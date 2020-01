2 yıllık emirname ve imar planının özeti

1- Emirnameye gereksiz yere süre koyuldu

2- Bir emirname yayınlanıp naylon dosyaların önü açılmaya çalışıldı. Şehir plancıları odası bunu engelledi.

3- İmar planının çok basit mevzuatları karmakarışık edildi. Meclis kararı vardıydı yoktuydu. Yasa dışıdıydı değildi bu iş oyalandı.

3- Planı resmi gazeteye göndermeden yayınlanması beklendi.

4- Plan gönderilse de yayınlamam denildi padişah gibi.

4-Emirnamenin süresi vaktinde uzatılmadı. Emirnamenin süresinin bitmesi için bilerek beklendi.

5- Naylon dosyaların önünü açmak için yasadışı maddeler eklendi emirnameye de imar planına da.

6- Toplantılar yapıldı ve yalanlar söylendi gözlerimizin içine baka baka.

7- Naylon dosyaların önünü açmak için süresi dolan emirname uzatılamayıp yeni bir emirname yayınlandı. Şehir plancıları odasının davası düşürülüp dosyaların önü açıldı.

8- Son dakkaya kadar plandan uzak tutulduk. Ne zaman iş karmakarışık oldu gelin denildi.

8- Konu net ve açık. Plan istemiyoruz. Yandaşlarımızı da kendimizi de doyurmamız bitmedi.

Ve bugüne gelindi. Ama bitmedi daha...

(Merter Refikoğlu)

Turizmimize darbe: KKTC'deki resmen geçerli para biriminin TL olduğundan TC Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bilgisi yok mu? Bilgisi varsa eğer döviz harcamalarını kısıtlama adına dış turizmdeki kredi kartı taksit kısıtlaması kapsamına diğer dış ülkelerle birlikte neden KKTC'yi de aldı?.. Tam da erken rezervasyonların yapıldığı dönemde alınan bu karar KKTC turizmine indirilen darbedir. Kredi kartlı ödemelerde çoklu taksitten 3 takside düşürülen bir turizm pazarlama yönteminde KKTC turizminin sınıfta kalacağı kesindir... Bilinen gerçek ki, Turizm sektörümüz en kalabalık turist topluluğunu her yıl Türkiye'den çeker...Yahu biz durumlarımızı Anavatan Türkiye'nin kurumlarına bile anlatamazsak, dış tanıtımımız fiyaskodur resmen... Değil Türkiye'den gelen turist, Güney Kıbrıs'tan gelen Rum turist bile KKTC'deki harcamasını TL ile yapar...

(Ahmet Tolgay)

UNFICYP- Birleşmiş Milletler Barış Gücü, 1964 başlarından beri güvenlik konseyinin oy birliği ile aldığı bir karara göre adamızda üslenmiş durumda. İlk aşamalarda, karar gereği bu çok uluslu güce; İngiltere, İrlanda, Kanada, Finlandiya ve İsveç askerleri katılmıştı. Görev süresi de 3 ay olarak belirlenmişti. Bu güç, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin izni ve onayı ile ülkemizde konuşlandırılmış ve, "adada çatışmaları önlemek." yetkisi ile donatılmıştı. Daha sonraları bu çok uluslu güce, Danimarka, Avustralya, Avusturya ve diğer ülkeler hem maddi, hem de askeri katkıları ile hizmete başlamıştı. Görev süresi de 6 aylık olarak günümüze kadar yenilenmiştir.

Vee, bu ayın sonundan itibaren altı ay daha Kıbrıs’ta kalması için Güvenlik konseyine önerge götürülmüştür.

Sorun çözülmeyip, Yıllar geçtikçe, katılanların çoğu askerlerini çekmiş ve parasal, lojistik katkılarını da durdurmuştur. Buna rağmen değişik ülkelerden toplanan askerlerle hala bu güç, sayıları azalarak, sözüm ona, Kıbrıs’ta görev yapıyor...

Kıbrıs’ta barışın idamesi için yardımcı oluyormuş.

Daha fazla bu ülkede kalmalarına hiç gerek yoktur.

Adada barış ve sükunet sürmektedir, barışı ve huzuru sağlayan da, Türk Barış ordusudur.

Şu veya bu şekilde , bir çatışma çıksa UNFICYP mi durduracak ? Yook. Ne münasebet.. Aradan çekilecek ve rapor yazacak. Geçmişte çok kez yaşamadık mı?

Erenköy, Geçitkale Rum-Yunan saldırılarına maruz kaldığında, masum insanlarımız toplu mezarlara gömüldüğünde, ambargolara insanlarımız hapsedildiğinde, ablukaya alındığında UNFICYP ne yaptı ? Seyretti. Ay vasıl-Yılmazköy’de ilk toplu mezara gömülen kardeşlerimiz, topraktan çıkarılırken, "You see, is this Greek civilisatin, you admire..." dediğimde, orada hazır bulunan BM subayı, "unbelieveable- inanılmaz-Horrific- korkunç..." demekle yetinmişti.

Yıllarca , turistler gibi ülkemizi kullananlar artık gitmelidir..

(Özcan Özcanhan)

Asgari ücret tespit komisyonu üyelerinin aylık gelirleri açıklansın ki belirlenecek asgari ücretin ne kadar adil ve yeterli olduğu anlaşılsın...

(Göktürk Ötüken)