Kendimce Efendilerin ne yapmak istediğiyle ilgili bir spekülasyon yaptım:

Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) başvuran Rumlara Kapalı Maraş'taki mallarla ilgili işlem yapılamayacağı söylenince bazı mal sahibi Rumlar konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdü. AİHM'e, Maraşlı Rumların mallarıyla ilgili tazminat veya iade alabilecek yerel bir hukukun olmadığını iddia edildi. Böylece o güne kadar AİHM tarafından yerel hukuk olarak kabul edilen TMK işlevliğini ve legal aygıtlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bundan 10 sene önce Evkaf'ın Mağusa'da tek taraflı kazandığı dava gerek Türkiye'nin, gerekse Hükümetin TMK'nın Maraş'taki mallarla ilgili işlem yapmasını engelliyordu, ta ki KKTC Yüksek Mahkemesi geçen günlerde Maraş'taki malların 1974 sahiplerini tanıyacağını söyleyene kadar. Böylece Rum mal sahiplerine TMK yolu açılmış oldu. Kıbrıslı Rum kaynakları Maraş'taki malların tümünün tazmin edilmesinin 5 milyar euroya patlayacağını iddia ediyorlar. Bu parayı vermek istemeyen Türkiye ise malların iadesini sağlayacağı ama bölgenin Türklerin kontrolünde kalacağı bir formül bulmaya çalışıyor. Bu arada milliyetçi kesimi de mutlu etmek için inşaat, emlak piyasasının büyüyeceği, ekonomik getirileri konusunda ikna etmeye çalışıyor. Yani Rumlara mal iade ederek tazminat ödemekten kurtularak, onlara inşaat vesaire gibi konularında Kıbrıslı Türk veya Türkiyeli şirketlerle çalışmalarını zorlayacak düzenlemelerle ekstra para kazanılmasını sağlayacaklarını düşünmektedirler. Mal iadesi yaparken, malını almayı reddedecek olanların mallarını kullanmak için güneydeki vasilik sistemine benzer çalışmaları da gündeme taşımak istemektedirler. Öte yandan bu konuda BM ile de çalışmak istediklerini ve Uluslararası hukuka uygun davranacaklarını söylemektedirler. Yani BM'yi de zor duruma sokmak istemektedirler. AİHM'sini göstererek iade yapmak için Maraşı açacaklardır. Pardon, ilk etapta açmayacaklar, kağıt üstünde malları iade edecekler ama yerleşime açılımı BM karalarını göstererek ertelemeye çalışacaklardır. Yani AİHM niye malların kullanımına izin verilmediği sorulunca, BM kararlarını göstereceklerdir büyük ihtimalle.

(Mete Hatay)

Enflasyon hesaplamaları ve faizler: Anavatan Türkiye ekonomisinin dümen suyunda olduğumuz için buradan da yazmak zorundayım...

Gerçeklerle bağdaşmayan uyduruk enflasyon rakamları açıklarlar, sonra da sermayeye ucuz kredi sağlayabilme adına tasarruf faizlerini bu uyduruk enflasyon rakamlarının altına çekerler... Bu gidişle Türk halkının geleneksel tasarruf bilinci yok olur, yüksek ve makul faiz cazibesiyle Türkiye borsalarına yatırım yapan dış yatırımcılar da hem paralarını çekerler, hem de yatırımlarından vazgeçerler... TL ile döviz arasındaki makası dengeleyen bilimsel ve akılcı enstrüman, TL faiz ayarlamalarıydı... Bu enstrümanı da rafa kaldırdılar... Diyeceksiniz ki bunları yazan bendeniz ekonomist değilim... Peki o sakıncalı para önlemlerini alanlar acaba ne kadar ekonomist?

(Ahmet Tolgay)

Tufan hoca çift uyruklu vatandaşları Rum kütüğüne yazdıracam diyor, bugün İstanbul’daki KKTC kütüğüne kayıtlı olanları ziyarete gidiyor.

Kıbrıs’taki Kıbrıslılardan ümidi mi kesti naptı anlamadım. Korkma hocam 2. Tura kalırsan beraber masraf ederik.. köylerden başlayaydın keşke

(Ali Çomunoğlu)

Maraş konusunda somut öneri ne diye sorular var, bana göre Ghal'nin güven artırıcı önlemleri hala "the best", bence bulun, alın okuyun, içinde Maraş nasıl açılır manuali ile geliyor.

(Murat Kanatlı)

Türkiye’de “hukuksuzluk” gündemi bu kadar ayyuka çıkmışken, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun işini gücünü bırakıp, Maraş’ın ortasında siyasetçilerle birlikte hamaset yapması, geldiğimiz “kavşağı” göstermesi bakımından ibret vericidir.

“Sana ne oluyor be kardeşim? Maraş’tan sana ne?”

Gerçekten; Maraş’ın gaylesi seni mi tuttu?

(Hasan Kahvecioğlu)