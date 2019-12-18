HP'de, dikkat ediyorum, diğer partilerden farklı olarak hep aşırı bir "güvenlik" kaygısı var. Birçok konuyu "güvenlikleştirerek" yani güvenlik sorunu gibi sunarak iş yapmaya çalışıyorlar. Adeta 1990'ların askeri sivil elitleri gibi hareket ediyorlar (bu kesim 2012'den beri Erdoğan'la da yatağa girmiş vaziyettedir). Trafik'te dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kamera yoktur. Özellikle HP'li Ulaştırma Bakanı daha ev ödevini yapıp yolları adam etmeden, hali hazırda çok olan kameralara dünya kadar yenisini ekledi. Şimdi ise "Trafik güvenliği" diye diye "hasılat" peşindeki kameralardan kaçmaya çalışırken kazalar yapmaya başladı millet. Ardından, "amaaan kriminal vakalar arttı" kampanyasının ardından bu defa da kamusal alanlara mobese kameraları dikilmesi kararı alındı. Sanki her gün meydanlarda olaylar çıkıyormuş gibi. Bu arada Maronit köylerinin açılması da saçma sapan bir "güvenlik" özürü icad edilerek ertelendi HP'li Bakan tarafından. Şimdi de rahmetlik Denktaş beyin en sevdiği "karşılıklılık prensibi" ve "bölge güvenliği" öne sürülerek İHA'lar alındı. Ve en önemlisi en büyük "güvenlikçi" yarı askeri ASELSAN'a ODTÜ Kampusunda kocaman bir yer verildi. Evet gerçekten 1990'lar mantalitesini aynen görüyoruz. HP'de, bir rahmetlik Mümtaz hoca eksik bu taktikleri versin onlara diye. Ama bilemem, belki de reenkarasyonu falan vardır şu an HP'nin başında. Veya 1990'ların mentalitesiyle yoğrulmuş ona öykünen bir beyin....

(Mete Hatay)

Bazıları çok biliyor. Özellikle de "kamudan emekli olduktan" sonra, ya da görevden alındıktan sonra "uzman oldukları" akıllarına geliyor. Bu ucube memleketin bu hale gelmesine neden olanlar, görevden gidince "akıl veren ve bir bilen" oluyor ya... İllet oluyorum...

(Hüseyin Ekmekçi)

Özde Sarıoğlu bakliyat alanında 45 yıldır faaliyet gösteren bir aile şirketi. İki nesildir bu işi yapan sıcak, güvenilir insanlar. Kendilerine yapılan bu saldırılar henüz daha başlamadan önce, biz henüz reklamlarını da yayınlamadan 2 ay önce ilk görüştüğümüzde dediler ki Mehmet Bey bizim reklamımızı yapmadan önce bir konuda sizinle birşey paylaşmak istiyoruz. Tabi buyurun dedim. Dediler ki: “Bize bir şebeke dadandı. Biz ne zaman firmamızın reklamını yapmaya başlasak, bir atılım yapsak “Bakın Saroğlu Paketinden ne çıktı!” diye sosyal medya üzerinden tamamen asılsız bir olay üzerine, bilinçli ve organize bir biçimde bizi karalamaya çalışıyorlar. Her reklam yaptığımızda bize bu şekilde saldırıyorlar. Ne yapmamızı önerirsiniz?” Dedim bugüne kadar herşeyin mafyasını duydum ama Fasulye, Bakla, Böğrülce mafyasını ilk defa duyuyorum…