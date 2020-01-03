Şimdi biz 4’lü hükümeti para gelecek diye bozduysak ve para gene gelmediysa... Acaba tekrar 4’lüye dönelim? Zaten para gene yok... En azından 4 kişiyle okey oynanır...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Yönetin, yönetmenin keyfini çıkarın:

Hatırlatırım, bugün 33 Aralık 2019 değil. 2 Ocak 2020... Yani, yıl döndü, döndü de... Bizim sorunlarımız, yapmamız gerekenler aynen orada duruyor.

Bu ülke mali ve idari olarak yönetilebilir olmaktan çıkmıştır. Geriye bir tek irade kalıyor. Vergi sistemini yeniden düzenleyecek, kamuda verimliliği artıracak, israfı önleyecek, özel sektörü destekleyecek, çevreci ve ülkeyi geleceğe taşıyacak yatırımların önü açılacak...

Dört bakanın sabah akşam Başbakanlıkta mesai yapacağı bir Ocak ayı bize yeter... İrade varsa...

(Hüseyin Ekmekçi)

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde bugünden itibaren yeni yapılan tüm evlere güneş enerjisi sistemi kurma zorunluluğu getirildi. ABD’nin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya’da yürürlüğe giren yasa ile 1 Ocak 2020’den sonra inşa edilecek müstakil ev ve apartman dairelerinde güneş enerjisi panelleri kurma zorunluluğu getirildi.

(Tuluy Kalyoncu)

2020'nin ilk gecesi yeniden Aydemet'ten geçmek zorunda kaldım. Her yıl olduğu gibi caddenin ışıklarının hala yanmaması dikkatimi çekti. Belki 2020'de bu durum değişir diye birçok defalar dileklerde bulunmuştum. Karanlık caddede ilerlerken, KKTC'nin Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuda bir şey yapmamama konusundaki ısrarına gerçekten hayran oldum!! O istikamette ilerlerken, güneş ışığıyla çalışan dağdaki Bayrağın ışıkları ise bizle adeta dalga geçiyordu. İlk önce yıldız yanıyor, sonra hilal, sonra bayrağın çerçevesi ve en son iki çizgi. Tam 12 yıldır bu performans hiç sektirtmeden aynen devam etmektedir Bayrak her zaman yanarken bu ve bunun gibi bu sürede hiç yanmaya ara vermemişken, caddelerin ne lambaları, ne kedi gözleri, ne de yer çizgileri doğru dürüst bir kere bile çalışmamıştı bugüne kadar!!

(Mete Hatay)

Ciddi çalışan bir devlet mekanizması vatandaşını mağdur etmez... Ne var ki, anayasal haklarımızda bile ciddi mağduriyetleri yaşamaktayız... Temiz hava, temiz su, temiz toprak en belirgin anayasal haklarımızdır... Buna rağmen havamızın, suyumuzun ve toprağımızın ölümcül şekilde kirletilmesinin artan oranda sürdüğü en acı gerçeklerimizden biridir... Çevre ve doğa bilinci gittikçe yok olurken, aslında toplumsal sağlımızın korkunç bir duyarsızlıkla yok edildiğini görebilmeli ve bunun gereklerini acilen yerine getirebilmeliyiz... Çevre felaketlerimizden kaynaklanan hastalıklar ve ölümler toplumda gittikçe artmaktadır...

(Ahmet Tolgay)

Saygıdeğer Hūkūmet yeni yılın daha ilk iş gūnūnde būtūn harçlara zam yaptınız. Bu sizi son 6 ay için hayat pahalılığı zammı yapmaktan kurtardı ama size nasıl bir ūnvan kazandırdı bir dūşūnūn saygıdeğerrrr hūkūmet.

(Göktürk Ötüken)

2020 ile beraber bence artık bu EHLIYET yenileme saçmalığı bitsin. Neye göre bu parayı ödüyoruz. Sağlığımız bozuk ise gidelim doktora alalım sağlık raporu, kuralları mi bilmiyoruz o zaman ehliyeti yenilerken bilgilerimizi yenileyeceğimiz bir kurs düzenleyin. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu saçmalık neden bizim ülkemizde var insanları salak yerine koymayın

(Hasan Vatanseven)

Yapılmayan yolların vergileri artırıldı!

KKTC hükumeti, yapmadığı yollar için aldığı vergi ücretlerine artış getirdi! Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harç ve tüm haraçlara okkalı zamlar yapıldı. Yarasın!

(Kazım Denizci)