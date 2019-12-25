Memurun 13’üncü maaşını sezen esnaflar, o parayı ellerine geçirmek için yapmadıkları kampanyalar, uygulamadıkları incelikler, sahte gülümsemecikler kalmadı. Hatta dalga geçenler bile oldu. Şimdi al seneye öde diyenler de var.daha önceleri neden yapmazdınız ya bunları aslan parçacıkları. Her kılığa girdiniz maymunlar. Bunlara gülecek yerimiz de kalmadı.

(Orhun Karagözlü)

İnsan yaşamının değerinin olmadığı bir ülkenin de değeri yoktur aslında.

(Eralp Şerifoğlu)

İskele'de var olan bir sahanın yanına bir de sentetik saha yapılsın diye 3 milyon TL (popülizm) kaynak bulan devlet, 300 metre bariyer için 3 TL kaynak ayıramıyor... Akdoğan'daki iktidar kavgasından galip çıkmak için, 100 senelik çim sahayı sentetik yapmak için popülizmin dibinde dolaşan devlet... Akdoğan'a dönen yol için bariyer bulamıyor...

Akova'ya sentetik saha yaptık ama köyde takım yok...

RHA ve makam plakalarını normal plakalara döndürme dönemi başladı...

Devlet büyüklerimizin resimleri duvarlardan inmesin diye paralar havada uçuyor...

Makam arabaları ile utanmadan cenazelerde fink atıyoruz...

Yazıklar olsun... Her toplanan 10 kişiyi memnun etme üzerine kurulu bir sistem...

İsterlerse yap, itiraz ederlersa yapma...

Maalesef bu...

(Hüseyin Ekmekçi)

Devamlı söylenen biri olmak istemiyorum ama bu memleketi çok seviyorum. Gözümün önünde horlanmasına dayanamıyorum. Kıbrıslı Türklerin Dünya kadar eleştirilecek yanları vardır ve onları en fazla eleştiren daha doğrusu bir adalı olarak özeleştiri yapan biriyim. Bizim en sevdiğim tarafımız egeleteryan veya eşitlikçi bir kültüre sahip olmamızdır. Hiyerarşiden nefret ederiz. Bazen gerekli olmasına rağmen! Bu yüzden Havaalanınına her gittiğimde çılgına dönüyorum. Ayrıcalıklı zümrelere bölünmüş Araba park yerinden adeta bir pavyona dönmüş binasından nefret ediyorum. Bugün Ankara'dan döndüğümüzde yağmur yeni başlamıştı. Bir baktım Uçak VIP'nin önünde durdu. Bu da yolcuların pasaport kontrolü için yağmur altında binanın diğer ucuna koşturarak gitmeleri gerektirecekti. Yaşlısı, genci; hastası, sağlıklısı. Merak ettim kimmiş bu VIP diye ve durup onu bekleyen kısa saçlı üç gencin durduğu VIP kapısını seyretmeye başladım. Bir de ne göreyim!! Bir aile hepsi aynı soyadına sahip VIP'ye doğru yürümeye başladı. Adam elindeki laptopu önüne eğilen çocuğun eline verip, büyük bir ihtişamla içeri doğru yürüyüp kayboldu. Biz ise koştura koştura yağmurun altında binanın diğer ucuna doğru yöneldik. Sevgili protokol yetkilileri, Ankara 8.15 Uçağıyla böylesi bir VIP yani "Çok Önemli Bir Şahıs" gelmiş memleketimize. Kim bu şahıs ki 100 kadar yolcunun ıslanmasından daha önemliydi? Bir de daha önce bu Protokol meselesinin boku çıkartılmıştı. Görevli görevsiz en düşük kademe memurlar bile böylesi bir ayrıcalıktan yararlanmaya başlamışlardı. Daha sonra yoğun şikayetlerden sonra uygulama biraz düzeltilmişti. Ne oldu yine de böylesi Sömürgeci ritüelleri yaşamaya başladık yine?

(Mete Hatay)

Kaçak av ve ceza: KKTC’de kaçak avcılığa ilişkin cezalar artırılıyor… Kaçak ava 26 bin Euro para cezası kesen Güney Kıbrıs’ın ciddiyeti örnek alınmalı…

(Ahmet Tolgay)