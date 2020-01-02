3 senedir çalıştığın bir iş için, 3 kuruş daha fazla para kazanmak, oy kazanmak için birileri içine etsin. Şu anda Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda yapılan bu. Her şey bitti, olan oldu derken şimdi de planı yapmaya milletvekilleri başladı. Bu ülkede iş yapmak zor değil, imkansız. Plan oybirliği ile onaylanmış. Oldu biz de inandık. Memleketin en üstündekiler yasalar ile dalga geçiyorlar. Sonra neden ülke bu halde. E işte bundan bu halde.

(Merter Refikoğlu)

ÇOK DOĞRU: KKTC’de sahne alan Yıldız Tilbe kendine özgü ifadesiyle “Kıprıs yaniyör” diyerek, sosyal medya paylaşımında bulundu. Tespit ve teşhis el hak yüzde yüz tamamdır..

(Ahmet Tolgay)

Yeni yılınız kutlu olsun. Trafik kazasız, bariyerli, sapıksız, kadına şiddetsiz, intiharsız ve hoşgörülü bir yıl olmasını dilerim. Sağlık çok önemli. Mercedesler, Nike’lar, villalar vs fasa fiso. İhtiyacli insanlarla paylaşmayı becerdiğimiz bir yıl olur umarim. Çok istediğim bişey yok. Normal insanların yaşaması gerektiği gibi yaşayalım. 2019 yılında canımız çok yandı. Herşeyi unutup, ülke olarak gülücükler saçacak halde değilik.

(Yusuf Yıldızev)

Arkadaşın biri gece paylaşmış; yeni yıl şu ana kadar iyi gidiyor, umarım kalan 364.5 gün de öyle gider diye. Ben bir tüyo vereyim mesela ilk günden gol yemek istemiyorsan Matbah-ı Amire'ye gitme derim. Sabah kahvaltıya geldik. İki kişiyiz. Çoğu yer kapalı olduğu için aşağı yukarı tek seçenek Matbah- Amire ... bir kahvaltı tabağı bir de menemen siparişi verdik. Yanında da çay. Çayı içerken bi tane de bafra pidesi söyledik. Kahvaltı tabağı geldi. Sonra bafra pidesi... ama tam 60 dakika sonra bu arada menemen ortada yok. Çay zaten bu süre içinde bir bardakta kaldı. Bafra pidesi gelince bari menemen iptal edin dedim. Olmazmış. İyi de tam bir saat oldu dedim. Yapacak bişey yok yoğun dedi garson. Peki dedim. Çay hala yok. Bari kendim alırım dedim. Olmazmış. Neyse geldi çay. Bir baktım aaa menemen ... Hem de nasıl... Fotoğrafını paylaşırdım ama yılın ilk günü iştahınızı kaçırmak istemem bu kadar tuzla ben 15 gün yemek yaparım ama en azından görüntüsü bari menemene benzese. Yine inatla pozitif olmaya çalışarak gecikti diye aceleyle yaptı herhalde aşçı dedim. Yenecek gibi değil. Sevgili servis elemanı sadece baktı ve gitti. Ürünlerle ilgili birşey söylenirse ciddiye almayın protokolü var galiba. Kalabalık evet yoğun evet. Çünkü diğer mekanlar kapalı ve siz de bunu değerlendirmek için bir işletme kararı veriyorsunuz. Gelen ne bulursa onu yer anlayışı sadece halamın evinde okur ki halam efsane ağırlar yoksa da yaratır. Tek kelime ile rezalet. Hizmette hata olur eksik olur yanlış olur illaki. Ama buna yanıt da işine geliyorsa olmaz olmamalı olamaz . Yemediğimiz yemeklerin parasını ödedik ve çıktık. Yine gelir miyim çok zor çoook!

(Tahir Olcay Kıraç)

2019 yılı için yeni santral yatırımı yalan oldu. ‘Üretim yatırımı acil değil, iletim ve dağıtım şebekesi daha acil’ dediler. 2019 yılında iletim ve dağıtım şebekeleri alt yapı yatırımları için bütçeye konan ve tüketiciden de elektrik faturaları yoluyla tahsil edilen yaklaşık 75 milyon TL’ye rağmen bu yatırımlar da gerçekleştirilmedi.

(Tuluy Kalyoncu)