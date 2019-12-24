Özür dilerken dikkatli olun



Eğitimlerde defalarca tekrarlanarak kafalara kazınan bir yaklaşım vardır: Hizmet sırasında bir sorunla karşılaştığınızda müşteriden özür dileyin.

Yine de özür dilemenin en iyi yolu konusunda yoğun tartışmalar hüküm sürüyor ve yanlış bir özrün geri tepebileceğine dair artan bir farkındalık söz konusu.

Yeni bir araştırma bu sorunu ele almak için yolculuklarında gidecekleri yere geç kalan ve devamında gelecek seyahatleri için beş dolarlık indirim kuponu içeren ya da içermeyen çeşitli biçimlerde özür e-postaları alan 1,5 milyon Uber kullanıcısının daha sonraki harcamalarını analiz etti.

Kullanıcıların içinden bir kontrol grubunun hiçbir ödül almadığını belirtmekte fayda var. Sonuçlar, bir özrün nasıl ifade edildiğinin önemli olmadığını gösterdi. Önemli olan, insanların indirim kuponu alıp almadığıydı.

Müşteriler Uber platformundaki harcamalarını kontrol grubundaki hiçbir ödül almayan müşterilere göre artırdılar ve bu durum üç ay sonra hâlâ devam ediyordu. Oysa maddi içerikten yoksun bir özrü izleyen her türlü artış kısa süreliydi.

Araştırmacılara göre bunun nedeni “maliyetli bir özrün” güvenilirliğe işaret etmesi ve kuru bir “Üzgünüz”ün ise boş söz izlenimi bırakmasıydı.

(Oshan Sabırlı)

Belediyeler Birliğine Duyurumdur. Sağlık karneleri için artık bir çare bulun özel hastanelere gönderin çünkü Lefkoşa Hastanesi çöktü giden bayan personeli röntgen çekmek için önlük olmadığından anadan güryan soyup da röntgen çekmektedirler. Sabah 8de giden kişi ancak akşam üzeri işini bitirebilmektedir. Tahliller arada kayboluyor. Kaybolmasa da bazen gelmesi 6 ayı buluyor zaten o gelene kadar diğer tahliller gelir. Buna bir çare bulun yoksa enazından ben hiçbir personelimi hastaneye göndermeyeceğim açık ve net ..

(Emirali Tatlıdil)

Adım atmaya hiç itirazım yok da bu adımları Özersay atabilecek mi? Ne zaman bir adım atmaya karar verse, bir ayağını kaldırana kadar diğer ayağını kurtlar kapıyor. Maronit meselesinde olduğu gibi...

(Mete Hatay)

En fazla terleyenlerin, en az parayı kazandığı bir ülkede yaşıyoruz.

Fark ettim ki, pek çok insan “asgari ücret”in kaç para olduğunu bilmiyor.

“3 bin değil mi?”

“ O brüt, çalışanın eline geçen başka...”

“Nasıl yani?”

“Brüt 3 bin 400 lira, net 2 bin 958.”

“3 bin bile değil. Yaşanmaz ki!”

Mesele asgari ücreti artırmak da değil, yoksul insanların alım gücünü yükseltmek gerekiyor,

En önce... Yoksa para arttıkça, hayat daha da pahalılaşıyor.

En acısı şu, her yeni üniversite mezunu genç yeni bir “asgari ücretli” adayı...

Dört senede eğitimi için ödenen parayı, onlarca senede geri kazanamıyor (!)

“Gelecek kaygısı”nı konuşacaksak, biraz da buradan bakalım derim...

Ne öneriyorsunuz, o kurdelesini kestiğiniz onlarca üniversiteden mezun olmak için sıraya girmiş binlerce gencimize, ne?

(Cenk Mutluyakalı)