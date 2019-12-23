Nüfusu ortaya çıkartmak için, Kimlik kartlarına bakmak, Memur sayısına bakmak, Öğrenci sayısına bakmak, kayıtlı işçi sayısına bakmakla başlanabilir. Çağ nüfusunu mecburi eğitimden bildiğimiz için mecburi eğitim yaşı başlangıcı olan 6 yaşındaki öğrenci rakamı çarp 5 yaparak bize geri kalan çocukların yaklaşık rakamı çıkartılabilir. Geriye sadece kayıttan düşmüş kişiler kalır (kaçak). Bunlar da muhaceret girişlerinden kayıtlı işçi listeleri ve talebe, refagatçı listeleriyle cross check yapılarak kimler olduğu ve sayılar rahatlıkla tesbit edilebilir. Tabii eğer siyasetçilerimiz bunu isterlerse!!! İstemezlerse oy moy yok...

(Mete Hatay)

2020 KOL BÖREĞİ YILI... SÜTLE BAŞLADIK: 52 kuruş çiğ süt zammı, 1 Ocak’tan itibaren geçerli. Hem Hayat Pahalılığı etkilenmesin diye zam yeni yıla bırakıldı ama duyurusu da yapıldı.

Bu zulüm.

2020 1 Ocak’tan itibaren tüm süt ürünleri tüketimi de zamlı olacak.

2.38’e imalatçıya satılan çiğ süt ise yaklaşık 20 kuruş zamla fabrikalara şimdi 2.60 TL oldu.

Tekrar edeyim mi, tüketiciye zulüm bu...

Uygulanan tarım politikaları sadece zam üretiyor, tüketiciyi daha da fakir yapıyor... özeti bu.

Yüzde 30’a yakın tüm ürünlere zam gelecek zira çiğ süt yüzde 22 zamlandı.

2020 her anlamda kol böreği yılı olacak...

ihracat primi de arttı ama, yerli tüketici kimsenin umurunda değil...

(Hüseyin Ekmekçi)

Malûmumuzun ilanını en sonunda AB raporlarında görmek hem üzücü ve hem de hepimiz için utanç verici... Mezbahalarımızın mikrop yuvası olduğuna dair bilinen gerçeğimizi AB uzmanları yaptıkları incelemeler sonucunda yayınladıkları raporla yüzümüze vurdular.. Ta Cemal Bulutoğluları'nın belediye başkanlığı döneminde inşa edilmiş AB standartlarına uygun merkezi bir mezbahamız olmasına rağmen, bu projeyi devreye koyma basiretini bir türlü göstermememiz de diğer bir hantallığımız ve ayıbımız... Güney Kıbrıs'tan kaçak getirilen etlerin sağlıksız olduğundan yakınırken ve bu kaçak etler için önlemler uygulanırken, kendi salhanelerimizden çıkan etlerin de en az o kaçak etler kadar hijyenden yoksun olduğunu göz ardı etmek nasıl bir ciddiyetsizliktir?.. AB'nin raporuna göre en pahalı etin ve et ürünlerinin pazarlandığı bu KKTC'de bir tek mezbaha bile sağlık kurallarına uygun değil... Artık etten vazgeçip vejeteryan mı olmalı?!. AB'nin salhanelerimizle ilgili raporu hükümeti de, belediyeleri de büyük vebal altında bırakmıştır...

(Ahmet Tolgay)

Tarım arazilerini inşaat sektörüne heba ettikten sonra bugün pahalı dediğiniz etti yarın hiç yeyemeyeceğinizi biliyor musunuz? O zaman anlayacaksınız beton karın doyurmaz.

(Niyazi Türkseven)

Trafikte yaşanan keşmekeşlik böyle devam edemez. Mutlaka bir önlem alınması kaçınılmaz kılmaktadır. Yolların yetersizliği herkes tarafından bilinmektedir. Ağır yük kamyonlarının, traktörlerin, yolda yürümesi seyir etmesi tehlikeli olan araçların ve yük tahtını aşan taşıma araçlarının seyir halinde olmaları, trAFiğin en büyük engeli olarak görülmektedir.

(Alkan Baykent)

Dikkatinizi çekti mi bilmem, bütçede en fazla artan kalemlerden biri de ‘Kimlik Kartı.’

Bas bas bitmiyor.

Bas bas bağırırken, “memleket elden gidiyor.”

(Cenk Mutluyakalı)