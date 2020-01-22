Anket kaynaklı mı yoksa sokağın mı kafası karışık, emin değilim...

Yüzde 81'i "iki ayrı devlet" isteyip de % 45'i "federal çözüm" destekli adaylara oy veriyorsa...

% 10'u federasyon çözümünü desteklerken...

Akıncı-Erhürman'a oyların yarısını gönderiyorsa, aynı anket...

Bunun üzerinde tartışmak gerekiyor.

Bir de halen 'barış inşası'na ter dökenleri 'kışkırtmak' ve 'hırpalamak'la didişen ama köpüren milliyetçiliğe sessizleşenleri dürtmek!

(Cenk Mutluyakalı)

İnanılmaz bir hafta sonu oldu... Belki futbolcu olarak sizleri izleyemedim Enver Sedat Simavi hocam... Ama; bu "vefa" buluşmasında, hepinize bir kez daha hayran kaldım. Evet, bu bir vefa'ydı ve hak ettiğiniz bir vefaydı. Sadece futbol oynamadınız, geçmişi de geleceğe taşıdınız... Ben çok keyif aldım hocam... Asıl ben size teşekkür ederim. Trabzonspor Kulübü'nün Trabzon'a ayak bastığımız andan itibaren bu "vefa" duygusunu sahiplenmesini ve organizasyonlardaki kusursuzluk ise, bizi ayrıca memnun etti. İyi ki gittik hocam... İyi ki...

(Hüseyin Ekmekçi)

Eski Mısır’dan beri Mısır’da hayat 'ölümden sonraki hayat'a odaklı olduğundan yakın zamanlara kadar zenginler mezarlarını ev şeklinde yaptırır ve ölümden sonraki hayatında ihtiyacı olacağını düşündüğü eşyaları da o eve gömermiş. Zamanla içi döşeli evlerden oluşan ölüler şehri oluşmuş. ancak soygunculardan bu evlerdeki mefruşatı korumak için bu sefer bekçilere ihtiyaç duyulmuş. böylelikle altı ölülerin 'ölümden sonraki yaşam'larında kullanmaları için yapılmış evler, üstü de mezar bekçilerinin ve -daha sonra yanlarına çağırdıkları- ailelerinin 'ölümden önceki yaşam'larında kullanmakta olduğu evler olan bir kent oluşmuş. Mutlaka görülmesi gereken bir yer...

(Mete Hatay)

Vergi yasalarından bihaber olanlar, ısrarlar " Nereden buldun yasası" talep ediyorlar. Bizim Vergi Yasasında bu düzenleme zaten var. Ancak görecek göz, yapacak yürek ve adam gibi duracak g*t ister. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir. Servet beyannamesi esasında inceleme ve tarhiyat

38. 30.madde uyarınca verilecek ve doğruluğu Gelir ve Vergi Dairesi tarafından saptanacak servet beyannameleri esas alınarak, yükümlünün gelir, gider ve serveti göz önünde bulundurulmak suretiyle, tahakkuk zaman aşamı süresi içerisinde, servet beyanı dikkate alınarak vergi incelemesi yapılır.

Böyle bir inceleme sonunda, kazanıldığı halde vergisinin ödenmediği saptanan kazanç, Vergi Usul Yasasındaki ceza kuralları saklı kalmak koşuluyla, incelemenin yapıldığı yıldan bir önceki vergilendirme dönemi içerisinde kazanılmış geliri sayılır ve bu miktar üzerinden vergi tarh ve tahakkuk ettirilir

(Hüseyin Garip)

Anket mi yapmak istiyorsunuz..Kara giriş kapılarına, yani sınır kapılarına gideceksiniz ve Kıbrıslılarla anket yapacaksınız. Kimi isteyip kimi istemediklerini. Kimi cumhurbaşkanı görmek istediklerini size söylerler. Paralı çakma anketlerle uğraşmayacaksınız. Anketörler ve anket şirketi de Kıbrıslı olacak, Ecnebi olmayacak. O zaman gerçek anket meydana çıkar.

(Orhun Karagözlü)

Ülkenin çevre konusunda en önemli kurumları Taşkent Doğa Parkı ve Biyologlar Derneği'nin katkı koyduğu ve Avcılık Federasyonu'nun da destek verdiği Av Yasası'nı, Kuşkor gibi kuş fotoğrafı çekmek dışında çevreye hiçbir katkısı olmayan bir derneğin lafıyla elinin tersiyle itmek ve avcılık camiasıyla karşı karşıya gelmek resmen bir akıl tutulmasıdır...

(Ahmet Vamık)