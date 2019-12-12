Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumu; Örtülü ödeneği kullanmayıp Maliye'ye iade edecek ve hükümete şeffaf olmayan bu ödeneğin kaldırılmasını önerecek bir adaya vereceğim.

Kıbrıs konusundaysa esas olan garantör ülkelerin ve adadaki iki halkın üzerinde uzlaşabileceği bir anlaşmadır. Kişilerin ve partilerin çok da önemi yoktur...

(Göktürk Ötüken)

BM'nin İşgüzarlığı: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Asamblesi, 1948 de aldığı karar ile 10 Aralık'ı "BM insan Hakları Günü" ilan etmişti.

UN Human Rights Day. Ne hoş geliyor kulağa değil mi...İnsan Hakları.....10 Aralıktan gayri diğer günler de Hayvan Hakları, kadın hakları, çocuk hakları, bilmem ne hakları ilan edilebilir. Edilir de o, ilan edilen günlerde, ne yapılır ? Törenler, kutlamalar, resepsiyonlar, mesajlar, konuşmalar..

Kıbrıs’ta da, Ledra Palas UN Area’da resepsiyon düzenlendi.

İki toplum liderleri, siyasiler, iş adamları, basın mensupları vs...davet edildi...Koşarak gidenler, eylenenler oldu.

Amaaa, iki toplumun liderleri, baş müzakereciler gitmedi, katılmadı.. Mazaretleri kimseyi ilgilendirmez de.....BM Gözetiminde yıllardan beri süren verimsiz , sonuçsuz, anlamsız masa toplantılarına, yemeklere, resepsiyonlara katılıp görüşmeye can atanlar, bu kez , neden uzak kaldı ? Rahatsızlıkları veya yoğun işleri nedeni ile değil...bence... Başka ciddi nedenler olmalı..

İnşallah, müzakere masasına da dönmezler..

Yarım asırdır insanlara umut pompalayanlar, hoş vakit geçirenler, Kıbrıs sorununu kalkan yaparak, koltuklarını garantiye alanlar az mı gördük...Kimler geldi geçti.....sayısını kaybettik..

(Özcan Özcanhan)

Avukat olabilirsiniz, işiniz suçluları savunmak, cezalarını hafifletmek için mücadele etmek olsa dahi bence her şeyden önce insan olmak lazım... Sırf cinsel istismar zanlısı müvekkilinizi savunmak için 15 yaşındaki bir çocuğu yalancılıkla suçlamak ve sosyal hizmet görevlisinin, çocuğun şikayetini çekmesi için ailesi tarafından baskı gördüğünü söylemesine rağmen gözünün içine baka baka sosyal hizmetler görevlisini da yalancılıkla suçlamak ve sırf bunu bir sapığı korumak için yapmak ne insanlığa, ne kadınlığa ne da anneliğe sığar...

(Ahmet Vamık)

Kabaca, 500 milyon TL yerel açık, "gelirse" da 1.27 milyar TL dış yardım öngören bir bütçeye "evet" diyen vekil var, bakan var... Üstünden da hastane, mahkeme, okul falan da vaat ediyorlar...

Bu toplumun aklıyla dalga geçmektir... Ortada bir protokol dahi yok ama bütçe geçiyor...

Bu açığın "toplumun daha da fakirleşmesine neden olmayacak şekilde uygulanacağı" garanti edilmeden, meclisten geçiyor olması en hafif tabirle "toplumun aklıyla dalga geçmektir..."

(Hüseyin Ekmekçi)

Taktiksel Muğlaklık ve Kıbrıs Türk siyaseti:

Sosyal Bilimci James Scott, göreli olarak madun kesimin, güç asimetrisinin güçlü olduğu, doğrudan çatışma kapasitelerinin olmadığı mücadelelerde, kendi statülerini korumak için farklı, alışılmamış direniş yöntemlerine başvurduklarını anlatır. Bunlar, "ayak sürüme," "miş gibi yapma," "abartma," "saklama,""örtbas etme," "rol yapma," "bilmezden gelme," "anonim tehdit," ve herşeyi "muğlak tutma" gibi Scott’ın “zayıfın silahları” diye adlandırdığı bu tip gündelik direniş yöntemleri ortaya çıkar. Bu tip yöntemler “ya çok az koordinasyon ve planlama gerektirir ya da hiç gerektirmez; çoğu zaman bireysel bir kendi kendine yardım biçimindedirler ve genel olarak otoriteyle ya da seçkinlerin normlarıyla her türden doğrudan simgesel çatışmadan kaçınırlar” (Scott, 1985, 29). Kamusal yüzleşmenin olmadığı durumlarda devreye giren bu “düşük profilli direnişler” madun kesimleri veya bazen "madun" rolü yapan "zümreleri" stratejik açıdan epey avantajlı bir konuma geçirir. Madun kavramı altüst olabilir veya madunun madununu da yaratılabilir bu günlük direniş içerisinde. Bizde de sürer durumu korumak adına (özellikle Türkiye'den gelen farklı ekonomik telkinlere karşı çıkmak için) herkes genellikle açık direniş değil, muğlaklık, denetimsizlik, ayak sürüme gibi taktiklere yatarlar. İşte bunun için nüfus sayısını muğlak bırakmak işimize gelir. Denetimi azaltır, proje yapmayı zorlaştırır, sorumluluk alınması önlenir, "ezen ve ezilen" muğlaklaşır, yani kısacası "gün kurtarılır."

(Mete Hatay)