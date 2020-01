Nerede Kalmıştık? 2019'u kapatırken "Muğlaklık mühendisliğinden" söz ediyorduk! Bizdeki siyasetçilerin en sevdikleri taktiğin bu olduğunu, devletin şeffaflığını, doğru dürüst veri ve bilgiye ulaşmayı önleyerek, proje, "hastalık" tespitinin, ve gerekli önlemlerin alınmasının önüne geçilmesine neden olduklarını. Bunu yaparak devletin topladığı birçok verinin inandırıcılığını ortadan kaldırdıklarını. Dev plan gibi dairelerin itibarsızlaştırıldığını. Böylece İdari beceriksizliklerin yaratılan muğlaklığın arkasına itildiğini yazmıştık. Toz duman içerisinde de siyaseti bilgi değil spekülasyon, manipülasyon, saptırma, uydurma ve yalan üzerine inşa edildiğini iddia etmiştik. Bu ortamda Pire deve ilan edilmekte, develer pireleştirilmektedir. Her beceriksizliğin mesulü "bilinmezlik" olduğu için çözümü de belirsizliğe havale edilmektedir. Seçimleri bir fırsat bilerek siyasetçilerden çok basit bir eksersiz istemiştik ki iyi niyetli bir şekilde muğlaklığın ortadan kalkmasına yardımcı olacaklarını göstermeleri için. Teklifimiz basitti. Tüm partileri kuracağı bir komitenin, mevcut verilere bakarak (Öğrenci sayısı, turist sayısı, asker sayısı, memur sayısı, sigortalı, emekli sayısı vesairelerle) Memleketin politiko demografisinin röntgenini çekmelerini istemiştik. Dört uzman bu işi rahatlıkla bir haftada çözebilirdi. Böylelikle en azından seçimden önce önümüzde daha şeffaf ve tüm partilerin hemfikir olduğu bir nüfus ve seçmen sayısıyla karı karşıya kalacak ve siyasetin zeminini doğru bir raya oturtabilecektik. Maalesef bugüne kadar hiçbir siyasetçiden bu teklifi destekleyen tavır görmediğimizi tekrar duyurmak istiyorum. Kimse nüfusumuzun bilinmesini istemiyor! İstenmediği için de herkes gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında istediği rakamı savurarak meselenin nicelliğini ve niteliğini manipüle etmeye devam ediyor.

(Mete Hatay)

Hayat size ne sunarsa sunsun, sizin duruşunuz, yüreğiniz, motiveniz asla kaybolmasın. Eğer uğruna savaşacak bir şeyleriniz var ise çok şanslısınız çünkü çok zor da olsa bu hayatta savaşacak bir sebebiniz vardır. Kötü olan şey ise savaşmak için ya sebebiniz yoksa, ne yapacaktınız. Amaçsız bir hayat yerine doğru bildikleriniz için her zaman savaşın, evet biraz zaman alacak mı alsın, evet zor mu olacak, olsun. Evet şüpheye düştüğünüz anlar olacak mı olsun... Ama asla Pes etmeyin ve karşınıza çıkan zorluklara sadece gülümseyin ve geçeceğini bilin çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Çok abartmaya gerek yok her zaman tüm renklere odaklanmayın siyah ve beyaz gibi net ve kararlı olun... Zamanı gelecek ve her şey güzel olacak. O yüzden savaşmak için her zaman bir sebebiniz olsun...

(Cem Vurgun)

Yerel yönetimler, yaşadığımız bir çok sorunu ortadan kaldırabilecek donanım ve birikime sahiptir. Merkezi hükümet, hem kaynağı, hem sorunları paylaşacak. bunun başka yolu yoktur. Yol, dere, spor tesisleri, çevre düzenlemesi ve hepsi... Hatta eğitim ve sağlık...

Bu "fakir ülke" kaynaklarını doğru kullanmak, enerjisini doğru kullanmak, doğru projeler yapmak, üretmek ve ayakta durmak zorundadır.

4'lü hükümet yıkılmadan, yıkıldıktan ve bugüne kadar anlatmaya çalıştığımız budur. "Ahınan, vahınan" ömür tükenir, ama hepimiz de tükeniriz...

(Hüseyin Ekmekçi)



Sadece 2 havayolları Pegasus ve THY(Anadolujet) Ankara ve İstanbul’a tek bir yer bile yok. Bu kadar acizik maalesef neysa kara yollarımızda hayır yok boş verelim havayollarını …

(Tekin K. Birinci)

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Londra Kings Kolej’deki konferansını engellemek için o kendilerine özgü şımarıklıklarıyla taşkınlık yapan, kapı önünde etten barikat kuran Rum ve Yunan gençlerine teşekkür mü etmeli?.. Çünkü Özersay'ın orada verdiği konferans Rum ve Yunan ikilisiyle uzlaşabilmenin ne denli zor olduğuna, şartların da federal ortaklığa elverişli olmadığına dairdi... Adamlar, Özersay'ın savunduğu görüşün son derece haklı olduğunu kanıtlayan tavırlarını Londra'nın duyarlı bir ortamında gerçekleştirdiler işte... Düşünebiliyor musunuz?. Özersay "Bunlarla federasyon olanaksız" derken, Türk karşıtlığını haykıran Rum - yunan taşkınlığı bu deyişin altını çiziyordu... Gerçeklerin seslendirilmesine hiç tahammülleri yok... Bu tahammülsüzlük ise aklı başındaki kişilerde gerçekleri öğrenme hırsını artırır... Özerya'ın Kings Kolej'deki konferansını iptal ettirmek için Rum - Yunan örgütlerinin yanı sıra Yunan ve Rum öğrenci dernekleri de şımarık bir çığırtkanlık kampanyasına girişmiş olmasalardı, Özersay da, verdiği konferans da o kadar dikkat çekici olmayacaktı... Bu arada bizim İngiltere'deki Türk örgütleri ile öğrencilerinin durumu da yorum kaldırmaz mı bu bağlamda?.. Meydanı hiçbir zaman boş bırakmamaları gerekir... Haksız gösterilere ve şımarıklıklara karşı her zaman hazırlıklı olmak ve haklı sesimizi oralarda duyurmak gerekir... Edilgenlik olmaz, hep aktif olmak gerekir...Kıbrıs'ta yaşayan nüfusumuzdan daha fazlası İngiltere'dedir... Bu etkin gücümüzün hakkını vermek kaçınılmaz ihtiyacımızdır..

(Ahmet Tolgay)