Bu arada su baskınlarıydı, ABD-İran'dı, Putin-Erdoğan'dı derken, Hüseyin Özgürgün ile Demokrat Parti'nin evliliği hayırlı olsun... Bu evlilik cumhurbaşkanlığı adaylığı ile taçlanır mı acaba? Neyse bendeki de gereksiz bir merak... Tencere kapak misali

(Aytuğ Türkkan)

Bana göre Iran -ABD arasındaki gerilim tamamen mizansen. ABD’nin körfezde uçak gemileri üslerde patriotları varken, İran füzelerinin hedeflere ulaşması manidar. Hedefi vuran füzenin karşı tarafa zaiyat vermemesi daha da manidar.

General Süleymani'nin ölümü bir bakıma Hamaney’i kurtardı. İran toparlandı. Ekonomik zorluklardan etkilenen halk birlik oldu. Üstelik ileride liderliğe aday olacak şimdiki liderin koltuğunu sallayacak aday yok oldu.

İran füzelerini denedi. ABD üslerinin etrafına attı. Amerika’ya önceden haber verildiğinden savunma sistemi çalıştırmadı... İran tvsi dizi dizi ABD askeri tabutu gösterip intikamın alındığını duyurdu. Trump açıklama yapıp kendi kamuoyunu rahatlattı. Neticede bu tiyatro oyunu iki tarafı da mutlu etti. İp gerildi ama koparılmadan yerine konuldu.

Libya' da Rusya devrede. Bence oradaki başrol oyuncusu Rusya'dır. Türkiye, Rusya'dan sonra gelen en önemli aktördür. Bu ikisi kafa kafaya gelmiş. 12 Ocak’ta ateşkes ilanında mutabık kalmıştır. Resmi hükumet kabul etmiştir. Hafter de edecektir. Zira dayısı Rusya kulağını çekecektir.

İp gerilmiş ama yine kopmadan bırakılmıştır.

Bunlar hep önceden belliydi. Bu nedenle dolar da büyük kıpırdanmalar olmadı.

Üzgünüm ! Ama sahada bir dünya savaşı bekleyenler aradıklarını en azından bu ara bulamadılar. Şimdilik mizansen gerilimlerle ve vekalet savaşları ile idare etsinler

(Bülent Dizdarlı)

Yeter ki felakete dönmesin: Yağmurdur yağar, deredir taşar... Yeter ki önünü kesmeyelim... Doğru zamanda insanlarımızı, malımızı koruyalım. Dere içinde varsa yıkalım...

Yağmur felaket değil, berekettir bizim memlekette... Öyle kalması için daha çok çalışalım...

Görüyoruz ki, hükümeti eleştirdiğimiz noktalarda, belediyeler de görevlerini tam ve eksiksiz yapmıyor. Vergisini bir tamam veren vatandaşlar, her gök gürlediğinde korku yaşıyor…

(Hüseyin Ekmekçi)

Sabah haberleri dinlerken Türkiye’nin Suriye’den yani cepheden Buğday ithal ettiğini görünce vay halimize demekten kendimi alamadım. KKTC’de ne mi var? Kocaman hiç. Yağmur yağsa bir dert yağmasa bin, ne yolumuz var ne de tutunacak dalımız. Maalesef Haybeye gidiyoruz.. ABD - Iran gerilimi de çabası..

(Bülent Kılıçoğlu)

Birkaç “politikacı” çıkmış “halk kendi gelirinden feragat ederse veya maaşından kesintiyi kabul ederse yollar yapılabilir” diyor!

Öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor ki,

alınan vergiler çok az, daha fazla verilmeli ki devlet şaha kalksın.

Millet evinde, işyerinde, okulda, sokakta ve her yerde altyapı eksikliğinden mağdur oluyor, yollarda insanlar bariyer olmadığı için ölüyor, siz 40 yıldır bu düzenin değirmeninden geçiniyorsunuz ama beklenti yine vatandaştan.

Size gerek olmadığı gün gibi ortada.

Vekilliği bırakın, tabii gezmeyi, izaz-ikramı da bırakın, milletin safına geçin, hep birlikte bariyer yapalım, asfalt dökelim...

Yüzsüzlüğün ve arsızlığın bu kadarına pes.

(Tacan Reynar)

Dün HP'li bir vekilimiz şehir içi yollardan belediye başkanları, şehir dışı yollardan da Ulaştırma Bakanı sorumludur deyip yaşananları kendince yorumlamaya çalıştı. Peki Ciglos ve Kurudere kavşağında meydana gelen ölümlü kazaların sorumlusu kim?

(Göktürk Ötüken)