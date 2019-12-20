MEB'in istatistik çalışmaları her zaman iyiydi (tabii görmek isteyene). Yalnız MEB'e sormak istiyorum. 2018 kitabında dördüncü bir kategori vardı. KKTC/TC. O kategori niye 2018-2019 kitapçığında çıkartıldı? Bir de Şener Elcil geçen günkü "Kıbrıslılar Nereye?" konferansında çok farklı rakamlar söylemişti, acaba KTÖS bu istatistiğe ne diyor?

(Mete Hatay)

Ölüm sonrası: Ölümden sonra yeni ve ebedi bir hayat varsa eğer, ölüm bile herkes için eşit değil demektir... Ölüm sonrası o hayatta eşitlik olduğunu kim görmüş ki zaten?... Dahası, "cennetlikler" ve "cehennemlikler" de varsa eğer, "Adaletin bu mu dünya?" şarkısı o tarafta da hit... "Hayat" demek eşitsizlik demektir.. İster bu dünyada, isterse adına "Ahiret" denen öteki dünyada... Eşitsizlikten ebediyen kurtuluş yoktur vesselam!..

(Ahmet Tolgay)

KKTC ve TC’nin şu anda karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikenin, Rum ve Yunan ikilisinin Enosis Vizyonu olduğu bir gerçektir. Bu Vizyonun ne olduğunu bilmezlikten gelen, Rum’un Türküsünü söylemeye çalışan, az sayıda da olsa satılmış bir kesim de maalesef içimizde türeyebilmiştir.

Misal: Malum bazı Sendikalar

KKTC ve TC’nin hayatiyetini haksız yere yok etmeye yönelik bu vizyonun 21. Yüzyılda bile sürdürülmesi, bölgemizdeki savaş ihtimalini artırmaktadır.

Rum ve Yunanlıların, KKTC ve TC nin geleceğine yönelik Enosis vizyonu, bölge barışı için en büyük tehdittir ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. Yıllardır Enosis vizyonunu halkının beynine kazımayı başarmış Rum ve Yunan idarecileri, kendi geleceklerini tehlikeye attıklarını bildikleri halde, Trajik Yunan Mitolojisini bir defa daha yaşamak için savaş istemektedirler. Bunun da en büyük göstergesi silahlanmaya devam etmeleridir.

Ne yazıktır ki Avrupa Birliği Üyeleri de bu trajediyi seyretmek için Rum ve Yunanlıları cesaretlendirmektedir.

KKTC halkı, Kıbrıs’ ta, insan haklarından yoksun bırakıldığı için kendi devletini kurmuştur ve görünen o dur ki bu devleti yaşatmanın dışında da başka alternatifi yoktur.

(Tanju Müezzinoğlu)

Aralık ayındayız... Aralık’ın soğuk, yağışlı ve karanlık gecelerini yaşıyoruz...

Kışı severim... Vuda’nın Boklu Dere’sinden karşıya geçmek için dizilen taşların üzerinden seke seke gidişimizi; muhtar dayının ortası su dolan harmanını bisikletler ile bir boydan diğer boya geçmeye çalışırken suların içine yuvarlanışımızı; rahmetlik babamın soğuk almayalım diye lastik çizmeleri ayaklarımıza gazete kağıdı sardıktan sonra giydirmesini; ocak başında kızarmış soğan, zeytin ve ekmek yiyişimizi... Hepsini özlemle hatırlarım...

Kış, güzel şeyler yanında korkutucu şeyler de hatırlatır ama...

Herhalde 63 Aralığı veya 64 Ocağı olacaktı... Yedi yaşındaydım... Akrabalarımızın geceleri bizde kalmaya başladıklarını; bir kovanın içinde yanan kömürlerin başında toplaşan kadınların Rumların uzun silahları olduğundan söz ettiklerini ve biz çocukların onları dehşet içinde dinlediğimizi de unutmadım.

(Hasan Erçakıca)