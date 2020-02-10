Gözlemimdir:

Gayrı resmi propaganda 6 ay önceden başladığından halk, kime oy vereceğine çoktan karar verdi. Bu saatten sonra en fazla %1-2 değişim olur. Anlayacağınız şu anda sosyal medya da yazilanlar sadece tribune yerlesmis taraftarlarin tezahuratindan ibarettir. Ne var ki sonucu sadece onlar değil , esasen sahaya gelmeyen kararını coktan vermiş kalabalık belirleyecektir.

(Bülent Dizdarlı)

Efendiler, tarihsel, soyolojik, durumsal, hukuki ve siyasi olarak Kırım'ın ilhaki, Hatay'ın ilhaki ve KKTC'nin olası ilhak projesi farklıdır. Hatay Uluslararası hukuk içerinde de onaylanmış bir ilhaktır. Kırım'da yaşayanların büyük bir kısmı bu ilhakı arzu etmiş ve talep etmiştir. KKTC'de böyle birşey isteyen ne bir parti vardır, ne de böylesi bir projeye vatandaşların %90'ı hemfikirdir. Burası ayrıca AB toprağıdır. Buna rağmen ilhaka yönelik yapılacak herhangi bir teşebbüs Kırım ve Hatay'dan çok farklı çalkalanmalar yaratacaktır. Türkiye'de aşırı Milliyetçi MHP gibi siyasi odaklar bu yönde bir projeye olumlu bakabilir belki ama diğer partilerin (AKP dahil) böylesi bir maceraya girişeceklerini sanmıyorum. Haa bizim bilmediğimiz bazı gelişmeler var ve bundan dolayı alarma geçmişsek, bunun halka açık açık açıklanması gerekir. Farazi bir şekilde değil... Tabii durum 10 sene sonra korkulan bu aşamaya gelebilir mi sorusuna ise "mümkündür" diyebilirim..

(Mete Hatay)

Şöyle düşünün kamuda en yüksek maaşı alan seçilmiş; 50’nci sırada. Önünde doktor, gümrük, kule. Bu listede Kıb- Tek; Vakıflar, Kooperatif yok.

Başbakan ilk 70’de değil. Arada gene kurum maaşları yok ha.

Maliye Bakanı Olgun Selçuk Amcaoğlu; 100’de de yok. Hani statüko dediğimiz ve “vekil bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı” maaşı üzerinden lanetlediğimiz bu sistem işte böyle bir sistem.

13’üncü maaş, 12 maaş ek mesai; 2 maaş tahsisat... Da gider.

Vekiller de 200’üncü sırada ha.

Böyle bir düzen; statüko dediğimiz şey...

kimsenin maaşında gözümüz yok elbet. Ama gerçek de bu...

(Hüseyin Ekmekçi)

Vergilendirme Dönemi geçmiş takvim yılı olduğuna göre;

1- Devletin vergilendirmede “ara dönem saptama” yetkisi yasal mı?

2- Vergilendirmede ara dönemde ödenecek vergiler, Vergi Dairesinin “borcuna” kaydedileceğine göre, buna adat faizi uygulanabilir mi?

( Malum Direktörün şirketten çektiği paralara, vergi dairesi (lehine) faiz uygulaması talep eder. Bu kez de vergi dairesine yapılan peşin ödemelere faiz uygulansın)

3- Nisan ayında yapılacak peşin ödemeye yıl sonunda faiz uygulaması yapılsın, yıl sonu ödenecek vergiden mahsup edilsin.

(Hüseyin Garip)

Facede Türkiye ligi ile ilgili arkadaşlarımın paylaşımlarına bakarım:

Genel olarak:

1- Tek amacı rakibiyle, arkadaşıyla dalga geçmek olanlar.

2- Bedduacılar, Gadaracılar.

3- Sadece kendi takımının "tertemiz",gerisinin şikeci olduğunu düşünenler.

4- Komplo teorisyenleri.

5-Samimi yorum yapan gerçek futbol izleyicileri.

Bana göre sorun;

Spor kültürü fakirliği, iş ahlağı noksanlığı ve Adalete duyulan güven eksikliğidir.

Tüm bu olumsuzlukların toplamında ortaya,

sadece kendi takımı kazandığında "Değerli" olduğuna inanılan;

Rakibi kazanınca "Şikeyle" kazanılmış bir şampiyonluk çıkıyor.

Kısaca yukarıda yazdığım değerlere inanılmayan bir organizasyonu kazanmanın da pek bir değeri kalmıyor aslında...

(Eralp Şerifoğlu)