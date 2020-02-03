Hükümetin bir ortağı imar planlarına gerek yok, imar planı olmayan bölgelerimiz daha planlıdır diyor, hükümetin öbür ortağı, imar planı yürürlüğe girecek diyor. Var bir bildikleri herhalde…

(Merter Refikoğlu)

Ülkeyi yönetenlerin mal varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaları örnek bir davranıştır. Bunu yetersiz görmek, eleştirmek akıllara siz ne yapmıştınız? Ve Siz ne yapacaksınız? Sorularını getirir. Şeffaflığın azı çoğu yoktur. Önceden şeffaf olmayan sonradan şeffaf olamaz ve şeffaflık talep edemez...

(Göktürk Ötüken)

Hükümet 3.600 teklif etti, sendikalar 4.300. büyük fark var ama ortada gerçek bir durum var 3.600 teklif edenlerin ne Allah'ı var ne kitabı. Yazıklar olsun size, vicdansızlar, kendinize kepçe ile verin, çalışana çay kaşığı ile..

(Bilal Dericioğlu)

Eskiden kölelerin kamusal alanda cezai müeyidesi yoktu. Sahipleri onların vukuatlarından mesul tutuluyorlardı. Sorumluluk özgürlükle birlikte geliyordu. Kıbrıslı Türkler de “yok” sayıldıkları veya Türkiye’nin alt yönetimi görüldükleri için yaptıkları vukuatlardan sorumlu tutulmazlar. Örneğin onların yerine Türkiye mesul kabul edilir hep. Öyleyse Özgür olacağımız oranda sorumlu sayılacağız veya sorumluluk almazsak hiç bir zaman “Özgür” olamayacağız...

(Mete Hatay)

Amca yakmış mangalı şefdalinin üstünden damlar yağcık, bir elinde sigara, bir elinde gonyak, “O beytambal virüs gelirsa Çinden napacayık oğlum...” diyor. E be amca zaten ta o virüs gelsin Çin’den sen sigaradan hıkık deyip gidecen galpten ama o kayda değer bir risk değil. Yerli model ölümde sıkıntı yok...

(Mehmet Ekin Vaiz)

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

2019 yılı güneşten üretilen elektriğin net toplam üretime oranı;

Almanya: % 9.06

Güney Kıbrıs: % 4.47

KKTC: % 4.95 (şu anki mevcut kurulu güç baz alınarak üretilebilecek miktar hesaplanmıştır)

(Tuluy Kalyoncu)

2014 sonrası kendi tarafından yapılan istihdamları şimdi yasal bir zorunluluk gibi gösterip marifetmiş gibi uygulamak çok garip. Önce özeleştiri yapmak bir erdemdir. Büyükkonuk Belediye çalışanlarına ve beldesine bunu reva gören zihniyeti kınıyorum.

(Hüseyin Öztörel)

Coronavirüs için tüm dünyadan alarm haberleri geliyor... Biz kendi içimizde ne kadar hazırız, değiliz tartışmasından öte, kanımca bireysel önlemlerimizi alıp, daha dikkatli olmalıyız... Zorunlu olmadıkça, yurt dışı ziyaretlerimizi erteleyelim. Tanımadıklarımızla yakın temastan kaçınalım... Kalabalık ortamlara da dikkat edelim...

(Serkan Soyalan)

Sen üzerine düşeni yapmayacak, kurallara uymayacaksın, polis memuru da ‘görevini’ yapınca ‘pezevenk’ olacak öyle mi ?

Devletin polisine hakaret en büyük suçtur ve kabul edilemez!

Bu sosyal medyada herkes ağzına geleni yazacak sanıyorsa YANILIYOR!

Bilişim yasası bir an önce uygulanmalı ve böylesi hakaretler cezalandırılmalıdır.

Not; başına kötü bir olay gelse o ‘pezevenk’ dediklerine koşacaksın ama değil mi ?

Sen sen ol ‘pezevenkten medet umma!’

Görevini yapan polise yapılan saldırılar ve hakaretler kabul edilemez!

(Kartal Harman)