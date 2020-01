Kıbrıs Türk turizmine yeni bir darbe daha... Türkiye BDDK, KKTC'yi de "yurt dışı tatil kapsamında" değerlendirdi ve burada tatil yapacak Türkiye vatandaşlarına, "Kredi Kartı ile 3 taksit" sınırı getirdi. Yurt içi tatillerde ise bu 12 taksit...

Velhasıl...

Sektörler kendi sorunları ile başbaşadırlar...

Peki siyaset nerededir?

Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklı...

90 gün daha herkes kendi sorunu ile başbaşa...

(Hüseyin Ekmekçi)

Kıbrıs’ta tarikatları yaygınlaştırmanın,

Öğrenci toplayıp dini tedrisatlardan geçirmenin,

Camilerde örgütlenmenin amacı ne?

Din eğilimli kitleler yetiştirip gün gele Kıbrıs Türkünün karşısına dikmek mi?

İktidarları ve devlet kurumlarını; başta yargıyı ve eğitim kurumlarını ele geçirmek mi?

Meclise doluşmak mı?

Memleketlerinde yaptıkları gibi özgürlük adı altında insanları kılıktan kılığa sokup başkalaştırmak ve buna direnenlere hayatı zindan etmek mi?

(Cenk Mutluyakalı)

Türkiye'de bazı hükümet mercileri KKTC'yi "yurt dışı ülkeler" kapsamına almakta... "Anavatan - Yavruvatan" ve "etle tırnak" modunda olanlarımızın bunu tepkiyle karşılamalarını çok iyi anlarım da, "Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin vilayeti olamaz" diye dövünen Birleşik Kıbrısçı ve federasyoncu grupların buna tepki koymalarına hiç anlam veremiyorum... Aha tam da istediğiniz gibi Türkiye KKTC'yi vilayeti olarak görmüyor, yurt dışı ülke sayıyor... Daha ne istersiniz şaşkınlar?..

(Ahmet Tolgay)

Meclis tv

Hasan Taçoy CTP milletvekiline soruyor: emirname konusunda ne düşünüyorsunuz?

(Sorunun ana fikri, partiniz emirnameyi savunursa cumhurbaşkanlığı seçiminde her yerde bunu kullanıp sizi döveceğiz)

CTP milletvekili cevabını veriyor. Taçoy bir soru daha sormak istiyor. İmar Planı konusunda ne düşünüyorsunuz... bu KKTC’nin meclisi. Bu insanları biz seçtik, meclise gönderdik. Yazıklar olsun.

(Merter Refikoğlu)

Hiç sordunuz mu bu toplum neden “elini taşın altına koymak” istemez diye ?

Her gün bu soruyu kendime soruyorum!

Kendimden örnek vereceğim çünkü en iyi kendimi, evimi, ailemi bilirim. Her yıl düzenli seyrüseferini yatıran biriyim. Her yıl mal beyanında bulunan biriyim. Her yıl emlak vergisini ödeyen biriyim. Elektrik, su, telefon bütün faturalarımı kesildiği gün ödeyen biriyim. Tek bir gün hiçbir şeyi aksatmadan tıkır tıkır ödüyorum! Bunları tüm insani harcamalarımdan önce yapıyorum! Eminim ki benim gibi çok insan böyledir. Sonra haberleri açıyorum bilmem sigorta affı, elektrik affı, ona af buna af ! Kime yarıyor bunlar diye bakıyorum? Kalkınma bankasından milyonlarca para kredi alanlara! Kime yarıyor bakıyorum ? Hibe programını duyana kadar hibeyi alanlara ! Kime yarıyor bakıyorum? Asgari ücret artmasın diye yırtınanlara! KOBİ programlarından faydalananlara ! Senelerdir takip ettiğim vergi beyanlarında hep zararda gösterenlere !

Sonra çıkıyor biri çağrı yapıyor “(yollar için) seferberlik yapalım.” İnsanlar bunları biliyorken, bunlara verdiğiniz imtiyazlar varken kimse umursamıyor bu çağrıyı! Bilmem, anlatabildim mi ?

Önce halk olarak ödediğimiz vergilerin doğru yere harcanmasını sağlayın! İcraata geçin yol yapın, ışık koyun, bariyer takın, trafik için eğitimler verin, farklı trafik düzeninden gelenleri mecburi eğitime tabi tutun, trafik cezalarında ciddi yaptırım uygulayın vs vs. Hiçbir konuda hiç kimseye imtiyaz vermeyin! O zaman yetmezse bu halk cebinden koyar hatta gelir taş taşır yardım eder !

(Ayşe Alioğlu)