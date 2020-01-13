Libya'da esas aktörün Rusya olduğunu, Türkiye'nin ikinci önemli rolde olduğunu yazmıştım. Nitekim Turk -Rus yakınlaşması sonucu, general Hafter 'de ateşkesi kabul etti. Muhtemelen Türkiye, Hafter'in Rusya'ya vaad ettiklerini Trablus hükümetinin de vermesini sağladı. Bu sayede asi general durdu.

Rusya kazandı. Türkiye kazandı. Korkuyla yaşayan Libya halkı soluk aldı.

Umarım görüşmelerde koalisyon hükumeti Hafter'i de içinde sindirir ve Libya barışı kalıcı olur. Aksi halde sorun bitmez. Zira toprağın %70 i Hafter, nüfusun %70 i Trablus yönetimi kontrolündedir. Tabi bu sindirimin içinde bazı tavizler de olacaktır.

Ruslar sıcak denizde bir üs daha, bizse yapılan anlaşmanın güvenle korunmasını istiyoruz.

Anlayacağınız kalıcı barış için Rus - Türk ortaklığının sürmesi gerekmektedir. Barışı sağlamak zor, korumak daha zordur.

(Bülent Dizdarlı)

Tek üzüldüğüm çocuğumdan çaldığım zamanlar. Bu planın onay makamı sen değilsin ama burası KKTC sen de haklısın. Ama herkes biliyor ki bir kağıt parçasını imzalayıp resmî gazeteye göndermeme nedenin bu saydıkların değil. Ülkedeki para babaları sizleri yönetiyor ve onlar plan istemiyor. E siz de onlara karşı gelemezsiniz. Son sözüm de dörtlü CTP, HP, DP, TDP hükümetine. O emirnamenin üzerine süre koymayın diye yalvardık size nerdeyse. Siz de suçlusunuz bu durumdan bilesiniz...

(Merter Refikoğlu)

Kıbrıslı Türklerin 1974'ten önce yaklaşık 800 bin dönüm malı vardı. Bu rakam savaştan sonra 2.5 milyon dönüme çıkacaktı. Otonom Kıbrıs Türk toplumu 1973'te Kıbrıs'ın ancak %3'nü kontrol edebiliyordu. 1983'te KKTC ilan edildiğinde adanın %35'ini yönetimi altında tutmaktaydı. O dönemde Kıbrıslı Türklerin nüfusu tüm ada nüfusunun %18'ydi. Savaştan hemen önce (1973) yapılan sayıma göre Kıbrıslı Türklerin toplam sayısı 116,000 civarıydı. Şimdiki de jour nüfus ise 400-450bin civarı. Adada yaşayan KKTC vatandaşları (TC kökenliler dahil) 210 bin civarıdır. Güneyin de jour nüfusu ise 850 bin civarıdır. Bunun sadece 650 bini Kıbrıs pasaportuna sahiptir. Kıbrıslı Türklerin o dönemde (1974) sahip oldukları turistik yatak sayısı en fazla 157 civarıydı (büyük bir kesimi Saray otelde) Kıbrıslı Rumların 15 bin yatak kapasitesi vardı. Dün Bir arkadaş sormuştu bana "nerden geldik, nereye gidiyoruz diye?" İşte böyle bir şey..

(Mete Hatay)

Ne güzel ülke olduk sabah haberleri şöyle.

Lefkoşa'da kavga parmağı kırıldı.

Gazi Mağusa da eğlence yeri kurşunlandı camları Zarar gördü.

Çok güzel ülke yarattınız siyasiler devam edin az kaldı Texas olmaya.

(Bilal Dericioğlu)