Bravo Mesut.. Görünüz, sessiz kalmayınız:

Arsenal’in , Türk asıllı Alman futbolcusu , Mesut Özil, sosyal medyada paylaştığı bir yazısı ile , bazı Arsenal taraftarlarının sert tepkisini çekti.

Daha önceleri de TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotosu üzerine Almanların saldırısına uğramış ve Alman Milli formasını artık giymeyeceğini açıklamıştı..

Bu kez, Çinde, on binlerce Müslüman-Türk Uygurların , baskı, tehdit altına alınmasına, ezilmesine , etnik temizliğe maruz kalmasına, kamplara toplanmasına , hapsedilmesine isyan etti. BBC den aldığım habere göre, Arsenal kulübü açıklama yaparak, Özilin kendi görüşü olduğuna, kulübün ilgisi olmadığına, Arsenalin siyasi duruşlardan uzak olduğuna işaret etti.

Mesut Özil , Çinin yaptıklarını görüyor da, BM İnsan Hakları Günü ilan edip törenler yapanların bu durumu görmemesine ne demeli...Dünya devletleri, demokrasi ve insan hakları savunucuları , şampiyonları nerede...KKTC yetkilileri nerede...Gerçi, KKTC ve Türk halkını ciddiye alan, tanıyan yok ama....Protesto etmek, kınamak, ses çıkartmak gerekmez mi ? Ben, bizimklerden bir reaksiyon, açıklama, kınama görmedim..Kaçırmış olabilirim...Fakat, biz, maalesef, Kıbrıs sorununu ve bizim davamızı , dünyanın en büyük sorunu ve haksızlığı olarak görmekten başka bir şey görmüyoruz..

Mesut Özil kadar olamadık..

Her fırsatta, Türklüğü, Türklüğünü, Müslümanlığını sergileyen Mesutu kutlarım, saygı ve sevgi ile selamlarım.. Hem de , asker selamı ile. Dünya ne derse, varsın desin..Bana da ceza kessin.

(Özcan Özcanhan)

Memleketin Trafik Halleri -2

1-Ortaköy'de trafik ışıklarında yan yana durduk öğle saatlerinde. Şoför koltuğunun yanında ön koltukta 5-6 yaşında bir kız çocuğu oturuyor (emniyet kemeri de bağsız), tahminimce arabayı süren annesi. Çocuk haylazlık yapıyor ve annesi çocuğu cezalandıracak korkusuyla "Devam edersen seni arka koltuğa oturtacağım!" diyor. Ardından yeşil yanıyor ve hareket ediyoruz...

2-Gece saat 1'e doğru, irkildim evde otururken. Gümbür gümbür çalarak, bir Ankara havası ile biri durdu kapının önünde ve arabadan birini indirdi... Yetiştim çıktım balkona, tam bir şey fırlatacakken, komşulardan biri girişti. Ardından sinir olmuş olacak ki bu araç sürücüsü, caydırdata cayırdata (asfalt ağlatan cinstten) sürdü gitti.

3- Yağmurun Lefkoşa'yı vurduğu gece saatlerinde, kapım çaldı aniden. Açtım. Bir paketçi kardeş geldi, sırılsıklam. "Abi paket sizin miydi?" dedi. "Hayır" dedim. Üzüldüm. Yağmurlu havalarda daha duyarlı davranalım... Hem kış gecelerinde karnımız acıkırsa, hellim gabira da iyi gider...

(Serkan Soyalan)

Su borusunu ölümcül bir silaha dönüştüren, ev ortamında molotof kokteyli ve el bombası yapabilen, nemlenmiş mermilerin barutlarını kurutup, mermileri tornaya sokup tekrardan kullanılır hale getiren, minarenin tepesinden tank namlusuna nişan alıp tank sürücüsünü etkisiz hale getirebilen ve kendinden kat be kat üstün düşmana karşı yıllarca mukavemet edebilen bir halktan...

"Şırınga çikolatadan" korkup, panik olup, sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yapan, kırmızı alarm veren bir topluma evrildik...

Freud görebilseydi bileklerini keserdi yemin ediyorum.

(Raif Uzkan)

Direksiyon başından uzak kalıp otobüs yolcusu olmaya terfi ettiğim iki ayın ardından Lefkoşa trafiğiyle yeniden tanışınca tabi ki Oxford'u ve Oxford-Abingdon arasında sefer yapan 35 numaralı otobüsü özledim. Yine de nezaketin, hoşgörünün, sıraya girme kültürünün olduğu bu şehirde gözlemlediğim bu değerleri bize de aşılama gayretine girdim. Sakin, dikkatli, hoşgörülü, yayalara ve herkese saygılı sürücü örneği olmak için eskisinden daha fazla çabalıyorum. Her ne kadar yaya geçitlerini belirten çizgiler yeterince görünür olmasa da zaten avcumun içi gibi bildiğim bu yollarda örnek sürücü olma gayretindeyim. Bana sabır ve şans dilemekle kalmayın; hade siz de bana katılın

(Özgül Gürkut Mutluyakalı)

Mağusa Suriçi kültürel mirasımızın gözbebeği olan Ortaçağ kentimiz... Son dönemde restore edilen ve fonksiyon verilen tarihi eserlerimiz için bize düşen en önemli tarafı onları korumak. Fakat bunu başardığımız söylenemez. Buğday Camisi’nde son yapılan etkinliklerde oradaki dev sütunların üzerine çakılan çiviler, çizilen boyalar maalesef yüreğimizi sızlattı. Gerek kullanıcılar gerekse oranın sorumluları, biraz daha duyarlı olmamız gerekmez miydi?

(Okan Dağlı)

"O kız illa ödül istersaydı Yunanistan'dan gitseydi da alsaydı" sözleri belki sizin vicdanınızı rahatlatıyor ama o kızı daha da derinden yaralıyor...

(Levent Kutay)