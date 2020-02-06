Hayvancılara göre kasaplar vatandaşı kazıklıyor. Neden? Çünkü canlı fiyatı 30 TL... Nasıl olur da 90- 120 arası satılır mesela kuzu eti?

Muhalefete göre denetim yapılmıyor...

Bakan Dursun Oğuz'a göre de et fahiş fiyata satılıyor.

Tamam; anladık. Herkesin bir görüşü var.

Soru şu:

"Vatandaş neden ucuz et yemiyor?"

Tespiti yapanlar, ucuzlaması için de adım atmak zorunda değil mi?

(Hüseyin Ekmekçi)

Mülkiyet sorunlarını (TMK) çözmek için emlak vergisi salmak;

“Toplu intihar ve KKTC’nin dibine bomba koymak gibidir”

KKTC; yıllardır patinaj ve kaos ekonomi-politiğine takıldı ve bu yüzden topyekun vasatlar ülkesine dönüşerek düşük düzey denge tuzağında kıvranıyor. Halbuki, bunu kıracak topyekün bir “dönüşüm-değişim paketi” var ama bunu uygulama kapasitesi-vizyonu-cesareti ve iradesi olmayan bir siyasetçi tipi ve vatandaş tipi olduğu için bu kısır döngüyü bir türlü kıramıyoruz.

TMK için Emlak vergisi = Acemilik değilse cahilliktir

Popülizmin ve yozlaşmanın sonunda böyle olacağı belliydi. Yıllarca müzakerelerde mülkiyet ve ekonomi ekiplerinde çalıştım; TMK’nın fikir düzeyinde geliştirilmesine de katkı koydum (he ne kadar eksik ve sakat dizayn olmuş olsa da).

Mülkiyet konusunda oldukça hassas ve epey de bilgi sahibiyim. Ve bu konuda yapılmaya çalışanları görünce, dayanamayıp tarihe not düşmek adına olsa da görüşlerimi paylaşmak istedim.

(Necdet Ergün)

Ocak ayı cidden soğuk geçti. Hepimiz evde ısınmak için hangi yolu kullanıyorsak, klima, elektrikli soba vs bir önceki aydan çok daha uzun süre ve çok daha fazla çalıştırdık. Özellikle elektrikli sobalar klimalardan fazla elektrik çeker... Bu yüzden ocak ayı elektrik faturalarının yüksek olması gayet doğal.

(Ahmet Vamık)

Asgari ücret 6 ayda bir yılda iki kez belirleniyor... Yılın ilk asgari ücreti Şubatta ikinci asgari ücreti Temmuz ya da Ağustosta belirleniyorsa özel sektörde çalışan dar gelirli her yıl 3 veya 4 ay eski asgari ücretle çalışıyor demektir. Asgari ücretten bile çalıyorsunuz...

(Göktürk Ötüken)

UBP’nin büyük, yüksek mimarı Ersan Saner, geçtiğimiz ay, 23000 konutluk rant nedeni ile imar planını imzalamadıklarını söylemişti. Şimdi de 23000 konutta bir sorun yok, bu konutlara dava açan Şehir Plancıları Odası’dır tüm suçlu diyor. Milletvekilisin, bilmemnesin, bakanlık yaptın bir saygımız var ama bu da bir yere kadar söyleyim.

(Merter Refikoğlu)

Çirkin salvolar: Seçim günü yaklaştıkça, bazı adayları karalama kampanyası başladı . Çok çirkin, yakışıksız, haksız salvolarla seçmeni etkilemek işe yaramaz. Halkı bölmeden başka anlama da gelmez.

Adaylar, plan program ve hedeflerini açıklayacak..İnanan, güvenen, halka hizmet edecek olana oyunu verir.

Demokrasi gereği, temiz, baskısız, adil seçim yapılmalıdır.

Akıncı’yı, Erhürman’ı, Özersay’ı kötülemekle bir yere varılamaz. Sosyal medyada, aslı astarı olmayan yalan dolanla, ithamlarla, karalamalarla adayları küçük düşürmek girişimleri, asla, tasvip edilemez.

Adaylar da, birbirlerini kötülemek yerine, ne yapacaklarını, davamızı, haklarımızı nasıl savunacaklarını, refah ve güvenliğimizi nasıl sağlayıp savunacaklarını, manifestolarını açıklasınlar yeter.

Seçmen, özgür iradesi ile oyunu kullanmalıdır. Baskı, aldatmaca, oy satın almak vs...demokrasimize gölge düşürür... Kaçınalım. Bütünlüğümüzü bozmayalım.

(Özcan Özcanhan)