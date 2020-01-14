Sırf seçilmek için 3-5 kişiye hayır diyemeyip planlı bir yaşamı elinin tersiyle iten ve ikinci bir Girne vakasına sebep olacak olan Başbakan Ersin Tatar yarın "şans eseri" seçilirse Rum'la nasıl toprak müzakeresi yapacak! Ahh ki ne ahh....

(Aytuğ Türkkan)

Siyaset herkesin uğraştığı ama son sözü Serdar Denktaş’ın söylediği bir oyundur...

(Daha önce bunu yazıp söylemiştim. Yine devrede. YDP eliyle UBP içi karışıyor, UBP- DP- YDP 26’sına oynanıyor. İlk hedef çatı adayı)

(Hüseyin Ekmekçi)

Yolun bahtın açık olsun Ümmü...

ATV’nin, "Kim milyoner olmak ister"...yarışmasına, Artvin’den katılan, konuşma engelli, 27 yaşındaki Gülsüm Ümmü genç, harikalar yarattı, izleyicileri şaşırttı ve takdirle alkışlandı.

Dört yaşında iken geçirdiği ateşli bir hastalık sonucu, konuşma yeteneğini yitiren Ümmü, Atatürk Üniversitesinden Çevre Mühendisliği eğitimi aldı...Sorulan sorulara , yazarak cevap veren genç kız 125 bin TL kazandı.. Yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Yolun, bahtın açık olsun Ümmü, Allah, sana daha güzel günler, sıhhat afiyet nasip etsin.

Binlerce, engelli gence, ümit ve cesaret kaynağı oldun.. Demek ki , yılmadan, üzülmeden, cesaretle çalışmakla, mücadele etmekle engelliler de bir yerlere erişebilirmiş.. Sen, bunu kanıtladın, milyonlarca hayran kazandın.. Yolun açık olsun, güzel kızımız....

Benzeri engellileri kenara itmek değil, onlara sıcak bakarak, destekleyerek topluma kazandırmak da en büyük sevaptır unutmayalım

Helal olsun sana Ümmü..

(Özcan Özcanhan)

Eğer sen kılını kıpırdatmazsan, bu konuda kendi projeni geliştirmez, sana sunulan projeyi de olduğu gibi kabul edersen, tarım siyasetine dokunmazsan, hunharca kendi kaynakların "benimdir" diyerek yağmalarsan bu proje "Bağımlılık" olur. Ama dağıtımı için, sosyal adalete ve bağımsızlığına halel getirmeyecek düzenlemeleri hazırlarsan, suyun bedelini ödersen, kendi kaynaklarını rehabilite edecek önlemleri alırsan, her gün biraz daha kendini hissettiren "İklim Değişikliği" tehlikesi için hazırlığını yapar, tarım ve çevre politikanı ona göre hazırlarsan bu proje bağımlılık değil, ilerideki felaketle yüzleşmemizde yardımcı olacaktır. Türkiye'ye bağımlılık suya gelene kadar başka alanlarda var zaten. "Bağımsızlık" mücadelemize askersizleşmeyle ve "ne paranı ne de memurunu" diyerek başlayabiliriz mesela. Suyun ise zaten bedelini ödüyoruz (arada da aşırı fiyatlandırmadan Belediyeler batmıyor). 2 liraya aldıkları suyu bize 7 liraya satarak.

(Mete Hatay)

Secim sürecine başladık. İkinci tura Akıncı ile kim kalırsa akıncı kazanamaz. Ancak Tufan hoca ikinci tura Akıncı ile kalırsa Akıncı kaybeder. Neden mi? Çünkü hoca sağda ciddi bir oranda oy alacaktır. Peki Mustafa Akıncı sağdan ciddi bir oy alacak olan hoca karşısında seçimi kaybederse, CTP tabanı UBP tabanı ile almış olduğu zafere sevinecek mi?

(Yusuf Özbil)

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmasa ve Kudret Özersay’ı destekleyeceğini açıklasa Halkın Partisi İmar planının yürürlüğe girmesinde ısrar edecek miydi? Ya da Halķın Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP'nin çıkaracağı adayı destekleyeceğini açıklasa

UBP'nin imar planı ile ilgili tavrı olumsuz olur muydu?

(Göktürk Ötüken)

Kim çıkıp söyleyecek merak ederim. İmar planı yapma yetkisi İçişleri Bakanlığındadır. Planı yapar ve resmi gazetede yayınlanması için gönderir. (İçişleri Bakanlığı gönderdi mi resmi gazetede yayınlansın diye?). Resmi gazete Başbakanlığa bağlı olabilir ancak resmi gazeteye gönderilen çalışmalar Başbakan’ın keyfine kalmadı yayınlanıp yayınlanmaması...

(Merter Refikoğlu)