Müteahhitlerin Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı yürürlüğe girmediği için aldığı (alacağı) eylem kararı, planlı şehirlerde yaşamak istediklerinden dolayı değildir. Hak kazandıkları (hakları olmayan) projelere Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı ara emri kararı içindir. İmar Planı ile bu dava (ara emri kararı) düşüp, bu hakları (hakları olmayanı) geri alma hayalleri vardır. İmar planının o maddesi de yine dava edilip 3. Defa ara emri alınacaktır.

(Merter Refikoğlu)

Eti geçtim... Domadezin kilosu ne kadar? Hıyarın? Patlıcanın? Gabağın, böyrülcenin? Gerçekten inanılmaz. Marulun mesela, enginarın danesi?

Bu ülkeyi yönetenler köy köy gezip oy isterken, çarşı pazardaki fiyatlara da bakmak zorundadır...

(Hüseyin Ekmekçi)

Sayın Başbakan, Türkiye ile imzaladıkları protokolle ilgili sürekli yanlış ve gerçek dışı bilgiler vermesini "istikrarın devamını sağlamak için" diye açıkladı.

O kendine özgü üslup ve tavrıyla Sayın Başbakan, kendisine göstermek istediğimiz saygıyı her gün biraz daha zorlaştırıyor maalesef...

(Erkut Şahali)

Dikkat ettim İstanbul Türkçesine tepki göstersinler diye gençlik Gurbetçeye sarıldı. Benim 40 sene önce Lefkoşa sokaklarında duymadığım birçok kelime var artık dilimizde!!! "Ne aber Gomba," "Kotor galmadı," "Afa çok konuşur!" "Hade be Gaco!" gibi!! Yeni Gıprıs Türkçesi Gurbetçeye asimile oluyor.. Hade biraz daha gayret...

(Mete Hatay)

Çeşitli vergilerde artış öngören yeni vergi yasa tasarısına ilk tepkiler gelmeye başladı... Bu haklı tepkiler toplanacak ek vergilerin yüzde 15'inin Taşınmaz Mal Komisyonu'na kaynak oluşturmaya tahsis edilecek olmasına ilişkin... Özbeöz Türk koçanlı taşınmazlarda oturanlara böyle bir verginin yüklenmesi hiç de adil değildir... Daha önce Türkiye tarafından oluşturulan TMK kaynağı sayesinde Türklerin kullanımında olan birçok Rum malı o malları kullananlara hiçbir maliyet yüklenmeden Türkleştirildi ve o malların diğeri ikiye, hatta üçe katlandı.. O mallarda oturanlar hiçbir mali külfete katlanmadan Rum mal sahibinin tazminatını ödeyen Türkiye'nin, daha doğrusu Türkiye vergi mükelleflerinin kaynağıyla zenginleştirildi... Rumlara ödenecek tazminatların yüzde 20'sinin de o mallar üzerinde oturanlar tarafından karşılanmasını öngören Türkiye teklifi ısrarla yasallaştırılmayınca Ankara'dan kaynak akışı durduruldu... Popülist kaygılarla Türkiye'nin önerdiği adil tarzı uygulamaya koymayan hükümetler TMK'yı çalışamaz duruma getirdiler...Şimdi ise sorunun çözümü Türk koçanı ayrımı da yapmaksızın tüm emlak sahiplerine ek vergi koymakta aranıyor.. Anlaşılan o ki, bu adaletsizliği uygulamaya koymak pek de kolay olmayacak...

(Ahmet Tolgay)

Bugünlerde birçok mükellefe vergi inceleme tebligatları gelmeye başladı. Bunun birçok nedeni var. Bunlardan biri mesela sağlık sektörünün sektörel olarak incelenmesi, diğeri yıllardır malum incelemeler ve de seçim atmosferleri nedeni ile müfettişlerimizin normal incelemelere başlayamaması idi. Halbuki müfettiş sayısı 10 yıl önceye göre 3 kat mertebesinde artış göstermişti

Otomasyon nedeni ile Türkiye, artık giydiğimiz donun rengini ve markasını dahi biliyor. Bu nedenle Cumhur Başkanlığı seçimi sonrası size de çıkabilir.

Pek yakında;

“Eller yukarı. Bu bir Vergi İncelemesidir” uyarısı ile karşılaşabilirsin

Üzüleceksin, işte o zaman

Boşa oyaladın zamana Vergi Dairesini

Görmeye yeni, yeni başladı,

Anlatınca birileri.

(Hüseyin Garip)