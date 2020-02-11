2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde solun yine iki adayı vardı. İlk turda bu adaylar ve taraftarları birbirlerine saygılı davranmıştı. İkinci tura kim kalırsa ona destek verileceği deklere edilmişti. Strateji doğruydu ve öyle de oldu.

5 yıl sonra yine bir seçim öncesindeyiz. Solun yine iki adayı var. Ancak bu kez taraflar belirsiz oyları kazanma mücadelesi yerine, birbirlerine yönelik bir karalama stratejisi izliyor. Sosyal medya paylaşımlarında solun önceliği değişmiş gibi. "En gahraman kim?" yarışı var. Geçen dönem "İkinci turda CTP oyları da gereklidir" düşüncesinden olmalı, "CTP neden aday gösterdi?" diye eleştirilmezken; bu seçimde Tufan Erhürman aday oldu diye eleştiriliyor. Önemsizleştirilmeye çalışılıyor. Farklı bir çizgide olduğu algısı yaratılmak isteniyor.

- Peki ama 5 yıl önce olmayan bu öfke neden? CTP adayının bu kez güćlü olması mı?

- Eğer Akıncı ikinci tura kalırsa biat politikası izler algısı yaratılan Erhürman ve CTP’lilerden destek istenmeyecek mi?

- İstenirse "savunulan değerlerle" çelişkiye düşülmeyecek mi?

Şu bilinsin ki böyle bir olasılıkta bence CTP oyları tümü ile geçen secim olduğu gibi Akıncı'ya yine gidecektir. İlk turda oyunu Erhürman'a verecek olan CTP'lilerin hepsi bunu bugünden söyleyebilir ve söylemelidir de.

Ancak ikinci tura Erhürman kalırsa!!!. Ne olacak? Akıncı'ya oy verecek özellikle bazı çevreler de bunu bugünden söyleyebilmelidir? Destek verecekler mi? Yoksa boykotçu mu olacaklar? Dürüstlük ve samimiyet önemlidir. Özellikle de kendini sol cenahta görenler için.

(Ahmet Billuroğlu)

1958-1963-1974 Ne zor günlerden geçti bu Kıbrıs Türkü. Sosyal medyaya bakıyorum. Herkes birilerine hakaret etmek için fırsat kolluyor. Neymiş Akıncı , Tufan, Ersin , Kudret, Arıklı Cumhurbaşkanı olacakmış. Olsalar ne olmasalar ne olacak... Kıbrıslı kalan tek şey “ hoşgörümüzdü” onu da kaybediyoruz...

(Salim Akbaş)

Bir kişi 28 maaş alıyor. Ama bir kişi de değil. Örneğin Cumhurbaşkanı maaş sıralamasında 50'nci... Başbakan 70'inci... Maliye bakanı 100'de değil... Vekiller 200'de... Hani hep "maaşı üzerinden gadara" koyulan kesim...

Sağlık, eğitim, gümrük, kule bunlar pahalı hizmetler.

Kabaca 8 milyar TL'lik bütçenin 6 milyar TL'si maaşa gidiyor.

Kimsenin maaşı değil sorguladığım.

CEVAPLAYIN: Ortalama ayda 500 milyon TL maaş ödeyen bu kamu sisteminden, vatandaş olarak bunun karşılığını alabiliyor muyuz?

(Hüseyin Ekmekçi)

"İki arada bir derede" veya başka bir deyişle Araf'ta yaşamak orada yaşayanların farklı yetenekler geliştirmelerine neden olur. Devamlı eşikte olmak, geldiğin yere dönememek ama ileriye de gidememek farklı bir ruh hali, farklı yaşam koşulları ve ona bağlı yaşam taktikleri geliştirir. Araf'ta strateji belirlemek mümkün değildir. Sadece kısa dönemli taktiklerle hayat düzenlenir. Bizde de biraz öyledir. Hem bugünlerin moda deyimiyle "işgal"ın getirilerinden yararlanmaya devam etmek istiyoruz, hem de gerçek "işgal" edilenleri unutarak onları görünmez kılarak, hatta zaman zaman onlara, "işgalin" yarattığı ve şimdi onlara dayatmaya çalıştığımız siyasi, coğrafi de facto gerçekliklerimizi (iki toplumlu, İki Bölgeli, Siyasi eşitlik, dönüşümlü Başkanlık) istemiyorlar diye kızıyoruz da! Diğer taraftan da bu getirileri aynen devam ettirmek için "vasi" olarak kullandığımız Türkiye'ye olan aşırı bağımlılığımızdan da bunalarak hezeyanlar yaşıyoruz. Fakat artık Türkiye'deki rejimin son zamanlardaki hoyrat hali ve sayın Akıncı'nın çıkışlarıyla, Araf çatırdamaya ve bu "iki arada bir deredeki" yaşam da tehlikeye girmek üzeredir. Zaman şimdi yeni siyaset önerme zamanıdır. Eski taktikler (deve kuşu gibi yapma, miş gibi yapma, söz verip tutmama, kaçar gibi yapma, abartma, saptırma vesaire) işe yaramayacaktır. Başta sayın Akıncı, siyasetçiler artık bu topluma Araf sonrasının ödenmesi olası bedelleri, fırsatları anlatması, onları hazırlaması ve o yönde hareket etmesi gerekir, yoksa bu kadar çalkantıdan sonra gene eski taktiklere dönülürse, bu toplum özgüvenini bir daha toparlayamaz ve Araf'ta kendi kendinden nefret eder bir halde, horlanarak, gittikçe işe yaramayan eski taktikleriyle "idare ederek" askıda kalacaktır!!

(Mete Hatay)

Merhaba millet ... Benim bir maruzatım var ....Bir de merak ederim ...Acaba bizim imamı şikayet edersem günaha girermiyim....Ama napayım bizim bu imam ne içer yengeyle mi kavga eder yoksa yediği acı biberden mi bilmem imam amca çok değişik sela okur ....Uzadır da uzadır bir ezanı gazele çevirir tövbeler olsun bazen ezan olduğunu unuturum yeaf bile çekerim .....o kadar yani bir de hoparlörü açar sonuna kadar Allah gelmeyin keyfine ... yaw ezanlar susmasın tabii ki de böyle gazel havasına da dönmesin.... Gece gündüz her saat vallahi usandım uykularım kaçtı inanın...Napabilirim acaba

(Murat Beyit Özcevher)