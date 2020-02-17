PROVOKASYON SANATI: KKTC’de ve Türkiye’de adeta birbirleriyle eşgüdümlü çalışan iki grup var… KKTC’deki grup Türkiye’yi rencide edecek bir şey mi söyledi?.. Hemen Türkiye’deki grup harekete geçer ve hem KKTC’yi, hem de KKTC’nin insanlarını rencide etmek adına ne kadar söylem varsa sıralamaya, yazmaya – çizmeye ve seslendirmeye başlar…Birbirlerini TEHLİKELİ şekilde besleyen karşıt gruplardır bunlar… Evet tehlikeli… Neden mi tehlikeli?.. Karşılıklı yapılan bu çirkin atışlarla Türkiye ile KKTC’nin arasının açılmasından daha vahim bir şey olabilir mi?.. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin düşmanlarının işine yarayacak türden karşılıklı atışmalardır bunlar… Ve bunları izledikçe kafamıza çengel atan soru şu: Bu her iki karşıt grubu finanse ve organize eden de onların yarattığı sonuçlardan yarar uman bir mihrak mı var?.. Vallahi neden olmasın… Provokasyon sanatının ve soğuk savaş stratejisinin nelerine tanık olmadık ki…

(Ahmet Tolgay)

Kusura bakmasın CTP'li dostlar ama Maraş'la ilgili çıkışlarınızı samimi bulmuyorum. Yıllardır Maraş'ın açılması/iadesi üzerinde sizin bazı üyelerinizin de faal olduğu sivil toplum kafa patlatmaktadır, Bu kesimler Maraş'ın eski sahiplerine iadesini gündemde tutmaya çalışmaktadırlar. Bunla ilgili maalesef CTP hep Kapsamlı çözüm olmadan da Maraş açılabilire arkasını döndü. Maraş hep bir pazarlık unsuru olarak Kapsamlı çözümle düşünüldü. Hatta eğer Maraş Rum mal sahiplerine iade edilirse, Rumların Kapsamlı çözüme olan motivasyonlarının biteceği bile ima edildi. CTP ilginç bir şekilde Maronitlerin dönüşü için de aynı soğukluğu gösterdi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın başlattığı ve Türkiye'nin desteklediği açılıma arkasını döndü. Bu konuda hiçbir çaba göstermedi. Bu arada "pragmatik" sağ "kurnazca" Maraş'ı açar gibi yapıp kendi yönetiminde tutmaya ve yeniden piyasaya çıkacak bu mallardan gerek inşaat olarak gerekse emlak piyasasında nasıl yararlanacaklarını düşünmeye başladı. Evkafçılar onların bu hayallerini bozmasına rağmen. Şimdi AKP tipi bir açılımla karşı karşıyayız. Ne olduğunu zaman gösterecek. CTP dahil Sol ise hala BM yönetiminde açılımdan falan söz ediyor. Sanırım sayın Akıncı da aynı pozisyonda. Niye? Niye Maraş'ı bölge olarak hemen sahiplerine iade edilmesini istemiyoruz da durup gene yarım yamalak çözümler üzerinde duruyoruz. Bu iş sınır ayarlamasıyla kolayca yapılabilir.. Sonra esas mal sahipleri kendi mallarını ve belediyelerini ne yapacaklarına kendileri karar verebilirler. Maraş şu an itibarıyla bir Pazarlık unsuru değil Utanmazlık abidesidir ve bir an evvel mal sahiplerine iadesinin gerçekleşmesi gerekir!! Gerisi bence lafazanlıktır...

(Mete Hatay)

Bir hukukçu,

Üstelik,

Bir profesör,

Ayni zamanda,

Türkiye Barolar Birliği Başkanı.

Bu zat-ı muhterem,

Demiş ki;

“Birleşmiş Milletler KKTC’yi tanımıyorsa,

KKTC de BM’yi tanımaz”

Türkiye’nin hukuk anlayışı bu.

Sonra da,

Dünya Türkiye’yi kıskanıyormuş

Başka söze gerek var mı?

(Ülker Fahri)

Siz Maraş’ta kırk sene yıkıp da tellerle viraneye çevirdiğiniz başkasının toprağında beraber ve solo kendi yalanlarınıza inanma masalları okuyunuz; Kıbrıs Cumhuriyeti de Türkçe dilinde sizi virüse karşı uyarsın, uyurken siz!

Maraş’ı Las Vegas’a çevirmeden, hani bir ara diyorum, sokak ampüllerini değişmeyi deneseniz, önce!



(Cenk Mutluyakalı)