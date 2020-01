Evet arkadaşlar birbirimizi yemeye baslayabiliriz adaylar belli oldu olmaya devam ediyor. Kazanacak olan KKTC yi tanıtacak, eşitlik ve adaletten ayrılmayacak, hükümete siyasi yönüyle yaklaşmayacak, yandaşlarına örtülü ödenekten habire yardım çıkartmayacak. Öyle değil mi ?

(Bilal Dericioğlu)

Gün geçtikçe taraflı paylaşımların arttığını görüyor ve bunu birlikteliğimiz için tehlikeli görüyorum. Mevcut sistemden zarar görmüş olmak bu grupta hepimizi birleştirdi. Seyrüsefer zammı yaşadığımız tüm adaletsizliklerin ve sistemin bize dayattığı yüklerin bir sembolü oldu. Grupta her görüşten, her inançtan, her kesimden insanımız var. Herkesin kendi inancına göre mahrem alanı var. Bu grup içinde kendi bulunduğumuz noktadan siyaset üretmeye başlarsak bu mahremiyete girip, cepheleşip, parçalanırız diye korkuyorum. Bu nedenle hepimizin bir diğerinin değerlerine saygı göstererek sadece sistemden etkilendiğimiz ve insanca yaşamamıza engel olan konularda ses yükseltmemizin birlikteliğimizin devamı için daha iyi olacağı görüşündeyim.

(Alev Şensoy)

Kaynakların doğru kullanılması sadece yollar için değil ülkemizin yarınları için de son derece önemli bir meseledir. Bu anlamda ayrılan yatırım bütçesini en doğru şekilde kullanmak gerekli.Bununla birlikte alt yapiya gereken önem verilmelidir.

Yolların bakım ve onarımı için ayrılan 22 Milyon TL'yi nasıl kullanacaksiniz

bakan diyor ki ;kaynağın 12 milyon TL’si geçen sene ihaleye çıkılan Alsancak çevre yoluna kullanılacak. Kalan miktarla da süratle bariyerleme çalışması yapılacak. Karpaz bölgesinde bazı lokal tamirler yine bu rakamla bitirilecek. Bu fondan ve diğer çalışmalardan öngördüğümüz 15-20 milyon TL’lik bir kaynak daha var. O miktar da Mesarya’nın güneyinde ve kuzeyinde acil müdahale edilmesi gereken iki farklı noktada kullanılacak. Eğer ihale aşamasında bir sıkıntı yaşanmazsa Lefkoşa çevre yolunu bitireceğiz. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı, ülkenin doğu-batı aksını kökünden rahatlatacak bir çalışma olacak. Tüm ara emirler aşıldı.dedi.bunun takibini biz halk olarak yapmak zorundayız gerçekten bu kaynak yollara mi ceplerine mi girecek ?

(Ali Sanatkar)

Konu yine trafik cep telefonu

BEN bütün gün yollardayım bu gün öğle saatlerinde organize sanayi bölgesindeki yolda altın baş ışıklarına doğru ilerlerken arkamdaki bayan sürücü yavaş ilerleyen arabada elinde telefon dikiz aynasından net izledim önüne bakmadan kafası sokulu telefonla oynardı önümdeki arabalar ilerlediğinde aynada seyrettim en az30 metre mesafede duruyordu arkasındakilerin korna çalmasından uyandı ki hareket etti tekrar durduğumuzda düşündüm arabadan ineyim ve yanına gidip elindeki telofonu alıp savurayım ama olmuyor isyanım beni mahkum edecekti.

(Ulus Çomunoğlu)

Dünya hafta sonu tatilindeyken bugün Berlin'de Ortadoğu'nun ve Doğu Akdeniz'in kaderi üzerinde çok etkisi olacak Libya zirvesi var... Zirvenin de önemli başrol oyuncusu Türkiye... Ve halâ Türkiye'den dışlanmış bir Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hayal eden salaklar var... Bunların başında gelen Yunanistan bir Akdeniz ülkesi olmasına ve Libya'nın asi generali Hafter'le sıcak ve sinsi ilişkilerde olmasına karşın Berlin zirvesinden dışlanmanın öfkesi ve şaşkınlığı içinde... Bunun nedenini de yine akıllı Yunan'lar belirlemiş durumda: "Yunanistan zirvedeki masanın tarafı değil, menüsüdür..." Lezzetsiz bir menü!.. Greek menü!..

(Ahmet Tolgay)

Devlet Planlama Örgütü'nün bütün verileri böyle ise vay halimize!

DPÖ verilerinde, 0-250 kWs elektrik fiyatının % 6.16 arttığını hesaplamışlar! Oysa durum şöyledir; Önceden dilimli tarifeyi kullananlar konut tarifesi kullanıcıları idi ve 0-250 kWs arası kullanımı olan bir tüketici 0.79 Kuruş/kWs ücret ödemekteydi. Kıb-Tek'in tarife değişikliğinden sonra ayni miktar elektrik tüketen tüketiciler, daha pahalı olan tek zamanlı tarifeyle bile %15 ek indirim kapsamına girdiklerinden 83.30 Kuruş/kWs ile (artış oranı % 5.38) ücretlendirilmektedir. Bir an için DPÖ'nün hesabını indirimsiz tarife ücretleri üzerinden yaptığını varsaysak dahi artış oranı 6.16 yerine % 23.97 olduğu görülecektir (Tek zamanlı tarife ücreti 0.9805 Kuruş/kWs). Diğer yandan veriler incelendiğinde, Kıb-Tek'in çoklu tarifesini kullanan tüketicilerin önceki fiyat olan 0.79 Kuruş/kWs'in de altında fiyatla elektrik kullanabildikleri görülecektir.

(Tuluy Kalyoncu)