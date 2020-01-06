Ne kadar değiştirmek istesen de olmuyor... Kronik sorunların çözümü için doğru ama radikal adımlar lazım.. Ama siyaset mekanizması bu adımları atamıyor, başkanlar istese de parti yapıları buna izin vermiyor. İşte en basit örneği; imar planı... Bir taraf "planlı yaşam" dedikçe diğeri, "bizim adamların arazileri" diyor! Ya da mesela kamu reformu için kolları sıvayanlara birileri "hop dokunma hakkımıza" deyince, korkudan geri adım atılıyor.. Örnek o kadar çok ki! Yol vergileri yollara harcansın diyen bakan kabinede "harcanıyor" Yani kısacası olmuyor... değişimi ne vatandaş istiyor aslında ne de siyasetçi... Ama yolun sonu göründü... Ve doğallığında o gün bu düdüklü tencere patlayacak, işte o zaman iş işten geçmiş olacak!

(Aytuğ Türkkan)

Zamlar olması gerektiği gibi olmuş!!!

Hükümete gelmeden millet vekili maaşı bize yetmez dediydin abi!!!

Bize nasıl yetsin???

İmar yasası başbakan onaylarsa olacakmış!!!

Çed raporsuz yapılan inşaatlar!!!

Güzelyurt itfaiye binası noldu?

Sağlık vefat eden çocuk için ne yapıldı?

Asgari ücretin sonu ne?

Serdar Denktaş bir lira almadan ayakları üstünde durdurdu memleketi sizler!!!

Ayşegül Baybars yerden göğe kadar haklıdır...

(Turgut Tuğrul Tuğsem)

Söylemiş olayım

"Sarı Öküz" hikayesini bilmeyenler, bulup okusunlar.

Sıranın kendilerine de geleceğinden habersiz,

Günü kurtarmak için,

Önce,

Sarı öküzü yedirenler,

Arkasından,

Siyah öküzü de benekli öküzü de.....

Ve...

Diğerlerini de aç arslanlara yedire yedire,

Aslında

Kendi sonlarını hazırlamaktaydılar.

Sıra kendilerine geldiğinde,

Karşı koyacak güçleri kalmamıştı...

(Ülker Fahri)

Seyrüsefer ve diğer her türlü vergiye yıllardır enflasyona endeksli zam yapılmaktadır. Bundan en fazla etkilenense tabiidir ki dar gelirli vatandaştır. Bu arada dar gelirli vatandaşın kullandığı araç ile daha yüksek gelir grubundaki vatandaşın kullandığı arabanın ağırlık farkıyla esasta belki de daha ağır araba kullananlar daha fazla etkilenmiş olsa da bunu yine gözardı edelim.

Şimdi gelelim yapılması planlanan eylem veya facebook etkinliklerine.

Arkadaşlar eylem aracınızın sigorta, seyrüsefer vesair evraklarını çıkarmamakla tam olarak amacına ulaşamaz çünkü günün sonunda bunu yine çıkarmak zorunda kalacaksınız veya ceza yiyerek katmerli ödemek zorunda kalacaksınız.

Kanaatimce yapılması gereken herkesin vergisini gününde aksatmaksızın ödemesi ve sonrasında da bilinçli kişilerce bütçenin incelenerek toplanan vergilerin amacına uygun olarak kullanılması için eylem yapmaktır.

Herkese saygılar .

(Ziya Emir)

ABD Başkanı Trump İran için önemli olan kültürel değerleri yani kültürel miras eserlerini saldırıp yok etmekle tehdit ediyor ve binlerce insan bunu beğeniyor. Bu insanlığa yönelik bir savaş suçu. Trump'ın düşünce yapısının kültürel mirası yok eden İŞİD ve Taliban örgütlerinden farkı ne...

(Ali Tuncay)