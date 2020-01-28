Kaç olacak" dedi.

“Size hep asgari ücret mi ödüyorlar” diye sordum.

15 senedir çalışıyormuş, 3 bin 300 lira maaş alıyor.

Özeldeki “kıdemli” maaşı!

“Şimdi seçim zamanı” dedim, “ne görüyorsun manzarayı?”

“Çoğu arkadaş korkar, o nedenle ulusala gider. Ben öyle değilim. Türkiye'deki düzeni bura getirirlerse diye korkarım.."

Bu seçimlerin odağı "Kıbrıs barışı" değil de “Türkiye” olmuş.

'Türkiye’ye benzemek ya da benzememek” gibi!

Yürürken, ardımdan sesleniyor.

“Asgari ücret dört bin olmaz mı en azından?”

(Cenk Mutluyakalı)

Yani yeni bir bina inşa ediliyor ve kimsenin aklına minareye çıkan merdivenlerin önüne bir tahta parçası koymak ve girişi engellemek gelmiyor. Acelesi yok yarın bir çocuk çıkıp atlarsa o zaman önlemini alırız.

Dün minarede tilki ihbarından sonra sabah gittik. Ne yapacağımızı biliyoruz, dar minare merdivenlerinden çıkıp tilkiyi alma şansımız yok, tilkinin bizi gördüğünde kaçabileceği yer yok. Yer aksi, hem hayvan hem arkadaşlar için riskli bir durum.

Tilki tuzağı ile uygun olduğumuzu düşündüğümüz yere kadar çıktık, tuzağı kurduk, bırakıp kaçacağız artık aç olduğunda gelecek yakalayıp alacağız, herşey tamam tam arkamızı döndük kaçıyoruz işlem de tamam aslında nerden ürktü ise artık korkulan oldu ve minareden atladı.

Kırığı yok, sağ arka ayağında çıkık var. Şokta ve hypotermi durumu var şu anda. Toparlayıp doğaya dönmesi 2-3 hafta alacak...

Bugüne kadar yaşadığımız en talihsiz ve en şanssız kurtarma operasyonu oldu bu... 'Minareye çıkan tilki' için farklı standard prosedürler düşünmemiz gerekebilir, bunu önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz.

(Kemal Basat)

Bir de şu sosyal medyada her gördüğünü doğru zanneden insanlar var, okumuş üniversite bitirmiş aydın insanlar...

Dün sirkenin Corona Virüs'e çare olduğuna bugün de bir adamın 2012'de attığı tweetle Kobe Bryant'ın ölümünün helikopter kazasıyla olacağını bildiğini iddia ediyorlar...

Dün sirke olayına ne kadar güldüysem bugün de buna o kadar güldüm... :)

Çok duyun az inanın... Adam bir uygulamayla (app)

eski tarihli bir twit yaratmış sadece; hepsi bu...

(Raif Uzkan)

Köy dışında organize şekilde toplanıp demir çubuklarla birbirlerine girişen 12 inşaat işçisi, biri ağır yaralı olmak üzere önce hastaneyi, sonra da tutuk evini boyladılar... Paylaşamadıkları nedir acaba emeklerinden başka değerleri olmayan bu insanların?

(Ahmet Tolgay)

O değil, milyonlarca insanın canına kast eden virüsün üzüm sirkesi ile alt edilebileceğine hemen inan yüzlerce kişinin varlığı beni tedirgin etti, yarın sosyal medyada dolaşan başka şeylere inanınca nelerin olabileceğinin hayalini isterseniz siz de kurun, kesin bu akşam uyuyamazsınız

(Murat Kanatlı)