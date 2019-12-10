Soykırım destekçisine Nobel ödülü: Soykırım destekçisi bir yazarın Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmesi insan haklarına duyarlı herkesin tepkisini topladı… Bu ödüle layık görülen Avusturyalı romancı, oyun yazarı ve gazeteci Peter Handke’nin ırkçı eğilimleri Balkanlar’daki tarihi facialar sırasında en net biçimde ortaya çıktı.. Handke, uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden ırkçı Sırp lider Slobodan Milosevic’in büyük bir hayranı olarak o facialar ortamında sivrildi… Handke, Bosna’da ve Kosova’da savaş sürerken Avusturya basınında yayımlanan makalelerinde de dünyaya karşı “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın” çağrısında bulunmuştu… Saraybosna’daki Müslüman Boşnakların “kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını” da savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa’da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti… Handke, soykırımcı kimliği yargıda da saptanan Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş ve, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu…. Milosevic’in 2006’daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, “Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım.” demişti.

(Ahmet Tolgay)

Yıllardır "kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız" söylemi sadece ayrılıkçı partilere bırakıldı. Ayaklarımız üzerine durma veya günlük hayatla ilgili adımlar sanki ayrılıkçılığı besleyecek girişimler olarak görüldü solun büyük bir kesimi tarafından. Şimdi aynı söylem hem solu hem de sağı rahatsız etmeye başladı. Sağın bir kısmı, bu söylemi Türkiye'nin etkisinden uzaklaşma veya buraya akan kaynakların durmasına neden olacak "tehlikeli" bir söylem gibi algılamaya başladı. Yani Kıbrıs Türkü'nün ayakları üzerine durması sağ için Türkiye'den kopma "tehlikesini," sol ,için ise iki toplumlu bir gelecekten kopma "tehlikesini" işaret etmeye başladı. Bu iki tavrın da artık bence enine boyuna tartışılmasının zamanı çoktan geldi! Çünkü bu iki tavır da bizi devamlı bir geçiciliğe sıkıştırması demektir. Toplumun özgürlüğünün, özgüveninin ve öz eleştirisinin ertelenmesi demektir. Elbette ayaklarımız üzerine durmamız lazım, bu tavır bizi gelecekteki barış projesinin önüne geçmemizi değil ona daha rahat ulaşmamızı sağlayacaktır. Çünkü Kıbrıslı Türk toplumu bu haliyle, çekinilen, beceriksiz bir yük olarak algılandığı sürece onunla ortaklık yapacak tarafı da ürkütmektedir. Böylesi özgüvenden yoksun hazırlıksız bir kalabalık, ilk zorlukta eski hamisine koşacak olan ve adeta bir Truva atı olmaya müsait bir görüntü çizmektedir. Ancak Hem Türkiye ile seviyeli, sağlıklı bir ilişki içerisinde olacak, hem de kendine yeten bir kalabalık, başkaları tarafından bir toplum olarak algılanacaktır. Gerisi boş laf-i güzarlık ve statükoyu ve kazanılmış birçok haksızlığı korumak için yapılan hedef şaşırtmasından başka birşey değildir. Öyleyse yapılması gereken ilk şey taraflar tarafından mahsus çıkartılan ve muğlaklık yaratan toz dumanı ortadan kaldırmak için, bir an evvel röntgenimizi çekerek, hastalıklara teşhis konulmasını sağlayarak çalışmaya koyulmamız lazım.

(Mete Hatay)

Toplum sadece benliğini değil, vicdanını da kaybetti... Adalet duygusu kafalarda bitti, insanın insana saygısı kalmadı... Neden mi?

(Hüseyin Ekmekçi)

Sosyal devlet!?

1970'li yılların sonu, 80'li yılların başı

Mormenekşe İlkokulu.

Öğrencilere sabahları süt, öğlenleri yemek verilirdi.

Çocukluk çağı aşıları okulda yapılırdı. (hatta bit salgını varsa okulda öğrencilerin başına bit ilacı (şampuanı) sürülürdü)

(Bedia Balses Çeliker)

Hazır müzakere ederik madem Rum tarafına öneri sunalım dönüşümlü Başkanlık 2 sene bizde, iki sene Rum tarafında, 5 sene da Finlandiya yönetsin bütün adayı... Referanduma gidelim, bence Rumlar da gabul edecek.

(Mehmet Ekin Vaiz)