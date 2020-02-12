Yeni türeyen ve "uyanık" geçinen, kötü niyetli avukatların "hukuk oyunları" ve "teknik baskıları" ile ülkede, yargıçlar davaları sürekli "erteleme"ye zorlanarak zaman kazanmaya ve mahkemeler karar alamaz duruma getirilmeye çalışılıyor.

Bir de demezler mi,

Yargıçlar "tarafsız" olmalıymış.

Bak sen,

Yargıç hiç tarafsız olabilir mi?

Bilmezler mi,

Her yargıç "ADALETTEN YANA TARAFTIR"

Bu kuralı dahi öğrenememiş birisine,

Diploma veren okul, halt etmiş.

(Ülker Fahri)

Mağusa Belediyesi, "harç bitti yapı paydos" modunda. 50 çalışan ödenmedi. Gerekçesini duymak bile istemem. Yeni borçlanma gündemde. Var olan borç 50 milyon TL sınırında. 290* geçici, 550 civarı çalışan var. Sendika bile çalışan sayısını bilmiyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Başkan bir UBP grubu ile bir muhalif kanat ile işbirliği yaparak bugüne kadar geldi. Son isteği 25 milyon TL borçlanma, gerekçesi "borçları düşük faizle bir yerde toplama" Bütçe daha dün üyelere sunuldu. Yazarken usandım.

Harç bitti yapı paydos... Durumu. İsmail Arter, borçlana, harçlana sonuna geldi, öyle görülüyor.

Hükümet nerde?

Büyükkonuk'a merhem olamayan, Mağusa'da boğulur.

(Hüseyin Ekmekçi)

Ehh Türkiye ile olan asimetrik ilişkiyi madem açıkça tartışmaya başladık artık, ilhak gibi farazi şeyler değil de genellikle tartışmalarda Türkiye'nin mesul tutulduğu kuzey Kıbrıs'taki mevcut durum üzerine getirirsek tartışmaları!! Örneğin, "10. madde," Adadaki askeri varlığın ofansiften defansife indirilmesi, Vatandaşlık yasasının insan hakları çerçevesinde Kıbrıslı Türklerin iradesini koruyacak şekilde nasıl düzenleneceği, Mal Tazmin Komisyonuna kaynak, İnsan ticareti, güneydeki Türk mallarıyla ilgili ne yapılacak?, Tüm Kıbrıs'ın ekolojik mahvına neden olan taş ocakları, inşaat vesaire gibi sektörlerin üzerine gidilmesi. Maronitlerin dönüşü, Maraş'ın iadesiyle başlanabilecek tek taraflı sınır ayarlanması, kerhaneler, kumarhaneler, Türkiye'ye bağlı Polis'teki işkence gibi İnsan hakları ihlalleri, Turizmin Türk sermayesinin tekeline geçmesi, Evkaf'ın paralel bir yapıya dönüştürülmeye çalışılması, Üniversite sektörünün yumuşak insan ticaretine dönüşmekte olduğu. Aşırı askeri bölge düzenlemesi vesaire vesaire.. Tüm bunlarla ilgili adayların projelerini öğrenmek isteriz...

(Mete Hatay)

Dedemin rahatsızlığı nedeniyle geceyi Mağusa Devlet Hastahanesi Genel Yoğun Bakım da refakatçi olarak geçirdim. Klimaların ve havalandırmanın çalışmadığı söylendi. Tüm gece buzluk gibi bir odanın içinde donduk. Havasızlık cabası. Hastası, çalışanı, refakatçisi herkes perişan. Üstelik burası Yoğun Bakım! Sahi Hastahane neden var? İyileşmek için. Bizim memleket de ise eziyet ve daha beter hasta olmak için var! Yarattığınız düzensizlik, siz statükocular için bir cennet olabilir. Ama bilin ki halk için cehennem ve başınıza yıkılacağı günler yakındır..

(Abdullah Korkmazhan)

Çok büyük bir emperyalist oyununun içine çekildik: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye'nin arasının açılmasına neden olan röportajı yapan Luke Harding küresel anlamda bir yazar ve batı emperyalizminin güçlü kalemi... Büyük olasılıkla o bir ajan... Aşağıda yazdığı COLLUSION adlı dünya genelinde best seller olan kitabı... Güncel sorular şunlar: Batı emperyalizmi Ortadoğu'da ve Doğu Akdeniz'de çıkarcı emellerini gerçekleştirmeye çalışırken neden KKTC ile Türkiye'nin yaşamsal ilişkilerini bozmaya çalışıyor? Luke Harding gibi küresel bir yazar Türk ulusunun Mavi Vatan savunması gündemdeyken bu kritik süreçte söyleşide bulunmak için neden Mustafa Akıncı'yı seçiyor?.. KKTC'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu oyuna bilerek mi, bilmeyerek mi geliyor?.. Özellikle kendilerini "solcu" olarak tanımlayanlarımız bu soruların yanıtlarını gerçekçilikle araştırsınlar...

(Ahmet Tolgay)