Lefkoşa Sanayi.... 20 yıldır aynı... Azgın sular az sonra bu küçük barikatı aşabilir ve binayı su basabilir... Kum torbaları ve naylonla tedbirimizi aldık ama korku ile bekliyoruz.

Gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa, ne kadar sanayi bakanı varsa, hepsine de yuh olsun...

özellikle birkaç yıl önce trilyonlar harcanıp "sanayideki sorun çözüldü" diyenlere lanet olsun...

Sanayi bölgelerindeki kiracılar bu ayın sonuna kadar Fon'a kiralarını yatırmak zorunda... Yani para yok değil, akıl yok...



(Hasan Kahvecioğlu)

Aşırı yağışlar birçok bölgede şu taşkınlarına sebep oldu. Durum o kadar kötü hal aldı ki meteorolojinin de uyarısıyla haklı olarak önce okullar tatil edildi sonra da kamu dairelerine idari izin verildi. Peki en fazla emekçinin olduğu özel sektörde çalışanlar bu kötü hava şartlarından etkilenmiyor mu da onlara idari izin verilmiyor?

(Salih Erşangil)

Hükümet herhalde bilimsel araştırma yaptırarak özel sektör çalışanlarının, araçları ve aileleriyle birlikte bir başka evrim geçirip yağmura kamu çalışanlarından daha dayanaklı olduğuna kanaat getirdi?! Hükümet eğer iktidarsa; sermayeye de söz geçirir ve binlerce özel sektör çalışanlarına izin verdirtir. Devlet eliyle ayrımcılık!.. Şimdi “toparlanabilirsiniz”

(Çağıl Günalp)

Dünya'da yaşanan ekonomik krizlerin kapalı bir ekonomisi olan ülkemizi çok da etkilemediğini ve bunun bir avantaj olduğunu söyleyen Sn. Tatara sormak isterim;

1) Döviz kurlarının ne kadar yükseldiğinden haberin var mı?

2) Elektriğe, akaryakıta yapılan zamlardan haberin var mı?

3) Asgari ücretlinin net 2958 TL ile ayın sonunu getiremediğinden haberin var mı?

(Göktürk Ötüken)

Memurların şimdiki maaşı o kadar yüksek değil. Özellikle "göç" yasasından sonra girenlerin. Onların sorunu üretkenlik ve iyi yönetim. Kaynak ise bir önceki neslin kazanılmış haksızlıklarında idi! Çifte emekliler, delüks emeklilik ikramiyeleri, karşılıksız verilmiş erken ve lüks emekli maaşları, vesaire vesaire... Kısacası ayrıcalıklı emekli maaşları!! Onlara dokunmaya da Anayasa Mahkemesi "Ohi" demişti!

(Mete Hatay)

Yoğun yağışlardan sonra yetkililerin oturup düşünmesi gerekir: İklim değişikliği nedeniyle, çok yoğun bölgesel yağışlar meydana gelmektedir. Aslında bu bize geçen yıldan yapılmış bir uyarıydı. Az da olsa alınan tedbirler yeterli olmamıştır. Görülüyor ki ülkemizdeki tüm uzman kişileri göreve caydırıp Hükümet ve yetkililer 'le birlikte kafa kafaya verip, yeni bir yollar, dereler, köprüler ve göletler projesi yapıp felaketleri önlemek için hazırlıklı olmalıyız.

(Yunus Konaç)

Bugün orantısız gelen zamlara sessiz kalan arkadaşlar, geçen yılki orantısız zamlarda kazan kaldırmışlardı.

Geçen yıl sessiz kalanlar da bu sene kazan kaldırdı.. Herkes birbirini samimiyetsizlikle suçluyor.

Neden?

Cevabı basit. Particilik ağır basıyor.

Arkadaşlar, gemi batalı çok oldu ve hepimiz boğulmak üzereyiz. Bişeyleri değiştirmek için önceki neslin elini çekmesini bekledik.. Yaşımız ve eğitimimiz bişeyleri değiştirmek için daha ne kadar müsait olabilir.. Herkes aklını başına toplasın. Herkes tepkisini doğru yerde parti gözetmeksizin koysun. Çocuklarımızın yüzüne bakamaycayık be arkadaşlar!! Çok geç olacak!

(Ali Çomunoğlu)