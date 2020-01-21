Sabah sabah tüp almaya durdum. 73 TL’cik olmuş. Ama bizim Moroko’da elçiliğimiz var, hem Zimbave’de ve yine bizim 4 yıldır örtülü ödeneğini bilmediğimiz Cumhurureisimiz var, ne hikmetsa bu ara koy kulüplerimize 10-15 bin TL yardım yapmak geldi içinden. Biriniz dağıtır , biriniz zamla geri koyar. Sonuç, yağma Hasanın böreciği, halkımız bu zammında üstesinden gelecektir.

(Tamer Karakaşlı)

"Ben noter değilim" diyor başbakan Tatar kürsüden.

Biliyoruz ve sen notErsin demiyoruz zaten.

Ancak 55/89 sayılı İmar Yasası "sen matbaacısın" diyor.

İmar Planı hazırlık süreçleri arasında başbakanlığın değerlendirmesi ve onayı gibi bir prosedür yoktur.

Peki ne var!

Kurul onayının ardından resmi gazete yayını ve yürürlüğü var.

Resmi gazeteyi yayınlama yetkisi de başbakanlıkta olduğuna göre, 55/89 sayılı yasaya göre Ersin Tatar noter değil ama matbaacıdır ve şu anda yasanın emrini ihlal etmektedir.

(Erkut Şahali)

Birçok dini yapı eskiden kalma başka bir yapı üzerine kurulmuştur. Bir kutsal yer pagan bir yapıdan kiliseye ve daha sonra başka bir yapıya dönüştüğü çok olmuştur. Yunanistan’daki Partenon gibi: Önce Pagan tapınağı daha sonra Ortodoks kilisesi, sonra cami ve en sonunda müze olmuştur. Luxor tapınağı da öyle birşey. Ramses tapınağı olarak inşa edilmiş, daha sonra İskender’in makam türbesi, Roma tapınağı, Kilise ve daha sonra tekke ve camiye dönüşmüştür...

(Mete Hatay)

Vatandaşın alım gücü geriledikce hükümet de sandıkta geriler. Bu kural asla değişmez...

(Göktürk Ötüken)

Evet,

Yollarımızda tamire, asvalta, ışıklandırmaya ve bariyere ihtiyaç vardır.

Ancak,

Sigorta ve Polis, Bilgi Kayıt Merkezleri verilerine baktığımızda,

Kazaların,

1'inci nedeni İNSAN/SÜRÜCÜ hatasıdır.

a. Trafik kurallarına uymama,

b. Dikkatsiz sürüş,

c. Aşırı sürat,

d. Uyarı levhalarını dikkate almama,

e. Seyir halinde cep telefonu ile yazışma/konuşma,

f. Alkol.

Bir Not:

2019 yılında,

Ayni yollarda, yaklaşık 230 000 kişi sürekli araç kullanmıştır ve kaza yapan kişi sayısı 9000 kişi civarıdır.

220 000 kişi kaza yapmamıştır.

Bu verilerden, İyi sürücü ile kötü sürücü,

Ve...

Kazaların esas nedeni, İnsan/Sürücü faktörü açık olarak ortaya çıkmıyor mu?

Demek ki, kazaları önlemenin birinci adım

acil olarak, daha fazla denetim ve caydırıcı cezalar hayata geçirilmeli.

Ne demişti büyük düşünür: "Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, Tektir ile uslanmayanın, hakkı kötektir"

(Ülker Fahri)

Eurostat verilerine göre AB ülkelerinde konut fiyatları yüzde 13.5 ile yüzde 3.9 arasında artarken Güney Kıbrıs'ta ciddi bir düşüş yaşanıyor... İster Güney'de isterse Kuzey'de olsun; emlak piyasasını Kıbrıs'ta canlı tutan ve fiyatları yükselten turist müşterilerin ilgisi ve rağbetidir...Gerginlik yaratmaya, silahlanmaya, Güney Kıbrıs'ı üzerinde savaş bulutları dolaşan militarist bir bölgeye dönüştürmeye devam etsinler... Bu kafada giderlerse konutlarını satacak müşteriyi hiç bulamayacaklar... Biz de KKTC'de emlak piyasasından konut alanları dolandırmayı sürdürürsek emlak krizini hiç aşamayacağız...

(Ahmet Tolgay)