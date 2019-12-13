Ciglos Raporunu Meclisin internet sitesinden okudum. Okuduklarımdan anladığım;

1) 5 Aralık 2018 yılında 4 gencimizin ölümüyle sonuçlanan felaket bir kaza değil ihmaller zinciri sonucu işlenmiş bir cinayettir.

2) Komite raporunun Bulgular-Tesbitler, Sonuç ve öneriler bölümlerinde yolun yapımı sırasında yaşanan ihmalleri açıkça ortaya koymaktadır.

3) Ve en önemlisi yayınlanan raporun ihmalleri içeren maddelerine sadece Ulaştırma Bakanının mensubu olduğu Halkın Partisi Milletvekilleri şerh koymuştur.

Artık görev yargınındır.

(Göktürk Ötüken)

Biz söylediklerimizin arkasındayız ve her zaman olacağız. Bölge bokta boğulmaya başladığında (ki başladı), planı bu hale getirenleri de hatırlayacağız ve hatırlatacağız...

(Merter Refikoğlu)

Türkiye bölgesinde son derece stratejik bir aktör ve katalizör konumundadır. Denge unsurudur. Türkiye en başından buyana bölgede yakın işbirliği ve paylaşımdan yana tavırlar ortaya koymuştur! Hala da aynı duruşunu korumaya devam etmektedir! Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında denge unsuru olma potansiyeli pek cok yeri anlaşılan rahatsız etmiştir. Libya'da Hefter taşerondur! Taşeronun arkasındaki güçler günü geldiğinde Hefteri geri çekeceklerdir!

Türkiye'ye rağmen Fırat'ın Doğusu'nda bugüne kadar sonuç elde edilebildi mi? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları'nı hiç kimse hafife almaya kalkmasın sakın!

(Gökhan Güler)

Benim tartışmalardan anladığım bu örtülü ödenek işi sayın Talat'ın dönemine kadar elçiliğin her ay bütçe haricinde Cumhurbaşkanlığı adına yatırdığı bir meblağdı. Sayın Talat elçilikten böylesi bir meblağ almayı reddetmiş ve Devlet Bütçesine Cumhurbaşkanlığı için bir miktar koydurmuştur ama yasası hazırlanamamış olmasından dolayı böylesi bir miktarın örtülü veya denetlenmeden verilmesi anayasaya aykırı bir durum oluşturmaktadır. Ve eğer bir milletvekili, parti veya sivil toplum bunu Anayasa Mahkemesine götürürse tüm bütçenin bile iptal edilmesine neden olabilir. Yani bu yapılan ödeme yasal değil.

(Mete Hatay)

Acayiplik: Buna "post modern siyaset" mi demeli, yoksa "iş ola trajikomik muhalefet" mi?.. Yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödeneği konusunda söylenmedik şey bırakılmadı... Hatta bütçe görüşmeleri sırasında da eleştiriler, tartışmalar gözlendi... Ama mevzuatında bile hiçbir değişiklik yapılmadan örtülü ödenek kalemi yine aynen Cumhurbaşkanlığı bütçesine yerleştirildi... Bu konuda artık siyasetçiler ya hiçbir şey söylemesinler, ya da söylediklerini yapabilecek basireti göstersinler... Yadırganıyorlar çünkü.

(Ahmet Tolgay)