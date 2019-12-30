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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi

Batıda veya daha doğrusu Kuzey Avrupa'da uygulanan ŞEFFAF vergilendirme yöntemi, vatandaştan toplanan verginin nereye gittiğini gösteren bir sistemdir. Örneğin sigaradan içkiden toplanan verginin büyük bir kısmı sağlığa gider yani sigara içerek kanser olacaksan, kemoterapi masrafını sigara içerken ödersin. Özel okullardan toplanan vergi, Kamusal Eğitim'e aktarılır; Emlak vergisinin büyük bir kısmı Belediyelere veya yerel otoriteye aktarılır, bu mantıkta seyrü sefer vergisinin büyük bir kısmının da Ulaştırma Bakanlığına gitmesi gerekir, alt yapı yatırımları için. Böylece buna benzer şeffaf vergilendirme yollarıyla, vereceği paranın nereye gittiğini bilmeyen vatandaşın da durumun şeffaflandırılmasıyla birlikte daha fazla vergi vermesi teşvik edilecektir.

(Mete Hatay)

Evet... enerji oyununda son perde.
Paranızla alternatif enerji yatırımı artık yasak.
Paranızla yasak.
Hane halkı ve işletmeler aracılığıyla enerji üretiminin tabana yayılması ve toplumsallaşması yasak.
Fiderler bilmem ne olmuş, orta gerilim hattı efendim sistemdeki K değeri bilmem nesinden ötürü bok yeyip abohora gitmiş.
Zekamızla dalga geçiliyor.
Teknik ve bilimsel laf kalabalığıyla.

Tekel savaşlarına kurban verilen bir halk.
Kamusal ile toplumsal arasında sıkışıp can vermek üzereyiz.
Yılbaşında bu politikalar sonucu okkalı yeni zamlara hazırlanalım.
Sülfür oranını dert edenler, alternatif temiz enerji yerine paranızla size daha sağlıklı hava satacaklar.
Onu da siz ödeyeceksiniz.
Kota doldu, şimdi kucak vakti.

Bu oyunu kim bozacak?

(Mutlu Azgın)

Birkaç gün fazla tatil yapmakla bir devlet batmaz, tabi o devlet gerçekten devletse. Eğlence, yeme içme, alışveriş de güzel bir şeydir, moraldir, ekonomiye katkısı vardır. Ancak son 1-2 gün ve önümüzdeki 1-2 gün tüm devlet kurumları açıkken 1-2 “enayi” dışında odaların, dairelerin bomboş olması, kimsenin çalışmaması, insanların işlerini yapamaması olmaz. Tatil verin birkaç gün herkes de tatil olduğunu bilsin ona göre işlerini ayarlasın. Özel sektöre de tatil verin. Yenilsin, içilsin, eğlenilsin

(Merter Refikoğlu)

Dünya da zaten yuvarlak değil, tepsi gibidir. Zaten Toroslar da onlara 40 deniz mili öteden bakarsanız da görülebilecek yüksekliktedir. Zaten deniz üstünde de buharlaşma filan hiç olmaz ve sizin IQ seviyeniz bu gibi bilimsel gerçekleri saniyesinde çürütecek kadar yüksek!

(Alev Şensoy)

Döviz yükseldikçe sınır kapılarındaki Güneyli yığılma da yükselir. İzdihama bir çare!.

(Ahmet Tolgay)

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