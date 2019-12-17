Adamızda güzel işler de oluyor. Son yüzyılda Kıbrıslı Türklerin sağlık alanında 2 başarı öyküsü oldu. Sıtma ve Talesemi’de ciddi başarılar sağlandı. Bu hastalıklar artık sağlıkta tehdit olmaktan çıktı. İşte bu iki başarı öyküsü ve bu alanda yapılan çalışmalar kitaplaştırıldı. Çarşamba saat 19.00’da KTTB’de tanıtılacaklar.

Umarım yakın gelecekte diğer 2 hastalıkta, Lepra (Cüzzam/Miskin) ve Trahom’daki Kıbrıslıların birlikte başardığı çalışmalar da kitaplaştırılır.



(Okan Dağlı)

Utanmasalar bayram yapalım isteyecekler, savaş uçaklarına açıyoruz diye, havaalanımızı...

Sevinelim öyle mi?

Üstelik, görüyoruz işte, adanın kuzeyine dair karar alma süreçlerinde yok hükmündeyiz...

Ne etkin var, ne yetkin!

Özne olmak gibi bir talebi de yok zaten bugün için ada yarısını yönetenlerin!

Hükümet, ne olup bittiği Türkiye basınına düştükten sonra ortaya karışık laflar üretiyor. Toplum lideri, üzerine bayrak serilmiş masalarda köy geziyor, seçim sohbetleri yapıyor. “Savaşa Hayır” diye yeri göğü inleten bir muhalefet arıyor gözler. Memleketin kalbur üstü yığınları da 13’üncü maaş telaşında zaten...

Fikret Demirağ’ın dizeleridir sanırım, tümüne, en iyi yanıt, “Bir daha savaş isteyenin taşlar yağsın başına...

(Cenk Mutluyakalı)

Tarihi gelişmeler: Silahlanmaya günde 3 milyon dolar harcayan Rumlar, uygulamaya koydukları yeni projelerle bu harcama miktarını daha da artırdılar... Son zamanlarda İsrail’den 8 İHA aldılar.. Silahlanma yarışının yanı sıra Türkiye’yi bölgede yalnızlaştırmak ve etkisizleştirmek amacıyla Akdeniz'e sahili olan ülkelerle askeri ittifak anlaşmaları yapıyorlar... Birlikte tatbikat yaptıkları Fransa ve İtalya'nın savaş gemileri bölgemizde kol geziyorlar.. ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırdı... Rumlar şimdi Amerika'daki yeni silah pazarına da açılacaklar... Amerika'dan da Güney Kıbrıs'a silah akacak... Rum komandoları, İsrail’den özel eğitim alıyorlar... İsrail komandoları da Trodos dağlarında sık sık tatbikatlar yapmakta... Olası çözüm görüşmeleriyle aldatılan Kıbrıs Türk halkı bu ateşten çemberin ortasında bırakıldı...Türkiye’nin KKTC’ye İHA ve SİHA üssü kurması tüm bu gelişme ve oluşumlara karşı bir gözetim ve savunma stratejisi olarak gündeme gelirken, bu kaçınılmaz hamleye dayanaksız eleştiriler yöneltenler de var, hayret!.

(Ahmet Tolgay)

Dün dedi ki daha var, daha kontrol ünitesi kuracağız, açıklamayı okuyan düşünür ki, bir kaç haftaya bu İHA'lar gelir, sonra sabah kalktık, hop, kontrol kulesi hemencecik kurulmuş İHA da gelmiş, hep poz, hep atraksiyon, tam başkan olacak tip, Trump Boris Tayyip masasına 4. olarak girer, bir söylediği bir söylediğini tutmayanlar oyununu kardeş kardeş oynarlar

(Murat Kanatlı)