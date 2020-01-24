Yeni bir "evham" gelişti buralarda, "nasıl konuşurum ya da nasıl susarım da Türkiye'yi incitmem."

Kıbrıslı Türklerin hayatını adeta “Türkiye’nin haklarını korumaya” adamış gibi yaşamasını istiyorlar.

Kendi yurdunu sevmekten ürken bir kalabalık yaratıyoruz.

Eylülde, Avrupa Komisyonu'na bir soru önergesi verildi.

"Türkçe dilinin Avrupa resmi dilleri arasına katılmasını hızlandırmak” için…

O gün bunu kim takdir etti?

Ne zaman ki “Türkiye’nin adanın kuzeyine yönelik dayatmaları” sorgulandı, uyandık.

Önergenin içeriğine yansıyan başlıkları sanki "ilk kez duymuş" gibi!

Kıbrıslı Türklerin endişesini, korkusunu, öfkesini hiç mi bilmiyorsunuz sahi?

(Cenk Mutluyakalı)

Rum zamanında ortak cumhuriyette bile böyle yapmadı, geçimsizlik, maaşlar yetersiz, bankalar ise tam bir terör örgütleri gibi halkını yok ediyor, siyasiler ise nasıl daha fazla rant elde ederim peşinde halkı umrunda değil, umutları tüketen politikalar, yapmacık emirnameler, lider olma uğruna sağdan sola, soldan sağa dans edenler. Vee mışıl mışıl uyuyan bir halk.

(Bilal Dericioğlu)

Kadere bak: Rumoğlu oturmuş, turizmde 10 yıllık bir plan yapmış. Turist sayısı şu kadar artacak, gelir şu kadar. Dağa şu kadar turist gelecek, denize bu kadar diye... Biz 10 gün sonrasını göremiyoruz yahu...

(Hüseyin Ekmekçi)

"Konuşursam meclis sarsılır" diyen bakana 1 tane vekil bile kürsüye çıkıp nedir konuşacağın Bütün meclisi zan altında bırakıyorsun...

Diyemiyor...

İşte böyle bir meclis...

(Göktürk Ötüken)

Bir gaz krizi de Anavatan Türkiye'de...Türkiye'den geçip Avrupa'ya ulaşan Rus doğal gazı, Türkiye'de halka Avrupa'dan çok daha pahalıya servis ediliyor... Doğal gaz, en önemli ısınma araçlarından biri... El yakan faturalarla karşılaşan insanlar gaz tüketimini bu kara kış günlerinde kıstıkça kısıyorlar.. Bazı bilim siyasetçiler pahalı doğal gazın, Rusya'ya karşı izlenen tavizkâr siyasetten kaynaklandığı iddiasında...

(Ahmet Tolgay)

Sıkışınca herkes nasıl da tarafını tam olarak belli ediyor. Emirname uzatılınca sesinizi çıkarmadınız? İmar planı yayınlanmayınca da sesinizi çıkarmadınız? Emirname halen yürürlükte, ne oldu ki itiraz ediyorsunuz? Hani planlı şehirler isterdiniz? Fasıl 96 ya dönün diyorsunuz? Ha yoksa planı sizin bildiğiniz şekilde istersiniz? Samimiyet, tek istediğimiz samimiyet...

(Merter Refikoğlu)