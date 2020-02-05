Bugünlerde dağıtılan Rum mallarının tazminatının nereden bulunması gerektiğiyle ilgili epeyi serzeniş var. "Malı alanlar ödesin," "dağıtanlar bunun bir zaman gelip tazminatının ödenmesi gerektiğini bilmiyor muydu?" gibi sorular dolanıyor etrafta. Evet bunlar önemli sorular. Fakat o dönemdeki mal dağıtımına baktığımızda ise Meclis'teki tüm siyasetçilerin bu mal dağıtımını desteklediğini görüyoruz. Mallar ilk dönemlerde Ecevit'in daha "sosyalist" bakış açısıyla dağıtılmaya çalışılmıştı. Sol'un talebi sayın Özker Özgür'ün sözleriyle, "kardeş payı yapılması taraftarıydı." Hatta bir ara Rum malları haricinde Türk mallarının da devletleştirilip aile büyüklüğüne göre yeniden dağıtılması isteniyordu. Bir dönem herkese iş sağlayan KİT'lerin tümü ganimet üzerine kurulmuştu. Türk mallarının da devletleştirilmesinden bir süre sonra vaz geçen dönemin TKP ve CTP'si "ya kuzeydeki zavallı Kıbrıslı Türklerin durumu ne olacak. "Galatyalı, Av tepeli topraksız ne olacak?" Göçmenler aile büyüklüğüne göre mal alırken onlara da verilmeli denerek, topraklandırma adı altında topraksız binlerce köylüye mal verildi. Daha sonra Eşdeğer sistemi çıkartıldı. Bu arada mücahitlik puanı icat edildi ve 35 bin kişiye puan dağıtıldı. 1974-77 yıllarında ise Türkiye'den getirilen çiftçiler tarafından "tarım işgücü" olarak boş Rum köyleri alelacele dolduruldu. Yaklaşık 25 bin kişi bu mühendislikten yararlandı. Rum malına ilk tapu verilmedi, bir süre sonra 1980'lerde "yükümlü koçan" adında bir şey uyduruldu. 1990'larla birlikte ise koçan verilmeye başlandı. Meclis tutanakları o dönemdeki bu tartışmalarla doludur... Meclis'teki bu alıntı 1976'dan o dönemde KİT’lere verilen tüm ganimet mallar kamu malı olmuştu.

(Mete Hatay)

Akşam başımdan geçen bir olayı buradan paylaşmak istiyorum... Saat 21 sularında, Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde bulunan bir süpermarketin park yerinde park halindeki arabamın yanına gittiğim sırada, yabancı uyruklu bir genç yanıma geldi ve kibarca bir şey söylemek istediğini belirtti. İster istemez bir baktım, herhangi bir saldırgan veya alkol / madde tesiri altında değildi. "Buyursun" dedim.... Ülkemizde öğrenci olduğunu, karnının çok aç olduğunu ve üzülerek kendisine yardımcı olmamı istedi... "Bu akşamlık karnım doysun, yarına bakarım" dedi.... Olayın yaşanması üzücü olduğu kadar düşündürücü de... Üzücü tarafı, ülkemize öğrenci olarak gelen gençlerin düştükleri bu durumları yürek burkuyor. Düşündürücü tarafı da hiç kimse mi bu insanların, ne yeyip, ne içtiğine bakmıyor... Hepimiz öğrenci olduk, hepimiz dar günlerden geçtik, biraz empati, biraz da sosyal devlet anlayışıyla bu sorunların üzerine de eğilmeliyiz.... Hepimiz insanız ve insanlığın, dili, dini,ırkı, mezhebi yoktur...

(Serkan Soyalan)

İki liderin uzlaşısıyla 1974’te başta Maraş’tan olmak üzere çeşitli bölgelerden alınan ve depolarda tutulan Rum ressamlara ait olan eserlerle CyBC’daki Kıbrıslı Türklere ait video kayıtlarının karşılıklı iadesi nedeniyle bu eserlerin sergilenmesi çok etkileyici idi. Özellikle Mağusa Suriçinde de evi ve resim atölyesi olan ressam Gheorgiou Pol Georgiou’nun Mağusa limanı ve kent resimleri çok dikkat çekiciydi. Sohbetlerde bu ressama ait 240 parçanın halen tek bir kişinin tasarrufunda bulunduğunu ve iade edilmediğini duymak da gecenin en üzücü tarafıydı.

(Okan Dağlı)

Ben güneyden geldim. Bir ev ve10 dönüm sulu 140 dönüm kuru tarla bıraktım. Öğretmen olduğum için ev almadım. Eşimin Lefkoşa’ya olan Türk arsasına ev yaptım. Güneyde mal mülk bırakmayan ve kuzeyde kim olursa olsun mal mülk alan ceremesini ödemesin ve ben halis Türk malına yaptığım evin vergisini yüksek ödeyerek onların haksız tuttukları malın bedelini ödeyelim. Demek kuzeyde adalet yok. Kim kimin malını alacak da biz de ödeyelim beleş malı alan ceremesini ödesin.

(Derviş Kansu)

Dombula gecesinde, kendinden başka birisine dombula çıktığı zaman arkadan “Dere denizeee akaaaar” diye bağıran bir ahali, seçim dönemi sağın solun da ara gazıyla gofa gelir, sonra da birbirine selam veremez duruma gelir... Ama başka yerde yaşayamam...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Beyanname verme süresinin diğer kurumlardan farklı olarak ilgili bulunduğu hesap döneminin üçer aylık dönemleri itibarıyla beyan vereceği ve bu beyanlar doğrultusunda verginin tarh edileceği bu yöntemle bu kurumların kazançlarından ödenmesi gereken vergileri parça parça ödeyerek vergi ödeme kabiliyetlerinin artırılmasının ve hesaplarının daha kısa sürede denetlenmesi imkânının sağlanması düzenlenmektedir. Vergi Dairesi ödenecek vergilerin taksitler halinde ödenmesini ve hesaplarınızın adam gibi denetlenmesini düzenliyor. Başka bir şey düşünen münferi ve iftiracıdır.

(Hüseyin Garip)