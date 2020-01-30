“Dingil koptu…”

Arıklı, yurttaşlığını sorguluyor, Niyazi Kızılyürek’in (!)

Ne günlere kaldık!

“Yurttaşlık” sorguluyor, yanı başında Bertan dururken, Zaroğlu!

Tek bir gün yatırım yapmadan, çalışmadan, ikamet etmeden, mühür basmadan, askerliği de yırtarak, 'gökten zembille kimlikli milliyetçi…'

Tümüyle yalan ve hileli “yurttaş” partilisi dururken yanıbaşında, bir de üzerinden sorguluyor.

İşte “dingil” burada öne çıkıyor.

(Cenk Mutluyakalı)

"Londra’da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Kings Kolej’de yapacağı konferans etkinliğini iptal ettirmek için Yunanlı ve Rum öğrenciler kampanya başlatırken, İngiltere’deki Rum temsilciliği de üniversiteye mektup göndererek engelleme girişiminde bulundu. Bakan Özersay’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” sıfatıyla konferans verecek olmasını kabul edilemez olarak nitelendiren grup tüm Yunanlı ve Rum öğrencilerin okul yönetimine mektup göndererek etkinliğin iptal edilmesini isteme çağrısında bulundu."

Bu durum sadece Özersay konusu değildir. Bu konu Kıbrıs Türk halkının varoluşu "ben de varım" meselesidir... Bu nedenle hepimiz sesimizi çıkarmalıyız...

(Çiğdem Aydın)

Hükümetiniz ayırımcılık yapmaya devam ediyor. Çalışan memurlara %5.5/ 6. Emekli memurlara % 4.o9 sendikalar ve emekli dernekler ahkam kesmeye, uyumaya devam etsinler.

(Orhun Karagözlü)

Yol yokmuş!..

Kuzey Kıbrıs’ta dün (28 Ocak 2020) sadece basına yansıyan tam ALTI TANE trafik kazası meydana geldi. Hiçbirinin yolların durumu ile ilgisi alakası yok. Artık kendi kendimizi kandırmaktan ne zaman vazgeçeceğiz, merak ediyorum.

Yol yokmuş! Akıl yok akıl! Düşünce yok, insanlık yok, saygı yok, hiç birşey yok! Sadece bencillik var, gözü dönmüşlük, dikkatsizlik, vurdumduymazlık, magandalık var...

Bu gidişle maalesef, her zaman söylediğim gibi, ölmeye devam edeceğiz...

(Artun Gökşan Luricinalı)

KAZALARIN KAYNAĞI: Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları bugün yine ürpertici fotoğraflarıyla gazetelerimizin manşetlerinde... Dikkat buyurunuz: Tüm bu kazaların kaynağı dikkatsizlik, kuralsızlık, aşırı hız ve aşırı kendine güven... Suçu hep yollara bulmayalım, aynaya bakmasını da bilelim... "Tanrı'dan rahmet" ve geçmiş olsun" dileklerimle efendim...

(Ahmet Tolgay)

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gelmesi ile birlikte tartışmalar hararetlenmeye başladı. Ancak ağırlıklı olarak tartışılan konulara baktığımızda adayların vizyonları yerine "dediydi-demeyiydi", "yaşılıydı-gencidi", "bağımsızdı-bağımlıdır" gibi magazin konulara denk geliyoruz. Bazı siyasi partilerin üst düzey organlarında görev alan yetkililerinin bile böyle apolitik bir dil kullandığı görülüyor. Siyaseten söyleyecek sözü olmayanların sürekli gündemde tutmaya çalıştığı, çamur atmaktan başka hiçbir amacı olmayan gereksiz bir ton laf, kalp kırma da çabası.

Bu memleketin en büyük sorunu tartışmasız Kıbrıs sorunudur. CB mevkisinin en önemli görevi ise Kıbrıs sorununda toplumumuzu temsil edecek/ediyor olmasıdır. Bu anlamda aday kişinin Kıbrıs sorundaki pozisyonu, secim yaparken bizleri yönlendirecek olan en önemli meseledir. Öncelikli olarak konuşulup tartışılması gereken mevzu ortadadır. Boşuna nefes yormayın.

(İrfan Derleyen)