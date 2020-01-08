Bu işin bir de güzel tarafı var. Memleketi biz şehir plancılarının bu hale getirdiği hep düşünülür ve suçlanır. Yok memleketi bunlar ve bunların kafasındaki insanlar bu hale getirir. Bu sürede biraz huysuz olduğumuz için biraz daha fazla bilgi sahibi oldunuz. Yoksa durum 50 yıldır böyle. Girne’de de benzer durumlar yaşandı, Lefkoşa’da da. Rant olan her yerde bu yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak.

(Merter Refikoğlu)

Hazırlanan ve yayınlanması beklenen İmar Planı’nda Mağusa Suriçi’ne geniş bir yer ayrılmıştır. Planın genelinde her ne kadar çevre ve habitat adına istenilmeyen unsurlar yer alsa da yıllardır tarihi Suriçi kentimiz için konuştuğumuz ve önerdiğimiz birçok olgunun planda yer alması sevindiricidir.

Özellikle “Mağusa Suriçi Tarihi Çevre Koruma ve Geliştirme Komisyonu” içinde sivil toplumun da etkin oranda dahil edilmesi önemlidir. Suriçinde anıtsal yapılarının korunması, etraflarındaki ses ve çevre kirliliğinin sonlandırılması, kent müzesi ve müzeler adası öngörüsü, yol ve bina cephelerinin düşünülmesi ve işlerin hızlandırılması için konulan maddeler yerindedir. Planın yayınlanarak yürürlüğe girmesi ve biran önce bu yönde çalışmaların başlaması gerekiyor.

(Okan Dağlı)

Halk, 1974'ten günümüze yaşam mücadelelerini trafikte kaybeden 1964 insanımız için saygı duruşuna gidiyor.

Tamamen organik gelişen bu hareketin kıvılcımı Fikri. Sosyal medyada bir grup kurdu ve binler sahip çıktı. Hepimiz Halk olabilmek adına bize umut olan Fikri'nin yanındayız. Kıvılcıma sahip çıkarak tek yürek olacağız ve hükümetten ilk talebimiz seyrüsefer zammının geri alınması olacak. Halk olarak ortak paydamızda buluşup devamını getirmeye, sorumlulara sorumluluklarını dayatmaya devam etme niyetindeyiz.

Trafik güvenliği talep ediyoruz. Bu ülkede trafik güvenliğine yönelik hiçbir sorumluluk almayan, bilir kişi ve uzmanların öneri ve desteğini hiçe sayarak hizmet adı altında, dayatma ve gelişigüzel iş yapan ilgili tüm devlet birimlerinin Halk olarak denetimine talip oluyoruz.

Derdimiz vergi ödememek değil, trafikte ölmemek.

(Ulaş Şeherlioğlu)

Evet anlaşılan, hiçbir siyasetçi mevcut demografik durumumuzla ilgili ortak bir çalışmaya imza atmak istemiyor. Öyleyse muğlaklığa devam. Bu nedenle oy moy yok!!! Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde %62 katılım olmuştu. Merak ederim bu seçimde katılım oranı nereye kadar düşecek.

(Mete Hatay)

Toparlanamayanlar: Siyasi partileşmeye rağbet etmeden sivil toplum hareketinin gücünü siyasetçiler üzerinde kullanma iddiasıyla "Toparlanıyoruz Hareketi"ni başlatmışlardı... Bir zaman sonra sivil toplum hareketi iddialarından cayarak onlar da siyasi partiye dönüştüler... Toparlanamayan siyasetçilerin arasına karışıp tıpkı onlar gibi toparlanamaz oldular... Halkçı Parti'nin dördüncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun efendim...

(Ahmet Tolgay)

Yol yok, sağlık sistemi çökmüş, esnaf, hayvancı, çiftçi, sanatçı, müzisyen, zanaatkar , işçi, işletmeci borç batağında...

Yıllardır devlet idaresinde olanlar neye cara buldunuz?

Ne yüzle hâlâ adaylık açıklarsanız? Eskiler derdi yüzünde eşek derisi var! Sizde o da yok! Lüks yaşama alıştınız.

100 yaşına kadar o koltuklarda gebereceksiniz. Yapamıyorsunuz işte! Bırakın başkaları gelsin!

Taze fikirler, genç enerjik insanlara yer verin!

Kusturdunuz, bıktırdınız, nefret ettirdiniz .

Vergilere dayalı lüks yaşamaya alıştınız!

Sonunuz geldi! Kökten temizlik!

(İbrahim Özduran)