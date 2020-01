Seçim gündeme gelince, aylardır söylemek isteyip de yazamadığım bir şeyi bu gün dillendirmek istedim. Gerçi konu Cumhurbaşkanlığı değil genel seçimle ilgili ama olsun. Aklımda olacağına facebook duvarında dursun.

Genel seçimlerde uygulanan "sistem" nedeniyle bağımsız adayın kazanma şansı yoktur. Bunu yıllardır kimse düzeltmeye çalışmamaktadır. Kanaatimce bu büyük bir demokrasi ayıbıdır. Şimdiki sistemde bağımsız adayın, bir partiden mühür alan adaya yetişebilmesi için 50 tercih alması gerekmektedir. Bu da şansını sıfırlamaktadır. Nitekim son seçimlerde yanılmıyorsam yedinci sırada en çok tercih alan kişi (Çetin Sadeli) seçilememiştir.

Peki ama, partiler bu demokrasi ayıbını neden düzeltmeye çalışmazlar? Madem ki seçim yapıyoruz bu yola çıkan herkese eşit davranmak gerekmez mi?

(Bülent Dizdarlı)

Bile Bile Kazık: "Et ithali yapılsın, vatandaş ucuz et yesin" denince ortalığı ayağa kaldıran lobi, "fahiş karla satılan kaçak etle" ilgili tek kelam etmiyor...

Bu ülkede ithal ete karşı olan hayvan üreticileri, neden aynı tepkiyi kaçak etle yapmıyor?

Güney- Kuzey arasında ara bölgedeki ağıllar üzerinden bir köprü kurulmuş... Bir avuç ete 100 TL veren garibim vatandaş, et yemeyi azaltırken, birileri de siyasetin de seyrettiği bir ortamda servetine servet katıyor...

(Hüseyin Ekmekçi)

Allahtan da korkmuyorsunuz siz artık. Vatandaş 7.45 TL fiyatla sütü çocuklarına nasıl içirecek. Bu ülkede sadece zenginler yaşamıyor ve bu sütler çocuk gelişimi için çok önemli. Bizim çocukluğumuzda okullarda bedava dağıtılan sütü içmek mecburiyeti vardı. Ayıptır günahtır yazıktır. Yapmayın Allah aşkına.

(Ziya Emir)

Serdar Denktaş’ın kendi nefsine hakim olarak, kimsenin gazına gelmeyerek Cumhurbaşkanlığına aday olmaması hem ülke hem de kendisi için olumlu bir karar olmuştur. Bel altı vuruşların, manipülasyonun,

tetikçiliğin epeyi revaçta olacağı böylesi bir seçim öncesi Serdar Denktaş’ın gibi deneyimli bir siyasetçinin aklı selim duruşuna ihtiyacı olacak bu ülkenin...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Sarı yelekli, sarı balonluların ve de sarı boş tenekelilerin; siyasal sisteme, siyasal partilere ve onların vekillerine, hatta SARImsı Sendikalara kısacası seçilmişlere tepkisine "VALİ mi yönetsin" karşı tepkisi verilmiş!!!

Biraz durup düşünmek gerek!

Bu memleketi kim yönetiyor? diye...

Ve bir de bu kuklacılığa tepkiyi, küçümsememek gerek!

Zira muhalif/alternatif olduğunu söyleyen siyasal partiler de sendikalar da uzun yıllardır böyle kitleleri arka arkaya meydanlara toplayamadı.

Anlaşılan odur ki uzun süre daha bu akılla toplayamayacaklar da!!!

(Erkut Yılmabaşar)

Kapitalist sistemin,

"Serbest Piyasa Ekonomisi"

“Serbest Rekabet”

oyununa gelme.

Süslü ambalajlara,

Taksitli fiyat oyunlarına kanma,

Yerli üretimine sahip çık,

Geleceğini satma.

(Ülker Fahri)

Seçimlere harcanan propaganda, afiş, broşür, pankart, TV, gazete reklamlarına harcanan paralar ile yol tamiratı ışıklandırma yapılsın o zaman siyasiler kazanır ülke kazanır.

(Bilal Dericioğlu)