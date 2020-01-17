İstemeden de olsa yavaş yavaş boykota doğru gidiyoruz. Nedeni? Devlet yönetiminin başak unsuru olan nüfusu ve insan envanterini siyasi partilerin bir araya gelip açıklamak istememesi!! Geçen Cumhurbaşkanlığı seçimine seçmenin %38'i katılmamıştı. Bu defa beklenti %40'ın üstü....

(Mete Hatay)

Rum polisine TOMA: Güney Kıbrıs Rum polis örgütü gerektiğinde yangınlarda, afetlerde ve engellerin aşılmasında da etkin biçimde kullanılabilen TOMA (Toplumsal olaylara müdahale aracı) araçlarıyla donatılmaya başlandı. Rum halkı içinden buna bir tek tepki sesi ve refleksi gelmedi... Yangınlar, afetler, engeller de toplumsal olaylar kapsamındadır ve bunlara da müdahale gerekir...Bizim tarafta polisimize TOMA almak tasarlandığında koparılan o anlamsız ve amacını aşan gürültüleri anımsamamızın zamanıdır diye düşünüyorum.

(Ahmet Tolgay)

Yol yoksa seyrüsefer da yok diyoruz da, lütfen şu an Araç Kayıt Dairesi’ne bir gidip bakın. İzdiham var orada. Millet para vermek için kuyruklar oluşturdu.

Bence bu dairede çalışan memurlar isyan etmeli. En çok ezilen memurlar bu dairededir. Orda çalışan bütün personele madalya verilmeli.

(Aynur Uysal Tuncelli)

"Üç yüz bin kişiyi, beş yüz asker ile alt edenlerin dünyasında; kalabalık olmak iyi bir şeydir ama en az bunun kadar iyi bir şey de; ortak hedeflere demokratik yollarla ilerleyen organize bir yapıya yani örgüte sahip olmaktır… Hepsinden daha iyi olan ise örgütlü bir kalabalık olmaktır… Çünkü Şili halkının aylardır sokaklarda söylediği gibi; “Örgütlü bir halkı, hiçbir kuvvet yenemez!”

Bu yüzden, evet halkın “yol yoksa seyrüsefer de yok” çığlığı duyulması, anlaşılması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir olgudur. Ancak halkımızın duyması, anlaması ve üzerinde düşünmesi gereken şey de “örgüt yoksa yol da eğitim de sağlık da” olmayacağıdır! Çünkü örgütlü kötülüğün karşısına, sadece örgütlü olarak çıkılabilir!"

(Salih Erşangil)

Eskiler, "hem köpek tok, hem ekmek bütün olmaz" derlerdi. Şimdi de öyle... Bir şey istiyorsanız; başka bir şeyden vazgeçmek zorundasınız... Hayat tarzınız tercihlerinizin toplamıdır... Devletimiz de bizim tercihlerimizi yansıtmaktadır.

(Hasan Erçakıca)

Aklıma takıldı, Limnidi açıklarında "tespit" edilen insanlar tutuklu yargılanıyor neden? Uluslararası sözleşmelerde ne yazdığına girmiyor. Bunu daha önce yazdık ama bu insanlar ülkeye "kaçak" girmedi, denizdeydi, deniz sularına girmek suçsa sürekli deniz hudutuna giren gırgır gemi personeli neden tutuklanıp mahkemeye çıkarılmaz? Karaya adım atmamış kişilere yasadışı ülkeye giriş prosüdürü uygulanabilir mi? eğer yasadışı girmedilerse ve insancıl yardım amacıyla müdahale edildiyse, neden hücreye kondular, ortadaki suç ne?

(Murat Kanatlı)

Etrafa bakıp da, kızmayın be arkadaşlar.

Unutmayınız;

"Biz bu ülkede nice adamlar gördük üstünde doğru dürüst elbise olmayan ve yine ne pahalı elbiseler gördük içinde adam olmayan"

(Ülker Fahri)