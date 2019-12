Sadece düşünüyorum.

Kaç km yola bariyer lazım ve bunu sağlamak için kaç para gerek?

En azından bu iki soruyu biri cevaplasa... Belki bir STÖ bir kampanya üstlenir. Bu para bulunup yapılır. Pişi pisine ölümlerle canımızın yanması bir nebze önlenir.

(Bülent Dizdarlı)

Lefkoşa'da her isteyen, her istediği yeri kazıp, bırakabiliyor mu? Hamitköy'den gel, Levent Motor'un oradan Lefkoşa'ya girerken, yolun içinde yarıklar, dört gündür... Zulüm yahu... Hele Sivil Savunma'dan gir, Ticaret Lisesi önü, bildiğin mandıra yolu... Çocuklar 10'lu yaşlarda, "bu memleketten bir şey olmaz" moduna sokuluyor. Yağmur yağdı mı, okula hapis... Geçen her araba çocukları ıslatıyor, düştüğünüz çukurun haddi hesabı yok. Kime ne anlatacaksın? Neresini tutsan elinde kalıyor...

(Hüseyin Ekmekçi)

Rest için geç kaldın. Ki bu saatten sonra restinin bir önemi olmaz. Bizim arkadaşımız öldü. Söylediğiniz çalışma başladık, rest çekmeler, proje başladı bütçeye koydurmalar. Boş iş! Laf! Sorumlu olduğun idame kararını yarın vermezsen yapma bu işi. Yoksa 300-400 mt'lik bütçen yok mu?

(Hüseyin Erdoğdu)

Bariyere, asfalta para yok!

Tüm RHA'ları satın.

Sadece itfaiye, polis, ambulans, sivil savunma araçları kalsın. Olmaz mı?

Olmazsa gidin saman balyası alın, koyun o virajlara...

(Eralp Şerifoğlu)

İnsanın yüreği burkuluyor ve tarifsiz bir yumru çöküyor midesine...

Nefes almakta zorlanıyoruz.

Yollara "bariyer" koyamayacak kadar biçarelik içindeyiz.

Çünkü “zenginliğin” çok daha çağdaş bir altyapı değil cebimizdeki para olduğu sanrısıyla yaşıyoruz.

Trafik yol güvenliğini değil içinde gezindiğimiz arabayı sanıyoruz zenginlik…

Okulu, hastaneyi, kaldırımı değil de maaşı, baremi, mesaiyi gördüğümüz gibi!

Bir sabah havaalanımızın askeri üsse dönüşmesi üzerinden milliyetçi masallarla avutuluyor, savaş senaryolarının korkutuculuğu üzerinden ürperiyor, aslında yollarda öldüğümüzü anlamıyoruz.

Garanti altında ölüyoruz!

Savaştan çok daha fazla ölüyoruz, çarpışmalardan çok daha kalabalık…Mezarlıklarda toplaşıyoruz, gün be gün…

Beynimize dayanmış namlunun trafik, taciz, işsizlik, bayağılık, yüzsüzlük, hastalık, iktidarsızlık olduğunu göremiyoruz.

"İnsansız" da olsa bu adayı kendi güç dengeleri üzerinden "kuşatanlara" kul köle bir hayatın açmazında, ev başımıza çökerken, denizleri fethetmenin uyuşturucu etkisinde sendeliyoruz.

(Cenk Mutluyakalı)

Bu savaş değil!

Bazen üzüntüden yazılanlar da yanlış algı yaratabiliyor...En zoru belki de bu bariyerlerin takılması için savaş veren Tolga Atakan içindir. Herkes ayni noktada...Para yok! Peki Seyrüseferlerden ya da trafik cezalardan toplanan paralar...Nereye harcanıyor? İvedilikle bu sorun çözümlenmeli... Birileri dikkatsiz ve kontrolsüz kullandıkları araçları ile ölüm saçıyor... Yarım yamalak alt yapı sorunu olan yollarımızda... Herkes yolların durumunun farkındadır... Ama kaçımız bunu bilerek araç kullanıyoruz o ayrı bir sorun... Ama gerek sürücü hatası gerekse yolların yetersiz olan güvenliğinden kaynaklanan bu sorun kaybettiğimiz kimseyi geri getirmiyor. Çok üzgünüm ki paranın doğru kullanılmadığı bir ülkede yaşıyoruz ve her an bu olay bizim başımıza da gelebilir...

(Deniz Gürgöze)

Kuzey Kıbrıs’ta UBP de CTP de son 40 yılın en çok iktidar olan partisi. 40 yıldır ülkede ne yapılmadıysa, ‘ortaklar...’ Şimdi kolay olanı yaparak, düzenin ‘değişmesine’ ‘gelişmesine’ engel oluyoruz. Eleştiri yapılabilir, ama kimse çıkıp da 40 yılın sorunlarının hesabını Halkın Partisi’nden soramaz. Kimse çıkıp da 40 yıldır Ulaştırma Bakanlığı yapanlara hesap sormadan, 2 yıllık bir Bakan olan Tolga Atakan’ı ‘linç’ edemez. Hele bunu ‘düzenin’ kurucuları hiç yapamaz. Bu ülkede doğrular üzerinden gideceksin, öyle ‘siyasi’ yakınlık ve ‘siyasi’ çıkar ile yol alamazsın. Popülizmi bırakacağız arkadaş. AB’li olmanın cebimizde taşıdığımız ‘kimlik’ kartı olmadığını anlayacağız.

(Sefa Karahasan)