"Sosyal sigorta primleri emekliyi ödemeye yetmiyor. Dahası eskiden emekli olanların aldığı maaş, prim ödeyerek kazandıklarının yarısı. Bugünkü primler, emekli olunduğunda alınacak maaşı karşılamayacak düzeyde. Peki hiç prim ödemeden kamudan emekli olanlar? Tüm bunlar paranın doğru miktarda ödenmesi ve ödenen paranın doğru kullanılması meselesidir. Yol için, sağlık için, altyapı için ödenen maaşa gidiyor. Yol için ödenen yola giderse maaşa kalmayacak. Belediyelerde durum nedir? Neden Mağusa ve Lefkoşa Belediyeleri yol ve altyapı yapamıyor? Çünkü aldıklarını maaşa veriyorlar. Bu nedenle paranın doğru yönde kullanılmasını talep etmek sorunun bütününe çözüm değil. Kaldı ki bunu talep eden de çok yok. Talep daha çok zammın geri alınmasına. Hükümet bugün seyrüseferi sıfırlar ve ayni parayı dolaylı başka vergiden çıkarır. Başka çaresi de yoktur bu popülist ortamda. Peki neden göç yasasına tabi düşük maaşlı var? Çünkü yüksek maaşlı var. Kamu maliyesi -belediyeden devlete - tümden adaletsiz ve batıktır. 10 lira alan ben, benimle ayni işi yapıp 5 lira alanla ayni maaşı almak istiyor muyum? Evet. Bunun için şeffaf, genel kamu çıkarından yana bir kamu maliyesi için 7.5 lira almaya hazırım. Adaletli vergi sistemi, sürdürülebilir kamu maliyesi için mücadele etmemiz lazım. Bir de lüks tüketimden kaçmamız lazım. Pahalı araba ve evleri bırakmamız lazım. Kriz döneminde araba vergilerini indirmememiz lazım. Toplu taşıma lazım."

(Ulaş Gökçe)

Yalandan kim ölmüş ki...

Çok değil, 1-2 yıl önce görevde olan Bakanlardan inciler:

Bakanın biri, "yaptığımız çalışmalardan sonra bu yıl 2 milyon turist gelecek" demişti;

Bakanın biri, "haziran ayında yeni Havayolu uçmaya başlayacak" demişti;

Bakanın biri, "çöplerden elektrik üreteceğiz" demişti.

Ve..

Bakanın biri, "Lefkoşa'ya yeni hastahane yapılacak" demişti.

Ben hiçbirine inanmamıştım ve ne yazık ki haklı çıktım.

Ne, 2 milyon turist geldi,

Ne, yeni Havayolu kuruldu,

Ne, çöplerden elektrik üretildi.

Ne de, yeni hastahane yapıldı.

Eee...

Ben, bundan sonra söyleyeceklerine niye inanayım?

(Ülker Fahri)

Araba satın alırken vergimizi ödüyoruz zaten... Hem de katmerli... Japonya’dan 3 bin sterline sipariş edilen araba, memleketimde daha vitrine girmeden 7 bin sterlin oluyor. Siz direksiyona otururken 10 bin! Yüzde 10 gümrük...Yüzde 4.5 rıhtım... Fiyat İstikrar Fonu yüzde 20... Yüzde 4 stopajı ödüyoruz. Bir de yüzde 20 KDV! Yetmedi ‘güvenlik kuvvetleri vergisi’ var, yüzde 2.5! Yok yok gene bitmedi. Benzin doldururken depoya yine ödüyoruz. Yarısı petrol fiyatı, yarısı vergi! Ehliyet alıyoruz, gene ödüyoruz. Bunların hepsi yetmiyor mu?

En azından “seyrüsefer” de yollara dönmeli... İşte o zaman “sürdürülebilir” bir gelişim olacak, trafik güvenliğine kaynak yaratılacak. Yoksa mesele “zamları geri almak” veya “alel acele yok yapmak” değil, olmamalı...

Ödediğimiz paranın doğru yere gitmesi olmalıdır, hedef!

İnsanların - özde yoksul, güvencesiz ya da adalet duygusuyla yaşayanların- aslında çok sıradan bir isteği var.

“Parasını ödüyorum, hizmet almak istiyorum” diyorlar.

Sokağa çıktıkları zaman kendilerini “insan” hissetmek istiyorlar.

Bunu anlamak çok zor mu?

(Cenk Mutluyakalı)

İmar Planı konusunda bir partinin, kendi başbakanını nasıl çaresizleştirdiğini, bir parti başkanının da nasıl çaresiz kaldığını izliyoruz... Sahi... Kim yönetecek ülkeyi?

(Hüseyin Ekmekçi)