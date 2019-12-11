Bütçe saçmalığı: Yine bütçe dönemi...

Yine "bildik" yalan bir dünya. Ortada ekonomik protokol yok, dış kaynak yok...

Bütçenin yüzde 80'i maaş. Zaten öngörülen bütçenin yüzde 80'i ancak da vergiyle toplanır. Bu bütçe halktan yana bir bütçe değil...

Günü kurtarma bütçesi... Maaş bütçesi...

Yola, suya, ovaya, havaya, çevreye...

Eğitime... sağlığa... turizme... yatırım beklemeyin...

(Hüseyin Ekmekçi)

Ekonomik örgütler Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi imar planına destek vermiş. Sen düşün plan ne hale geldi.

(Merter Refikoğlu)

Bütçede merak ettiklerim;

1)Örtülü ödenekler kaldırıldı mı?

2)İzaz ikram harcamaları azaltıldı mı?

3) Siyasi partilere verilen katkı payı kaldırıldı mı?

4)Okulların araç, gereç, hijyen malzemesi ve bu gibi harcamaları için ödenek ayrıldı mı?

(Göktürk Ötüken)

İstatistik Kurumu’nun Maliye marifetli acınası “eksi enflasyon” verilerine rağmen hayat korkunç pahalı…

Birkaç rakam dikkatimi çekti dün: “İşsizlik üç ayda % 47 arttı.”

Önce insandan “tasarruf” ediyor firmalar.

Bir başka veri, ocaktan eylüle çek yasaklıların oranı yüzde 26 arttı.

Umarım artık “gezmeler, tozmalar” biter, çerçeveli fotoğraf dağıtma gösterişleri azalır, nutuklar üzerinden siyaset sonlanır da gerçekle yüzleşir birileri…

(Cenk Mutluyakalı)

Havaların soğuması ile birlikte elektrikli soba kullanımının artması çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir.

Elektrikli soba kullanımında uzatma kablosu kullanmak ciddi risklidir. Maksimum seviyede, uzun süre çalışması sonucunda böyle sonuçlarla karşılaşmak sürpriz değildir. Ayrıca soba fişlerine adaptör takarak kullanmanın sonucunda da böyle olma olasılığı yüksektir. Ciddi yangın çıkma riski vardır.

Elektrik şakaya, ihmale ve umursamazlığa gelmez!

Aman Dikkat!

(Hüseyin Aranır)

Son üç beş yıldır, devamlı bir şekilde yabancı iş gücünün maliyeti konuşulmaktadır. "Hastanelerimiz doldu," "parayı kaçırıyorlar," "bize maliyetleri çok." Sanki bu insanlar adaya gelip de sadece bize maliyet olmaktan başka birşey yapmıyorlar. Yapmayın arkadaşlar!!!! Bu insanların yarattığı artı değer değil mi ekonomiyi ayakta tutan. Onların döktüğü terle dönmüyor mu turizm, inşaat, hizmet sektörü vesaire? Şu an 60 bin yabancı işçinin sigorta yatırımı olmasa, sigortalar batmaz mı? Hangi parayla ödeyeceğiz sigorta emeklilerinin maaşlarını? Onların ihtiyat sandığı paraları değil mi şu fon haline getirdik diye övünüp ona buna teşvik olarak verdiğimiz? Bu insanların sigortaları sağlık için kesilmiyor mu? Daha üç dört yıl öncesine kadar memurlardan sağlık fonu bile kesilmiyordu. Ama herkes sağlıktan yararlanıyordu. Yok efendim okullarımızı "onların" çocukları doldurmuş. Eğitim bakanlığı rakamları öyle demiyor ama. 12 bin TC vatandaşı çocuktan söz ediyorlar 50 binlik öğrenci nüfusu içinde ki bunun 5000'i subay astsubay çocuğu!! Bir yaygaradır gidiyor, bu 60 bin işçi çarp asgari ücret dersek ne kadar para kazandıkları ortaya çıkar. Yeme içme, yatma paralarını çıkartın. Bu zavallıların memleketlerine ne kadar para gönderdikleri ortada. Esas bizim iş adamlarımızın mevduatlarının kaçta kaçının yurt dışında olduğuna bakınız sayın milletvekilleri, sömürülen bu zavallıların değil!!

(Mete Hatay)