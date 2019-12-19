CTP son 16 senenin büyük bir kısmını iktidarda geçirmiştir. Örgütlü bir partidir. Nüfus sayımları yapmış, bütün bürokrasinin ve kayıtların hepsini incelemiş ve bu konuda bence en fazla bilgiye sahip olması gereken bir partidir. Türkiye kökenli vatandaşlarımızın %20-25'inin de oy verdiği bir partidir. Onun için CTP'den gelen nüfusla ilgili herhangi bir manipülatif haber, saptırma, atmasyon söylem beni konuya vakıf olmayan partilerin tavırlarından çok daha fazla üzmektedir. Bu kadar yılda bu muğlaklığı niye ortadan kaldırmadıkları ise düşündürücüdür. Onun için bu konuda onlardan seçimlerden önce şeffaf ve sağlam bir adım bekliyorum. Bu da hepimizin hakkı sanırım. Sayın yoldaşlar adadaki KKTC vatandaşları kaç kişi? Seçmenin yüzde kaçı burada yaşıyor? Kayıtlı işçi sayısı, onların aileleri ve burada okuyan yabancı öğrenciler kaç kişi? Bu sorulara cevap vermek için nüfus sayımı gerekmez. Sadece mevcut kayıtlara bakmak yeterlidir. Bunu diğer siyasi partilerle birlikte yapacak beceriniz ve istenciniz var mı? Bu muğlaklığın ortadan kalkmasını istiyor musunuz? Yoksa söyleyin boşuna sandığa gitmeyelim...

(Mete Hatay)

Türkcell’den dönüp sivil savunmanın önünden Yenişehir yoluna çıkayım dedim arabanın ön düzeni fakyas etti... Rotiller dümen buşları hepsi dağıldı... Asvalt diye bir şey kalmamış o yolda Mehmet Harmancı başkan hangi makiniste gider? Söyleyin da gidip ön düzeni yaptırıp faturayı başkana ödettireceğim.

(Ahmet Gürel Alp)

Seçim yarışında Akıncı ile Erhürman kıyasını çok doğru bulanlardan değilim.

Niye?

Çünkü asıl tehlike bugünkü “çözümsüzlük” ve “umutsuzluk” iklimini savunan kimi kapasitesizlerin başa gelmesidir.

Kıbrıs’ta pek çok seçim özellikle sol kültürde “ya bizim adayımız kazanacak, ya da Türkiye” sunumu üzerinden yapılır.

Çünkü Türkiye’nin dayatmacı politikalarına, karışmacılığına, iradeyi ve kimliği hiçleştiren tavrına karşı umut, soldur.

Bir seçimle değişebilecek kadar kolay olabilseydi bu keşke...

(Cenk Mutluyakalı)

Mevcut Seçim sistemimizdeki aksaklıkların nasıl giderilebileceği, mahkeme hükümlerinin icrasında yaşanan tıkanıklık ve fasıl 6 değişikliklerinin neler getireceği, hukuk sistemimizde cezaların kişiselliği , suistimal edilen ‘tasdik memurluğu’ müessesesi , yüksek adliye kurulunun değişmesi gereken yapısı ve sistemimizde AİHM’e uygun olarak yeniden yargılama mekanizmasının bulunmaması; dün Mahkemeler bütçesinde yaptığım konuşmanın ana başlıklarıydı.

(Fazilet Özdenefe)

Söz verebilir miyiz?



Muradımı kısa ve öz yazacağım. Tartışmak değil niyetim, bu nedenle yorumlara cevap da yazmayacağım. Derdim içimdekini dökmek …

Zaten belli olan Cumhurbaşkanı adaylarımız, tek tek resmi olarak da adaylıklarını açıklamaya başladılar. Hepimize ve güzel adamıza hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanlığına bakış açımız çok önemli.

Rahmetli Denktaş’ın son zamanlarında başlayan makamı hiçe sayan yazılar paylaşımlar, sonraki başkan dönemlerinde de hep var oldu. “Siz bize yaptınızdı, bizde size yapacağız” mantığıyla ortaya çıkan bu yayımlar dosta düşmana karşı bizleri hep zor durumda bırakmıştır. İşin ilginç yanı Kıbrıs Türklerinin bu bölünmüşlüğü sadece ve sadece kendilerine yaramamıştır.

Şimdi yeni bir eşiğe gelmiş bulunmaktayız. Düşünüyorum da acaba kendi kendimize söz verebilir miyiz; “Oy verelim vermeyelim, sevelim sevmeyelim, bu seçimde kazanacak olan lideri, Lider olarak benimsemeye, beş yıl boyunca politikalarını desteklemeye hazırız“ diye…

Verebilirsek ne âlâ… Yoksa yine yandı keten helva…

(Bülent Dizdarlı)