviye ile. Kavga- kapış tarumar edin...

(Hüseyin Ekmekçi)

Tatar ve Özersay gibilerin “biat” politikaları ve teslimiyetçi gariban tutumları yüzünden Türkiye’yi yönetenlerin “dili” de “baskıları” da buralarda çeşitli kılıklarda kendini gösteriyor.

Akıncı’ya karşı tam bir “mahalle üslubu” kullanmaktan zerre kadar çekinmeyen ve “kabadayı” tavırları takınan Kıbrıslı olmayan politikacılar, bu topraklarda savaşmış kişilere saldırmayı adet haline getirebiliyor…

Bu yüzden; Cumurbaşkanı Akıncı’nın geçen seçimlerdeki başarısının çok üzerinde bir oyla seçilmesi artık “zaruret” halini aldı. Böyle bir sonucun vereceği birçok mesaj vardır.

En önemlisi; Kıbrıslı Türkler “biat” etmek değil, kendi evlerinin efendisi olmak istediklerini dünyaya ilan etme fırsatını bulacaklardır.

(Hasan Kahvecioğlu)

Mecliste Maraş tartışılıyor. Nedeniyse bu tartışmanın herkesin işine gelmesi. Neden yeni bir asgari ücret tespit yönetimi hakkında konuşmuyorsunuz? Neden iktidarların sınavsız, münhalsiz partili istihdamı yapmasını engelleyen bir yasa yapmıyorsunuz? Neden bütün milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmıyorsunuz? Çünkü hepsiniz aynisiniz..

(Göktürk Ötüken)

Aklımda şöyle bir soru: Mahkeme salonlarında verilen ifadelerin çarpıtılarak yalan söylemlerle yansıtılması suç değil midir? Hiç söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi yazılmasının bir cezası yok mudur?

(Gizem Özgeç)

Türkiye ile olan mevcut asimetrik ilişkinin kamusal alanda tartışılması niye "Türkiye ile kavga etmek" olarak algılanıyor? Tartışmadan, durumu irdelemeden, düşünceler masaya konmadan iki taraf sağlıklı bir şekilde nasıl anlayacak birbirini? Ortada bir sorun var bunu görmemezlikten gelmek sorunu ortadan kaldırmaz ki...

(Mete Hatay)

Dünya tarihi göstermiştir ki küçük ülkelere egemen büyük güçler karşısında daima işbirlikçiler, yurtseverler ve işbirlikçiler ile yurtseverler arasında kalan manipüle edilmesi kolay bir kitle vardır.. Maalesef toplumun her dönemecinde birkaç "usta" manipulator bu kitleyi is ve güçbirliği dışındaki ters yollara sokmayı başarmıştır. Ve bugün yeniden deneme peşindedir..

(Derviş Yüksel)

ÖNLEME BAKIN: Hileli et satışı yapılmaması adına kuzu, dana, koyun ve inek etlerine farklı belediye mühürleri vurulacakmış!.. Sanki kasaba gelir gelmez parçalara ayrılmaya başlayan hayvanlar üzerindeki mühürleri müşteriler görebiliyormuş gibi!..

(Ahmet Tolgay)