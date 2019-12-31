Yarın son gün... "İmzalandı, imzalanıyor... Serbest bırakılacak... Yol yapılacak... Ama İHA'ya izin verin... Ama Liman'a izin verin" derken...

İHA da geldi, liman yeri da tamam...

Ama Türkiye'den gelecek olan kaynak yalan odu...

Serbest bırakılacak bloke de yalan oldu...

Para yarına kadar serbest bırakılmazsa Türkiye maliyesine geri dönecek...

Geriye "La Fonten'den masallar" okuyan KKTC'li siyasetçiler kalacak...

Bu ülkeyi "yönetin" derken... Kaderimizle başbaşa olduğumuzu bilin... Sırtınızı, ekonomik gelişmeleri de planlayarak, Kıbrıs Türk ekonomisine dayayın. Türkiye'den para gelirse bonus olsun, gelmezse canı sağolsun...

Bu ülkeyi yönetin...

(Hüseyin Ekmekçi)

Hava koşullarımız kötü değil ki!

Doğa olması gerekeni yaşıyor.

İklimler olması gerekeni yaşatıyor.

Yağmur candır.

Ama bizde "can alan"!

Neden "ülkemizin içinde bulunduğu kötü hava koşulları dolayısıyla..." şeklinde manşetler atıp da paylaşıyoruz ki kazaları, yolları, toprak kaymalarını, sel baskınlartını, sular altında kalan yollarımızı???

Kötü olan baştan aşağa memleket!!!

Kötü olan taş taş üzerine konmaması!!!

Kötü olan KKTC olarak gelişemememiz!!!

Altyapımızı yapamamamız!!!

Aciz olmamız!!!

Basiretsiz olmamız!!!

Bağımlı olmamız!!!

2020'de herkesin başına saksı düşmesini dilerim.

Haydi mutlu maskeli yıllar!

(Sevdiye Gökaydın)

Maliye Bakanlığı Aralık ayında piyasaya 157 milyon TL ödeme yaptığını açıkladı. Aldığı mallara, yaptırdığı inşaatlara karşılık herhalde. Ben 13'ncü maaşların toplamını merak ederim ama öğrenemedim.

(Hasan Erçakıca)

Kafayı sıyırtmak: Sen Kıbrıs'la ilgisiz bir sürü haşaratı Kıbrıs'a davet edip burada konuşlandır, sonra da "Türkiye buradan gitmezse çözüm olmaz" de... Vay Hristodulidis vay!.. Kafayı sıyırtmamış olsan Kıbrıs sorununun Türkiyesiz çözülemeyeceğini göreceksin, ama ne yazık kafa yerinde değil!.. Dilerim Noel sarhoşluğu olarak geçici bir durumdur...

(Ahmet Tolgay)