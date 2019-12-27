Savcılık eliyle itibarsızlaştırılan polis teşkilatı: 2016 Nisan'da, Mağusa'da iki polis "eşek sudan gelene kadar" dövülüyor. Kim tarafından? mahkemece, "derdest kararı alınan ve tutuklanarak götürülmesi" gereken iki kardeş tarafından...

Sonuç? 3.5 yıldır halen dava görüşülemedi. Adamlar serbest, polis mağdur...

şimdi de "darp" davası, ağır cezadan alınarak, alt mahkemeye verilmek isteniyor.

Çok daha hafif darp olayları yüksek mahkemede görüşülüp, yıllarca ceza verilebilirken, bu torpil kime?

Sonra "polis neden görev yapmıyor?"

E ne bağlı oldukları müdürlükleri, ne de savcılık polisi koruyor. Şamar oğlanı yapılan polislerin hikayesini anlatacağız...

Keşke, zanlıları tutuklamaya giderken gösterilen yürek ve cesaret, davaları ileri götürmesi gereken savcı ve polis yetkililerinde de olsa...

(Hüseyin Ekmekçi)

Çok da şey yapmayın yani yeni senede değişecek tek şey tarihtir. Hindi yesek da ördek yesek da

(Emirali Tatlıdil)

Gelişmiş ülkelerde, hayvanlar yola atılıp ölmesin diye anayol kenarlarına tel örgüler konurken biz hala daha insanlar yollarda ölmesin diye refüjlere bariyer koyamıyoruz...

(Ahmet Vamık)

Toparlanma: Toparlanıyoruz Hareketi'nin içinden gelen Bakanımız ölüm tuzağı Turunçlu kavşağı refüjlerine Esra Korcan'ın cenaze töreni sürerken koruyucu refüjler yerleştirmekle toparlanmanın nasıl olacağını gösterdi bize!... Kamuoyunun kafasında "bu bariyerler 3 gün önce konulsaydı zavallı masum Esra Korcan yaşamda olacaktı" vurgusunu yapan bir toparlanmadır bu aslında!.. Tabii ki şimdi ben bunları yazarken sevgili Tolga Atakan'ın duyarlılığının zirvesinde gündemdeki yol güvenliği yetersizliklerinden dolayı çok tedirgin ve hatta acılı olduğunu biliyorum, hissediyorum... Yayınlarımız elbette ki objektif olmalı...Eğriye eğri, doğruya doğru modunda... "Trafik Duyarlılık ve saygıyla ıslah edilebilir" başlığıyla yarın yayımlayacağım köşe yazısında toplumu sarmalına alan trafik terörünün koruyucu refüjleri de aşacak boyutlara azgınca ulaştığını örnekleriyle irdeleyeceğim... Anladık, yetersizliklerinden dolayı devlet suçlu... Ama trafikteki sürücülerin tümü de masum değildir o saygısız ve duyarsız halleriyle... Hepimiz, her gün bunun tanığı olmaktayız...

(Ahmet Tolgay)

Kanıtlar, seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığının,telefon kullanmayanlara nazaran, dört katı olduğunu ileri sürmektedir. Yani araç seyir halindeyken cep telefonu kullanıyorsanız bir cinayet işleme ihtimaliniz 4 kat artmaktadır.

(Hakan Oran)

3 kuruş vermiş olduğunuz asgari ücretle çalışan insanlara yazık oturduğunuz yerden 17 18 bin lira alıp kendinizi rahatlatıp yaşıyorsunuz ve bu insanlara ceza yazmak için bu kadar kameralara para vereceğinize insanları cezalandırmaya yönelik değil de bu paraları yol yapımına harca saydınız Belki de bu kadar can kaybı olmaz hepinize yazıklar olsun...

(Cahit Akın)