Rum kaynaklara göre (Ahmet Cavit'in paylaştığı Filelefteros, Kıbrıslı Türklere ait olduğu halde istimlak edilen yerlerin yaklaşık değeri 300-400 Milyon Euro. Bu para orada teorik olarak duruyor olması gerekir. Acaba güven artırıcı önlem olarak bu para hak sahiplerine ödenmesi için Liderlik veya seçilecek liderliğin bir girişimi olacak mı? TMK'ya kaynak aranıyordu. İşte adresin bir tanesi Güney Kıbrıs. Bu yerlerin çoğu Kamusal yarar adına geliştirildi, geriye iadesi mümkün görünmüyor. Çoğu baraj, elektrik santralı, yol, okul, hastane, havaalanı vesaire. Öyleyse bu malların tazminatının mal sahiplerine ödenmesi gerekir. Fakat mal sahiplerinin çoğunun karşılık olarak Rum malı tutuyor olması Rum yönetiminin bu paranın ödenmesinin geciktirilmesi için özür yaratıyor. Bence Kuzey'deki Kamusal yarar için geliştirilmiş yerlerle bu yerlerin takası mümkün. Eğer bu malların feragatı Kuzey'deki rejime verilmişse. Bunun için kurulacak Teknik bir Komite büyük işler başarabilir diye düşünüyorum. Biraz kutumuzdan çıkmamız, askıda duran meselelerin çözümüne dolayısıyla büyük çözüme ivme yaratacaktır. Tabii siyasetçilerin buna hazır olmaları ve üzerine gitmeleri şartıyla. Nerden çıktı bu şimdi seçimlerden önce diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı bence bu tip projelerin üretileceği bir kurum. Süreç yanında buna benzer adımların atılacağı bir yer. Anayasayı unutup, yok ekonomiyi, eğitimi düzelteceğim falan gibi boş vaatler değil, birebir Kıbrıs sorunuyla ilgili böylesi konular için kafa patlatacak liderlere gerek var. Onun için bence adaylardan bu tip projeleri talep etmemiz gerekir. Gerekir ki onlar da "narra atma" yerine somut öneriler sunsunlar ahaliye!! Evet adaylara buradan soruyorum bu konuyla ilgili ne gibi önerileriniz var?

(Mete Hatay)

Cypfruvex halkın malıydı, onu kooperatife dönüştürecektiniz, öyle mi!

Üreticinin tüccara 950 liradan verdiği ürünü Cypfruvex tonu 1750 liradan satın aldı, aferin poh poh iş yaptı!

Madem 1750 liraya alabiliyorsunuz, neden üreticiye 1350 diye fiyat açıkladınız a işbilmezler?

Kıbrıslı Türk narenciye üreticisinin emeği 950 liraya tüccara, tüccarın aldığı ürün 1750 liraya üreticinin malı Cypfruvex'e. Nasıl saadet zinciri ama ha!

Bu yılki mandora/king mandalina, tüccara tonu 950 liradan gitti, Cypfruvex 1350 diye fiyat açıkladı, ala ala 500 bilemedin 600 ton alabildi.

Üreticinin emeği, tüccara meze edildi, hükümet seyretti.

Sezon geldi geçiyor, hala Cypfruvex'e müdür atıyorlar, sonra görevden alıyorlar, yönetim kuruluyla hükümet kapışıyor, olan ürüne ve üreticiye oluyor.

(Erkut Şahali)

Erenköy direnişinin üzerinden tam 56 yıl geçti... 40 küsur hükümet görev aldı. Hiçbirinin aklına madalya dağıtmak gelmedi. Tam da seçim arifesinde aday ersin tatar; ta Yenierenköy'e giderek köylülere madalya dağıttı. Bu bir "seçim rüşvetidir" diyerek bunu reddeden olmadı... Bu madalyalara harcanan devlet parası da hiç açıklanmadı. Üstelik bu gollifa dağıtımı Kıbrıs gazetesinde tam sayfa "haber" oldu. Bir üniversite hocası medya öğrencileri için bu haberi kesip sakladı.

(Hasan Kahvecioğlu)

KKTC’yi tanıtacağım deyip saraya çıkanlarla Federasyon yapacağım diye seçim kazananlar hep başarısız oluyor. Görev süreleri bitince başaramadım deyip bırakamıyorlar. Seçim kaybederek gitmek zorunda kalıyorlar... Sarayın çekim gücü kuvvetli ...Ne hikmetse...

(Salim Akbaş)

Yaklaşan seçim nedeniyle örtülü ödenek tartışmaları yine tavan yaptı. Bu konuyu gerek Meclis’te, gerekse kamuoyu önünde çok sık eleştirdim, Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladım ve yasal olarak ne yapılması gerektiğini de defalarca dile getirdim. Hiç ses çıkmadı. Şimdi eleştiriler kime? Yılda 1.300.000 TL’nin denetimsiz ve yasasız olarak bir siyasetçinin kullanmasına onay veren Meclise mi? Yoksa bu meblağı (Toplamda 6.5 milyon TL) “denetime kapalı, şaibelere açık” şekilde kullanmayı kabul eden siyasiye mi? Bugün örtülüyü eleştiren Cumhurbaşkanı adaylarının (Başbakan, Başbakan yardımcısı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı ) daha 1.5 ay önce Meclis’te örtülüye onay verdiklerini hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanı seçilince denetime açacaklarını söylüyorlar… Hatırlatırım: Denetime açma iradesi Meclis’tedir. Bu irade ellerindeyken niye yapmadılar? Dün eleştiriler karşısında sessiz kalıp, üstelik onay verip, bugün seçime giderken eleştirmek…

(Sibel Siber)