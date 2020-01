Bazen düşünürüm da dünyanın tanımadığı izole bir yapı içerisinde yaşamanın da faydaları yok değil... Millet corona virüsüyle uğraşırken biz hala daha mangalcığımıznan uğraşırık... Direkt uçuş yok, turizm yok, ticaret yok... Kafa rahat

(Ahmet Vamık)

Bunun adi cahillik. Bilim adamları anlatıyor. Sen keyfine bakıyorsun. Halen daha kanal . Halen daha görmezden gelme. Halen daha duyarsızlık. Allah verdi diyorsun. Allah akıl verdi, sana sadece bencil ve halkı düşünmeden zengin olasın değil. Gördünüz mü büyük milletvekillerinin evlerinden yıkılan var mi? Onların evi oralara yapılmaz çünkü . Gördünüz mü Atatürk havalimanı en sağlıklısı diye ancak devlet büyükleri orayı kullanır. Gördünüz mü? Şehit olan fakir canların anaların arasında büyük adamların analarını gördünüz mü? Deprem de farkındalık nerde? Devletin koruması nerde? Her zaman olduğu gibi bu da unutulacak . Cahillik baki kalacak. Celladına aşık olmuş bir millet ......Yazıklar olsun. Başınız sağolsun. Tüm ateş düşen yuvalara sabırlar dilerim. Göreceksiniz ,onlar bir süre sonra yine yeniden kazanıp bu insanlar yine böyle yaşayacak

(Oya Erdoğdu Denizer)

Aynı şeyleri, aynı şekilde tekrar tekrar deneyip her seferinde farklı sonuçlar bekleyen sabit fikirli insanlarla dolu etrafımız...

Halbuki başarıya ulaşmak için önünüzdeki yolu iyi analiz etmeli ve ona göre adapte olmalısınız.

Sizin hedefinize giden yolda hazırlığınızı gören dar görüşlü insanlar yaptığınızın yanlış olduğunu söyleyecektir. Bırakın onlar konuşmaya ve eleştirmeye devam etsinler.

Onlara vereceğiniz en güzel cevap elde edeceğiniz başarılarınız ve ulaşacağınız somut sonuçlardır.

(Kemal Basat)

Kafamda deli sorular ....

Tonlarca et kaçak olarak geliyor. 1 saat takip etseler kasap da belli olacaktı.Niye acele edildi ?

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ne diyor ? Niye açıklama yapmıyor ?

Bu etler hangi kasap için getirildi ?

Polis etlerin kime getirildiğini niye tespit edip açıklamıyor ?

Aradaki nakliyeci belki gariban değil ama suçu en hafif olan kişidir bence esas aktörler alan ve satandır onların yakalanması için neler yapıldı ?

Güney Kıbrıs'ta et ithalatı için şirket kuran hayvancı, devlet yetkilisi ve kasap var mı ?

KKTC devleti et ithalatını neden serbest bırakmıyor?

Et ithalatının yasak olmasının arkasındaki güç ve lobi kimdir ? Görevleri nedir ? Hükümettekileri neyle tehdit ediyorlar ?

Et kaçakçılığını organize eden ortaklığın 2 büyük parti mensubu oldukları ve böylelikle her dönemde güçlü oldukları iddiaları doğru mu ?

Yine durmam durduğum yerde ve karıştırırım

(Ziya Emir)